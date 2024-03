Páscoa, dia santo, business e outras notas

Foto: Larah Cordeiro/ Divulgação Mila Ary, CEO da Empório

Páscoa & business

Foto: Larah Cordeiro/ Divulgação Mila Ary, CEO da Empório

CEO da Empório Brownie, Mila Ary chega à época mais doce do ano com 31 itens referentes à data no menu. São ovos de Páscoa, bolos e mimos para todos os momentos e paladares, como os lançamentos Crock de Brownie, Crostata de Cookie com caramelo Salé e bolo com calda de pistache. Expectativa: aumentar em 25% as vendas em comparação com 2023, nas 11 lojas da rede em Fortaleza, mas com planos de expansão para breve.

Dia do padroeiro

Foto: JoaoFilho Tavares Arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão

Arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão participou em Brasília, na sede da CNBB, de encontro com os demais membros do Conselho Permanente da entidade. O religioso é presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação da Conferência. Na ocasião, bispos lembraram os onze anos de pontificado do papa Francisco, a quem agradeceram e parabenizaram pelo testemunho.

Dom Gregório é devoto de São José, padroeiro do Estado, e participará das comemorações do santo pela primeira vez no Ceará. Presidirá a missa de encerramento das festividades, às 18h30, a Catedral.

Reconhecimento

Plénário da Câmara Municipal cheio, noite da última sexta-feira, quando Sessão Solene celebrou a trajetória do advogado criminalista, docente e procurador da Caixa Econômica Federal maranhense, Bruno Queiroz Oliveira, recebia o Título de Cidadão Fortalezense. Homenagem, proposta pelo vereador Raimundo Filho (PDT), evidenciou o trabalho realizado pelo jurista na Capital, tendo exercido a função de membro titular do Comitê de Prevenção e Combate à tortura no Estado do Ceará e do Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Fortaleza. Muitos nomes, da advocacia, do Judiciário, do empresariado, além de servidores da Caixa Econômica e familiares prestigiaram o momento. Registros...

Clóvis Holanda, Leandro Vasques e Aline, Mabel e Paulo Portela Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Edson Santana, Leonardo Carvalho e Leandro Vasques Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Letícia e Alexandre Leitão Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Leo Couto, Roberto Vitor, Bruno Queiroz e José Damasceno Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Aristófanes Canamary, Bruno Queiroz e Manuel Fontenele Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Manuel Fontenele, Ana Magalhães e Marcus Lage Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Bia, Juliana Queiroz, Léo Aires e Ana Lúcia Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Nicodemos Maia e Vitória Costa Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Bruno Queiroz e Juliana Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Ismael Marques, Raimundo Filho, Bruno Queiroz e Marcos Aragão Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Carlos Castro, June Veríssimo e Leonardo Carvalho Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Ivo Carvalho e Tânia Carneiro Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Bruno Queiroz e Clovis Holanda Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Armando Costa Junior e Thiago Cavalcante Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Carlos Castro, Juvenal Arruda e Jeferson Browne Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Rodrigo Porto e Juliana Queiroz Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Entre Paulo e Mabel Portela Crédito: Alex Campelo/ ESPECIAL PARA O POVO Vereador Raimundo Filho e Bruno Queiroz, novo cidadão fortalezense Crédito: Zerosa Filho/ Divulgação CMFOR

Gourmet

Foto: Davi Maia / Divulgação Chef paulistana Fabiana Agostini

A cozinha do aplaudido restaurante Mangue Azul está sob novo comando. A partir de hoje, dia 19, casa apresenta ao público o novo cardápio, supervisionado pela renomada chef paulistana Fabiana Agostini (foto) e executado pelo também paulistano chef Raphael Gomes.

Menu é uma fusão dos ingredientes do Ceará e técnicas da França e Espanha. Formada na Cordon Bleu Paris, com experiências no El Bulli, na Espanha, Fabiana vai liderar também a inauguração do L'Avenue, primeira operação na América Latina da conceituada rede parisiense.

É ainda chef executiva do Caviar Kaspia e Mia Crudo e Pasta, ambos em SP. Promete!

Expansão & brinde

Ainda em clima de celebração pelos 50 anos de mercado, A Predia inaugurou filial na região Sul de Fortaleza, buscando atender melhor as demandas e necessidades crescentes de inquilinos e proprietários nos bairros daquela região e adjacências, com destaque para Água Fria, Luciano Cavalcante, Guararapes, Edson Queiroz, Sapiranga, Cidade dos Funcionários e ainda Eusébio, áreas onde sócios ampliam ainda mais o alcance do serviço prestado pela tradicional imobiliária. Brinde, anfitrionado pelos irmãos e sócios João Henrique Gondim e João Carlos Gondim, deu início oficial às operações da unidade, situada à rua Ildefonso Carneiro, 140 - Shopping Sta. Cecília. Sucesso! Seguem registros...

João Gondim: saudação aos presentes Crédito: JoaoFilho Tavares Jenny, Joao Henrique, Joana Gondim, Joao Lavor e Leticia Gondim Crédito: JoaoFilho Tavares Joao Henrique e Joao Gondim e Domingos Costa Crédito: Joao Filho Tavares Irmãos João Henrique Gondim e João Carlos Gondim: diretores da imobiliária A Predial Crédito: Joao Filho Tavares Brinde à nova unidade Crédito: JoaoFilho Tavares João Henrique: discurso inaugural Crédito: JoaoFilho Tavares Irmãos João Henrique Gondim e João Carlos Gondim: diretores da imobiliária APredial Crédito: JoaoFilho Tavares Brinde à nova unidade Crédito: JoaoFilho Tavares João Henrique Gondim em momento de apresentação da nova sede Crédito: JoaoFilho Tavares Joao Gondim faz a saudação aos presentes em nome da empresa Crédito: JoaoFilho Tavares Jenny, Joao Henrique, Joana Gondim, Joao Lavor e Leticia Gondim Crédito: JoaoFilho Tavares Joao Henrique e Joao Gondim e Domingos Costa Crédito: JoaoFilho Tavares