Vamos acender velas para Iracema Guardiã?

Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO Iracema Guardiã, obra de Zenon Barreto na Praia de Iracema

Parece maldição,

...mas desde que a escultura Iracema Guardiã (Zeno Barreto, 1995) passou por um restauro (harmonização facial e corporal à moda Big Brother Brasil) em 2012, ganhando novos contornos físicos e um tom acobreado, a querida "PI" tem vivido dias difíceis no que diz respeito aos seus símbolos máximos.

Esse compilado foi muito bem posto em reportagem de capa do Vida&Arte dessa segunda-feira, recuperando uma série de bens simbólicos, artísticos, arquitetônicos e do patrimônio público daquela região, que têm sobrevivido à base de maresia, negligência e desprezo.

Nesse jogo do "toma lá, dá cá", entre iniciativa pública e privada, sob as vistas (grossas) da população, há um fluxo urbano seguindo sempre para o mesmo lado, aquele do rio que corre para o mar, sabe?

Arquiteto Romeu Duarte, em mais um de seus excelentes artigos aqui no O POVO e motivado pela demolição do Edifício São Pedro, escreveu quase um ultimato-desabafo, fruto de quem, pelo visto, cansou de defender a importância de marcos identitários e culturais da Cidade, não apenas na preservação da memória, mas como ativos importantíssimos para a população e aos que nos visitam.

"Acho que chegamos, em Fortaleza, a um ponto em que precisamo discutir, o poder público e a sociedade civil, se queremos manter ou destruir a nossa herança edificada. Se é para conservá-la ou promover um bota-abaixo geral", assinala o professor, cuja estafa citadina parecia evaporar das linhas publicadas.

Aguardemos cenas do futuro... sem passado.

E ainda nesse clima de derrubar paredes, fechar portas e ciclos, esquecer o que passou, acho tão interessante a expressão "janela partidária", esse dispositivo da lei eleitoral que permite aos políticos mudarem de partido antes das eleições, sem qualquer ônus.

Um amigo diz que isso poderia se aplicar à vida...

Casou, se decepcionou, Carnaval está chegando, abre uma "janela imaginária" como a das legendas e atravessa, sem olhar para trás, nem mágoa e nem rancor, sentimento dos fracos. "Cê fini".

Também se aplica àqueles romances nos quais o passado ou parentesco de uma das partes resguarda questões delicadas para a outra ponta. Pegava-se a parte indesejada da realidade - crime comprovado e julgado em última instância - e jogava pela janela do além, deixava lá, morto, enterrado, bola para frente (tem um casalzinho novo da dita high centrado nesse dilema, ou não...).

Mas voltando às janelas da fantasia...

Paixão avassaladora, um dos lados não correspondeu, o sujeito que foi largado à própria sorte, na dilacerante "sofrência", abre a tal janela e atravessa, podendo seguir sua vida livremente, sem o cansaço e a letargia da inútil saudade... Que poético!

Pena que só serve para o mundo da política onde, definitivamente, não há sentimentos humanos em jogo, rola mesmo é um "sangue azul", sem ser da realeza... mas daquele outro ser vivo, da flora doméstica.

Acho que é nessa perspectiva, de atravessar um portal de mudanças, que os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carolina de Toni (PL-SC) prometeram presidir, com vigor técnico e pluralidade de pautas, as comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, respectivamente. Eleitos por arroubos midiáticos e ancorados na capacidade de mobilizar massas com suas polêmicas vazias nas redes sociais, ambos precisarão se reinventar para, ao fim do mandato, ter o que ostentar aos eleitores. Veremos.

E voltando à Iracema lá do começo, se a turística Fortaleza soubesse, mesmo, aproveitar seus ícones, teria até altar para a indígena de lábios de mel, a quem seriam feitas oferendas pelos que buscam um grande amor, ou mandingas para derrubar o encosto que é uma paixão não correspondida. Mas essas janelas, do coração, diferentemente das dos políticos, levam muito mais tempo para fechar...

Flores... para Iracema.

Reforço partidário

Foto: Rodrigo Carvalho/ Divulgação PSB Maurício Filizola, Valmir Ferreira, Honório Pinheiro e Gerardo Vieira Albuquerque no ato de filiação do PSB

...E no bonde de filiações puxado pelo senador Cid Gomes & Cia para ingresso no PSB, destaque para três nomes do empresariado que assinaram o "passaporte" para o bloco socialista. Maurício Filizola (Farmácias Santa Branca), Vilmar Ferreira (Aço Cearense) e Honório Pinheiro (Supermercados Pinheiro). À direita, Gerardo Vieira Albuquerque (Center Box), que compareceu ao evento para aplaudir os amigos de mundo business, mas sem filiação, assim como fez o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante.

A hora da estrela



Foto: ROBYN BECK / AFP Emma Stone: Oscar de Melhor Atriz

Categoria mais aguardada na cerimônia de entrega do Oscar, prêmio de Melhor Atriz ficou para Emma Stone, pela atuação em "Pobres Criaturas". Para segurar na estatueta, a estrela precisou desbancar Annette Bening (NYAD), Sandra Hüller (Anatomia de uma Queda) e Carey Mulligan (Maestro), além de Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores).

Sobre "Pobres Criaturas", trata-se de um filme dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos, que tem como marca de suas produções a inversão de valores, de forma exacerbada, como caminho estético para tecer profundas críticas à contemporaneidade. Quem quiser conhecer mais sobre a obra do cineasta, pode conferir "O Lagosta", na Netflix.

Na foto, Emma com a representação do ápice hollywoodiano em mãos pela segunda vez, já que em em 2017 ela também foi coroada Melhor Atriz por "La La land". Traja Louis Vuitton. Brilha!

Brinde

Curadora de arte em momento de evidência, Maria Eduarda Mota reuniu lista do coração, fim de tarde no Iate Clube, brindando novo ciclo de vida Cenas...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Aniversariante com os irmãos Lucas Araújo e Yannie Mota (Foto: arquivo pessoal )Entre a irmã Yannie Mota e a avó Graça Cruz (Foto: arquivo pessoal )Maria Eduarda entre os pais, Érika e Antonio José Mota

Últimas

Anna Macêdo reuniu 40 mulheres, em sua Casa Rosamango, para brinde pelo 8 de Março. Na sobremesa: lançamento da nova coleção de sapatos, sandálias e bolsas da marca.

Muitos bacanas ainda retornando do fim de São Paulo, por ocasião da festa de aniversário de Tatiana Feitosa, última quinta-feira, no Hotel Rosewood. Ao lado do marido Caio Asfor Rocha, recebeu amigos de Sampa, onde residem, e comitiva de cearenses. Nattan e Simone Mendes dentre as atrações musicais.

Instituto do Câncer do Ceará (ICC), representado pelo diretor administrativo Alberto Fiúza, participou da reunião de abertura do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Câncer (Consinca), na sede da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, em Brasília.



Empresária Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, participará neste mês de março de dois eventos voltados para operadores do Direito que ressaltam a relevância do protagonismo das mulheres. No próximo dia 13, Emília estará presente em uma roda de conversa com foco no papel feminino em cargos de liderança durante o II Colóquio “O poder das Mulheres e as Mulheres no Poder”, iniciativa do TRT-7. Já no dia 15, profere palestra à equipe de colaboradores do R. Amaral Advogados.

Advogada Katarina Brazil ministrará palestra sobre assédio sexual no ambiente de trabalho para os servidores do DNIT no dia 28 de março.