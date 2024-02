Faltou um bilhetinho para os militares...

Foto: reprodução Fime As Pontes de Madson integra texto e abertura da coluna

Quando o carteiro chegou...

Permitam-me devanear, posso? Só hoje... Acho que por efeito da chuva.

É que estava escrevendo um cartão de aniversário, simples, acompanhando um presente, e de supetão me veio aquele frio na barriga direto do túnel da adolescência.

Lembrei-me do primeiro bilhete de amor recebido, ainda no colégio. Trazia uma frase da canção de Lulu Santos, sucesso à época: "Quando um certo alguém desperta um sentimento, é melhor não resistir e se entregar". Que bonito!

Daí que minha mente começou a vagar sobre os sentidos da palavra escrita, do que está impresso. A fugacidade da web faz as palavras perderem o peso. Está ali, mas pode sumir a qualquer momento.

Se a pessoa acaba um relacionamento, apaga todas as lindíssimas declarações de amor, as fotos, sai retirando os sinais de "like", os comentários, tudo some - mesmo que sob lágrimas nas telas.

Em papel é diferente. Precisa o ato do descarrego. Queimar, rasgar em centenas de pedacinhos, jogar no mar.

Tem um filme lindo, "As Pontes de Madison", em que a amante (Meryl Streep) é uma escritora doméstica e sempre que ela vai ao encontro extraconjugal com sua grande paixão, vivida por Clint Eastwood, leva uma carta sanguínea, escrita com o mais profundo do ser.

Depois de lê-la, o rapaz (sessentão) encosta no peito, rasga com muita pena, e joga no rio, cuja margem é o leito onde eles se encontravam, sempre às quartas-feiras, para fazer o mais verdadeiro amor, aquele dos poetas.

Dia desses, fui agradecer um parceiro profissional e levei um vinho. Ele procurou o cartão e não tinha. Que gafe! Eu improvisei dizendo que as palavras eu estava levando comigo, mas não tem a mesma envergadura, a semelhante importância. Não façam isso!

Vendo as declarações do ex-PR sobre a minuta do golpe, documento encontrado pela Polícia Federal materializando o desejo de inverter o resultado das urnas do Brasil, lembrei-me de "Papel de Pão", aquela música de Jorge Aragão, no qual ele narra o fim de um romance num bilhetinho rabiscado em saco de padaria.

A remetente tratou com total desdém a forma de dar um fim na relação, mas bateu bem ruim no destinatário:

"Estava escrito num papel de pão/ Foi o que arrasou meu coração/ Ainda me lembro bem/ Estava escrito assim/ Não me procure nosso amor chegou ao fim". Sniff!

Para quem compareceu à Paulista no domingo, contudo, o plano de golpe à democracia brasileira não tem qualquer nível de importância, assim como os ataques ao Palácio do Planalto e ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Seria como um bilhete, em guardanapo, entregue por um garçom.

E antes de continuar nossa prosa, uma dúvida, fiquei sem entender. Se os responsáveis pelo "8 de janeiro" são petistas infiltrados, segundo a extrema direita, por que o líder maior do grupo agora pede anistia aos "pobres coitados"? Teria ele sido tocado pela Campanha da Fraternidade? E os militares, eles, que estavam com tanta presença de espírito naquela reunião gravada e vazada, não receberam nenhum bilhetinho sobre a atividade dominical?

Mas tornemos ao amor, onde ele, de fato, existe... já que na política, definitivamente, não o é, em nenhum dos seus espectros.

Será que as gerações Z ou Alpha, formada pelos pré e adolescentes atuais, ainda valorizam palavras escritas? Ou seria expediente de gente "emocionada demais", expressão que usam para definir as demonstrações de afeto mais calorosas...

Nem sei... vamos já voltar para a realidade, mas antes relembro um versinho da música "Mensagem", também conhecida como "O Carteiro", quando os autores Aldo Cabral e Cicero Nunes escreveram assim:

"Tanta verdade risonha/ Ou mentira tristonha, uma carta nos traz/ Assim pensando rasguei, sua carta e queimei, para não sofrer mais".

Pena que, para o coração e para a PF, qualquer papel de pão tenha um peso enorme...

Flores... de papel, elas não morrem.

Lançamento

Foto: Guilherme Paganini/ divulgão Karla Marques Felmanas, uma das empresárias mais influentes do Brasil, lança "Oi, Tchurma" livro de pensamentos sobre a vida, valores e transformação

Da geração de grandes empresários brasileiros que toparam abrir sua rotina de vida nas redes sociais, tornando-se influenciadores digitais no topo da pirâmide e desejosos, Karla Marques Felmanas vai além e acaba de lançar "Oi, Tchurma", livro de pensamentos sobre a vida, valores e transformação.

Obra, que marca a chegada de Karla à marca dos 50 anos, é fruto de uma reflexão que serviu como um exercício de análise sobre a própria vida, seus valores e sua maneira de agir. "A minha ideia inicial era a de ampliar o espaço de troca, de diálogo, com as pessoas que me acompanham pelas redes sociais. Nunca imaginei que o meu pensamento, o meu jeito de ser, as minhas rotinas profissional e familiar, pudessem influenciar alguém", declara ela.

Brinde

Com charmoso almoço, na tarde do último domingo, Sarah Dummar, executiva do Grupo O POVO e filha do presidente-executivo João Dummar Neto e de Silvia Dummar, recebeu família e amigos celebrando seus 30 anos. Cenas para a posteridade.

Georgiana e Sarah Dummar
João Dummar Neto, João Victor, Sarah e Silvia Dummar
João Dummar Neto, Silvia, João Victor e Sarah Dummar, Graça Diniz e PH Santos
Aniversariante entre Luciana Dummar e Joaquim Falcão
Caetana Alcântara e a neta Sarah
Sarah Dummar e PH Santos
Jefferson Ryan, Vânia Avelino, Celeste Alcântara, Luciana Dummar, Sarah Dummar, Joaquim Falcão, Sueleny Caetano e Filipe Dummar

Últimas...

Confraria Amis Et Vins reúne-se nessa quinta-feira, 29, no Café Matisse. Chef Hervé Tassigny assina menu da noite.

Médico cearense e especialista em reprodução assistida, Marcelo Cavalcante foi convidado para palestrar na abertura da pós-graduação em Reprodução Humana no Instituto Sapientiae, em São Paulo, onde ele atuará como único nordestino no corpo docente.

CEO da Wee Travel, Natália Abreu realiza até quinta-feira, no Hotel Gran Marquise, o Wee Travel Experience 2024, evento no qual apresenta roteiros que serão tendência no ano ou novidades do setor turístico para o público A.

Roberta Rosalba, da famosa Confitê, ampliou acervo de peças e equipe para atender a demanda dos clientes para grandes eventos, como os casamentos.

Até amanhã...