Há volúpia nas eleições do Brasil...

Lembro-me...

...como se fosse hoje. A casa da minha avó, na avenida 13 de Maio, guardava um segredo dos meus tios, compartilhado com os sobrinhos mais velhos. Embaixo do colchão de um deles havia uma coleção da saudosa revista Playboy.

Eram outros tempos, quando qualquer "dobrinha" escapando da alça do vestido ou da lasca da saia tinha um valor imensurável. Época do charme, do galanteio, antes de todos os verbetes que segmentaram os interesses afetivos - cada vez mais frios e distantes - das pessoas em alas, como nas escolas de samba.

Antes de a Internet entregar tudo de mão beijada. As emoções, sobretudo as mais intensas, demandavam um esforço interpessoal, gastar lábia, usar o juízo, se esconder, fugir, pular a janela...

O fato é que, a cada mês, lá vinham elas...

Adriane Galisteu com a famosíssima foto usando um aparelho de barbear.

Carla Perez e sua tonalidade loira distribuída pelo corpo, incluindo o "tchan".

Cláudia Ohana, a precursora do movimento anti-depilação das feministas atuais.

Roberta Close, pós-operação, não se falava de outra coisa no sofá da Hebe Camargo.

Vera Fischer celebrando seus 50 anos correndo nua pelas ruas de Paris.

Luma de Oliveira, antes de colocar a coleira com o nome do ex, Eike Batista, para desfilar na Sapucaí, atitude que hoje reencarnaria até Simone de Beauvoir, para tirar a limpo a atitude de submissão simbólica.

Mara Maravilha, pré-conversão evangélica, pendurada em árvores como uma indígena.

Maitê Proença, para sempre Dona Beija. Dentre tantas outras...

Daí que o Photoshop, criado em 1987, foi se moderninzando, conseguindo mexer nos corpos naturais e o dilema era: quem posava com e sem photoshop.

As atrizes se gabavam, no programa de Fausto Silva ou Silvio Santos, de terem feito as fotos sem qualquer alteração da realidade. Mas para nós, apreciadores, esse detalhe não fazia a menor diferença.

Sabe ilusão, aquela quimera que gestamos no peito e tem tanto a ver com nossos mais íntimos anseios, que ninguém tem o direito de quebrar? Pois é. Não vai ser um sistema revolucionário no tratamento de imagens no mundo que vai romper o transe de quem deseja, simplesmente, contemplar Luiza Brunet, no ensaio em verde e amarelo, como madrinha da Seleção Canarinha na Copa de 1986.

Trouxe vocês até aqui, com esse papinho nostálgico adolescente, porque estava lendo acerca da resolução do Tribunal Superior Eleitoral para o pleito desse ano, com foco no combate às notícias falsas e o uso da Inteligência Artificial na produção e "deep fakes", conteúdos em áudio e/ou vídeo digitalmente manipulados com intenção de iludir (enganar) o eleitor.

As cláusulas também abordam a criação de avatares e chatbots (robôs) na comunicação da campanha, simulando ser uma pessoa real, de forma a acessar milhões de eleitores virtualmente, que poderiam ter a sensação de estar dialogando com o próprio candidato, e outras medidas.

A determinação é importante, necessária, penso inclusive que poderia haver um agravamento das penas, mas o eleitorado brasileiro não está mais lidando com o cenário político de forma racional.

O esforço dos marketeiros e dos políticos junto às plataformas digitais, sobretudo nos últimos anos, foi tão grande no sentido de manipular massas e descredenciar qualquer conteúdo que seja de fora das respectivas bolhas de informação, que a verdade pode ser esfregada, em imagens, áudios, fotos, e, ainda assim, o ser deluso, apaixonado, tonto de fascinação, perdido em devaneios e teorias psicologizadas e cerceadas, não enxergará.

Será um período mentalmente desafiador para quem segue com seu senso crítico (não polarizado) ativo. Também para eleitores e candidatos (raríssimos) que resguardam o sonho do convencimento limpo, baseado em ideias, inspirado pelo altruísmo público e na consciência da coletividade.

Para os demais, nem venha querer dizer que Carla Perez teve as celulites retiradas pelo Photoshop ou mesmo pelos filtros super práticos dos telefones celulares.

Como escreveu o poeta, jornalista e humorista francês Nicolas Chamfort:

"Para alguns homens, as ilusões sobre as coisas que lhes interessam são tão necessárias quanto a vida".

Flores... reais, das que, algum dia, hão de murchar.

Bonjour

...E se para nós, mortais, usar camisa de time de futebol, fora de estádio ou enquanto assistimos a um jogo, é sinônimo de deselegância, teve uma passagem na Semana de Moda em Paris que colocou a máxima por terra. Numa ação para a marca de cerveja Brahma, a top model internacional Alessandra Ambrósio mostrou que uma camisa do Grêmio, seu time do coração, pode ser muito fashion. Brilha!

Presença I

Neurocirurgião pediátrico Eduardo Jucá será conferencista em evento internacional sobre cranioestenose, dias 14 e 15 de março em Bauru (SP). Além de docente na área, Eduardo é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica e neurocientista.

Presença II

Maior empresa do ramo de rochas ornamentais do Norte e Nordeste, cearense Granos participou da Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2024, maior feira comercial da América do Norte, dedicada ao design de cozinhas e banheiros. O evento ocorreu em Las Vegas, entre 27 e 29 de fevereiro, reunindo mais de 100 mil profissionais de design e construção. Outras 20 empresas brasileiras compuseram o estande "It's Natural - Brazilian Natural Stone", inciativa da Apex e projetado pelo renomado escritório de arquitetura uruguaio La Agencia. No registro, David Silveira, CEO da Granos, e Sávia Silva, gerente comercial.

Parceria

Diretora institucional do Instituto de Música Jacques Klein, Bia Fiuza, em momento com o cantor e embaixador da Instituição, Waldonys, que foi conhecer um balanço das ações que serão desenvolvidas pela entidade ao longo de 2024, algumas com a participação do querido músico cearense.

Horizonte em festa

Prefeito Manoel Gomes de Farias Neto (Nezinho) e a primeira-dama e deputada estadual Jô Farias recebem os moradores de Horizonte e redondezas para festival de shows comemorando os 37 anos daquele município. Claudia Leitte, Wesley Safadão, Zé Cantor e Mara Pavanelly estão dentre as atrações, de 1º a 9 de março.