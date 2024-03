Ctrl C + Ctrl V: por onde anda nosso foco?

Foto: divulgação Eduardo Rolim entre Sandra e Manuela: contagem regressiva para a corrida Track and Field - Del Paseo

E aí? Já passaram o ácido hialurônico do Bolsonaro

no rosto? Depois que Michelle usou o marido como garoto-propaganda de sua linha de cosméticos, soube que tem machochô se rendendo às gotinhas mágicas do preenchimento.

É que mesmo com a testa sem uma "risca" pós-50, tem homem que nega até a morte qualquer procedimento com fins estéticos. Soube de um que leva dinheiro em espécie para pagar a clínica com medo que a esposa veja no cartão de crédito o registro da intervenção. Por certo a cônjuge deve ser daquelas que pergunta:

- Está se arrumando tanto para quem, hein?

Mudando rotas...

Prefeitura de Fortaleza tomou a atitude possível ao demolir um prédio já em ruínas. Evita um desastre maior, como o risco de morte daqueles que ocupavam o edifício. A conta pelo adeus ao São Pedro fica para gestores do passado, que negligenciaram a edificação por décadas, talvez interessados justamente nessa eutanásia citadina.

O ciclo é uma prática comum em uma cidade cuja população e seus representantes eleitos não demonstram maiores apreços pela própria história, basta ler os comentários das redes sociais e portais logo abaixo às notícias do gênero. Cearense demonstra prazer em contemplar prédios de milionários onde jamais passará da calçada.

...E enquanto os resistentes defensores do patrimônio choram o abatimento do primeiro prédio da orla na Capital, fica o alerta: na avenida Pessoa Anta ainda existem alguns sobrados com marcas arquitetônicas da Fortaleza de outrora, mas no mesmo rumo dos "colegas" de memória urbana. Dito isso, que os amantes do "futuro" curtam sua "farofa crocante de porcelanato e espelhos" sem vista para o mar...

Ainda na cena urbana...

Ontem recebi um vídeo, desses de youtubers que ficam gritando como se estivessem falando com pessoas sem cognição ou com problemas de audição, no qual o personagem relacionava o projeto de lei que cria novas regras para o trabalho por aplicativos com os artistas que, nos últimos meses, fizeram campanhas publicitárias para o Ifood.

Segundo a tese, a empresa de delivery teria apostado em Anitta e Tatá Werneck, por serem figuras públicas de viés esquerdista. Essa seria uma forma do grupo de se aproximar do Executivo, assim como fez no passado ao contratar Olavo de Carvalho, durante a gestão de Bolsonaro.

Como deve ser a cabeça desse pessoal que passa o dia tramando teorias da conspiração em tudo o que acontece no mundo? Mesmo perante uma discussão que ocorre desde que esses serviços começaram a funcionar, ou seja, bem antes dos últimos governos, e considerando ser esse um debate em curso nos parlamentos mundiais.

Ler e refletir sobre questões contemporâneas com base na Legislação, escutando juristas, ouvindo representantes das categorias envolvidas, considerando ainda dados demográficos e sociológicos ninguém quer, mas abre uma tela pra gritar que faz fila...

É muita sobra de inutilidade, Brasil, "viçagem", escreveria Airton Monte em suas crônicas deliciosas.

Deve ser por isso, também, que a falta de foco anda se tornando um sintoma generalizado. Em artigo ontem aqui no O POVO, a professora e consultora de Marketing Gal Kury trouxe dados de sua experiência como docente e de pesquisas revelando o quanto os jovens estão dispersos e com dificuldade de reter informações significativas.

A síndrome é conhecida, ainda segundo ela, como "fadiga da decisão", quando a qualidade do processamento cognitivo e da tomada de decisões diminui consideravelmente devido ao cansaço mental, oriundo do excesso de informações.

Os sinais, de uma geração "avoada", em bom cearencês, também vêm sendo sentidos no mercado de trabalho, com a falta de habilidade dos mais jovens em lidar com funções básicas de computadores, como ferramentas de programas como Word e Excel, deficiência laboral detalhada em reportagem do Estadão.

Em resumo: estar ultraconectado em redes sociais, não quer dizer que essa turma seja expert em tecnologia, área que demanda, como tudo na vida, estudo e dedicação para além dos 15 segundos de um vídeo do TikTok.

Que tarefa difícil educar adolescentes e jovens para enfrentar os dias da mesma maneira com a qual fomos instruídos no passado. Como diz um amigo, às vezes dá vontade de pegar todo o dinheiro e fugir das responsabilidades.

- E por que você não faz isso?

- Porque não tenho dinheiro.

Flores... fui.

Vem aí!

Contagem regressiva para uma das provas de corrida de rua mais concorridas - e badaladas - do calendário anual. Falo da Santander Track&Field Run Series - Shopping Del Paseo, que no domingo, 10, deve reunir cerca de 3400 corredores, indo desde atletas profissionais até aqueles participantes interessador em ver e ser visto, já que a prova costuma reunir bacanas & beldades da Cidade. No registro, Eduardo Rolim e Sandra com a filha Manuela, na última edição do evento.

Zoom

No festão pelos 50 anos da alta executiva Andréa Coelho (Grupo Marquise), noite da última sexta-feira, no hotel Gran Marquise, zoom na presença da estilista Theresa Montenegro, responsável, dentre outras produções, pelo look trajado pela aniversariante. Fotos do evento em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram. Ao longo da semana publico aqui cenas.

Debut

Noite do último sábado, Pipo Restaurante foi cenário da bela festa de 15 anos de Valentina Viana Xerez. A jovem é filha de Manuela Viana e Rafael Marcílio Xerez. Trajando modelo de Kallil Nepomuceno, confeccionado com o tecido do vestido de noiva da mãe, que ganhou nova tonalidade e aplicações de flores em 3D, ela dançou com o pai a canção tema do musical "La La Land" e recebeu discursos emocionados dos genitores e do irmão. Turma jovem animou a pista ao longo da noite. Registros... mais fotos na coluna especial do domingo.