Renomado economista em palestra na Fiec

Foto: DAVID SWANSON / AFP Sandra Huller no Oscar 2024

Foi assim...

Disponível no Canal do O POVO no Youtube, assim como nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts, a edição da última sexta-feira do programa Pause, no qual recebi a procuradora do Estado Camilly Cruz e a coordenadora especial da Secretaria de Igualdade Racial do Ceará, Wanessa Brandão, também integrante do Conselho de Leitores O POVO - 2024.

Tema: Dia da Mulher, percorrendo as experiências de Camilly, primeira mulher a ascender ao posto de procurador geral do Estado, assim como de Wanessa, dedicada pesquisadora da Uece no campo do enfrentamento ao preconceito racial e às desigualdades oriundas desse traço histórico na nossa sociedade.

Pontos de destaque:

- Camilly falou da sutil sensação de estranheza que percebia, no comando da PGE, quando ia dar a voz final em qualquer decisão. "Todos estão acostumados com mulheres no posto de vice".

- Wanessa explicou que a mulher negra brasileira foi dividida em dois extremos, a mulata sensual, objeto de prazer, ou a negra silenciada e invisibilizada em seus desejos, sonhos e planos, um ser humano feito apenas para servir. "Nossa luta começa em acabar com essa invisibilidade".

- O movimento feminista é passível de críticas na forma e no conteúdo ao longo de décadas de luta, mas foi e segue sendo fundamental para o avanço nas pautas e bandeiras das mulheres por equidade social, opinião compartilhada entre as duas.

E muito mais... Confiram na web!

Economia em perspectiva

Um dos economistas mais influentes e aplaudidos do Brasil, Ricardo Amorim esteve, noite da última segunda-feira, na Fiec, para ministrar palestra sobre as perspectivas econômicas brasileiras e tendências globais para 2024. Presidente da Federação, Ricardo Cavalcante conduziu a noite - auditório lotado -, que reuniu diretores da instituição e autoridades. Oportunidades do Brasil no atual panorama político e econômico mundial, em especial no contexto da transformação digital e da transição energética permearam a fala. Palestrante também teceu elogios ao Observatório da Indústria, braço de pesquisa e engenharia de dados do mercado à serviço da Federação. Registros...

Reconhecimento

Empresária Marlene Cabral, fundadora da Acal, será homenageada com o Troféu Clóvis Rolim - 2024. Concedida pela Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE), trata-se da principal comenda do comércio cearense, entregue anualmente a personalidades que tenham prestado relevantes serviços à causa empresarial e social do Estado. A solenidade de entrega do distintitivo acontece dia 11 de julho, às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Na foto, Honório Pinheiro (vice-presidente da FCDL-CE), Freitas Cordeiro (presidente da FCDL CE), Marlene Cabral (Fundadora da Acal), Pio Rodrigues (ex-presidente da CDL Fortaleza e representando a família que dá o nome à comenda), Gilberto Costa e Daniela Cabral (genro e filha de Marlene, ambos diretores da Acal).

Oscar

Indicada a Oscar de Melhor Atriz pelo papel no filme de "Justine Triet" e também integrante do elenco de "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse", dois dos filmes de destaque na premiação deste ano, Sandra Hüller também levou a "estatueta" dos críticos de moda e estilo. Trajando Schiaparelli em veludo e joias Cartier, a atriz foi uma das beldades que apostou em releituras de moda para o red carpet. O vestido de mangas estruturadas é um modelo de 1947, desenvolvido por Elsa Schiaparelli, e usado anteriormente na cerimônia do Oscar pela socialite Millicent Rogers. Brilhou!

É hoje!

Empresário João Carlos Paes Mendonça, ao lado da esposa Auxiliadora, conduz esta noite, início às 19h, a aguardada cerimônia de entrega do Prêmio RioMar Mulher. Com o slogan "A conquista de uma abre caminhos pra todas", homenagem será entregue a dez mulheres de relevante atuação em diversos setores da sociedade, são elas: Adriana Forti (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Lêda Maria Souto (Comunicação), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes Moura (Justiça & Cidadania) e Silvania Meire de Deus Costantini (Moda). Sucesso!

Vernissage

Mauc (UFC) e família Fiuza realizaram abertura, no último sábado (9), da exposição "ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos". Mostra celebra o centenário de nascimento de Ignez Fiúza, referência no mundo das artes do Ceará e um capítulo importante para o desenvolvimento da cena artístico-cultural do Estado. Com mais de 70 peças, exposição revisita o acervo da marchande, que entre os anos de 1970 a 2010, promoveu, fomentou e incentivou artistas cearenses nas centenas de eventos que realizou. Seguem presenças... Mais fotos na coluna especial do domingo.