Ana Miranda revela um outro dom em livro...

Foto: divulgação Silvia Braz para o desfile de Nina Ricci

Reconhecimento

Serviço Unimed Lar, atedimento de atenção domiciliar da Unimed Fortaleza, alcançou a recertificação máxima da Organização Nacional de Acreditação (ONA), obtendo o selo nível 3 - Acreditado com Excelência. O serviço "home care" destaca-se entre os 11 de atenção domiciliar acreditados com excelência no País. No âmbito do sistema Unimed Brasil, apenas dois serviços já alcançaram o mesmo nível de certificação, sendo o Unimed Lar um deles. Além disso, é um dos quatro localizados na região Nordeste e o único no estado do Ceará a obter essa distinção.

Presença

Régis Abreu, sócio-diretor da Wee Travel e CEO da Wee Travel Corporativa, agência cearense especializada em viagens corporativas e gestão de viagens personalizadas, regressa de São Paulo, onde participou da 21ª edição do Fórum Panrotas, no Golden Hall do WTC Events Center, encontro reconhecido como um dos mais estratégicos para a indústria de viagens e turismo do Brasil.

Fazer a diferença

Em minha entrevista com o empresário do ramo de cervejas e entretenimento Lissandro Turatti, no Programa Pause (Youtube do O POVO), um aspecto me chamou atenção. Estabelecido no Rio Grande do Sul com duas cervejarias em sociedade com o pai, ele conheceu, em um dos seus empreendimentos, a então secretária de Turismo do Estado Anya Ribeiro, que despertou no empreendedor o interesse por conhecer, investir e fazer negócios no Ceará. Tempos depois nascia, há 20 anos, a Lupus Beer e todos os demais negócios que dela derivaram. Um gestor de visão e vocação faz sempre a diferença, seja na iniciativa pública ou na privada.

CULT

Na próxima quinta-feira, 14, às 19 horas, reconhecida escritora Ana Miranda lança novo livro: "Bionírica, uma biografia sonhada". A publicação revela uma faceta artística que Ana alimentou, em sua intimidade, por décadas, sem que ninguém soubesse desse outro dom, para além da escrita.

São desenhos em papéis refinados, páginas de agendas, recortes de jornal com as cores de um mundo desconhecido, independente da Terra e de suas criaturas. Quase todos foram feitos a nanquim e lápis de cor, compondo um trabalho "fulgurante de coloração, sempre figurativos, descontruídos, sensuais, com forte poder de causar emoções", pelas palavras da editora e artista gráfica Anna Dantes.

Em que movimento artístico as dezenas de obras secretas pertence? Quem responde é o cineasta e diretor de fotografia Theo Van de Sande, marido de Ana Miranda e o responsável, numa dessas situações corriqueiras da vida, como arrumar uma estante, pela descoberta do rico acervo:

"O trabalho de Ana não sofre essa pressão porque não foi feito para ser mostrado. É Arte em si... Um desenho de Miranda não é uma versão ou interpretação de um mundo imaginário, não; é um sonho em si. Cada desenho tem um novo conceito, completamente autocontido", define Theo.

Em se tratando de um livro-arte, com imagens e textos, edição chega ao público junto com exposição homônima, na Galeria Multiarte, onde acontecerão sessão de autógrafos e vernissage simultaneamente, ficando as obras disponíveis à fruição do público até 29 de março.

Pelas palavras do artista visual Wilson Neto: "Nos desenhos literais de Ana senti o mesmo medo e o fascínio das frases desconhecidas. Viciei-me na excitação da virada da página, roendo cada unha e me perdendo em cada ala desses castelos no ar. Vivi uma novidade e tive de reaprender a ler", declarou.

Zoom

...E de todas as famosas brasileiras que compareceram à disputada Semana de Moda de Paris, quem dominou as atenções foi a comunicadora e empresária Silvia Braz, convidada especial dos desfiles de Christian Dior, Balmain, Nina Ricci, Isabel Marant, Valentino e Louis Vuitton.

Para a apresentação de Nina Ricci, apostou em uma saia longa e um top com um laço gigante que fazia as vezes de manga. O óculos de sol trouxe a modernidade para o look de aura romântica e delicada.

Ela brilha!

Judiciário

Advogado Bruno Queiroz, June Veríssimo (gerente jurídico regional Caixa Econômica), desembargadora federal Germana Moraes (TRF5) e desembargador federal Leonardo Carvalho (TRF5) em registro no ato de lançamento do Projeto Ela, último 8 de março, iniciativa do Judiciário com o objetivo de priorizar demandas que envolvam o público feminino como estratégia de atuação do Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para 2024. Ação marcou o Dia Internacional da Mulher na Justiça do Trabalho no CE.

Entre amigas...

Empresária Maria Lúcia Negrão reuniu clientes amigas, de sua marca Lenita, para charmoso fim de tarde, na loja da Leonardo Mota, brindando mais um 8 de Março. Cantora Giovana Bezerra deu a trilha sonora do momento, interpretando grandes mulheres da MPB. Cenas...

Vem aí