Fui ler o jornal e entrei num túnel...

Foto: arquivo pessoal Cearenses, sob articulação de Rebecca Albuquerque, conhecem as belezas da Índia.

Foi tão estranho...

...parecia um desses seriados da Netflix.

Acordei ontem, Dia de São José, naquela aguardada chuva que eu, pessoalmente, não gosto, acho triste, melancólico - desculpa, padroeiro, sertão, tradição, profetas...

Daí que, ao acessar o site de um dos jornais digitais que assino, abre na tela uma edição de dezembro de 2012, algo assim.

É aquele momento em que o personagem, do filme, assombrado com a sensação de ter levantado da cama na época errada, procura um espelho em casa para saber se ele continua a mesma pessoa ou se um inesperado "encanto do tempo" fez com que ele rejuvenescesse.

Na vida real, apertei um "F5" e fui "passar" um café, consciente de que as rugas mentais, as mais preocupantes, seguiam vivinhas, se retorcendo em miolos cerebrais onde depositamos as ansiedades, angústias, preocupações, pressões, desânimos, dívidas, amores não correspondidos, sonhos recolhidos, músicas não dançadas, despedidas forçadas, drinks negados, saudades... Cuidado, isso tudo sufoca e mata, com o impetuoso tempo!

Computador atualizado.

Edição do dia 19 de março e "Tudo está no seu lugar, graças a Deus", já dizia Benito de Paula. Vamos nos informar...

Puttin reeleito na Rússia.

Consumidor brasileiro ficou, em média, 10,4 horas sem energia.

Ministério Público entra com ação contra derrubada de prédio histórico, mas sem sucesso.

Nutricionista denuncia importunação sexual em elevador de prédio na Aldeota.

Disputa pelas duas vagas do Senado para o Ceará já começou. Estão no páreo Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), José Guimarães (PT) e Cid Gomes (PSB).

Opa!

Quase levantei-me para ter a certeza de que a "máquina do tempo" não havia me abduzido, de fato, como na ficção, para um passado que, esperava-se, estivesse superado, avançado, se renovado.

Até conferi se a data estava correta no topo da página, check!.

Sendo assim...

É verdade que, em 2024, um sujeito ainda se acha no direito de passar a mão nas nádegas de uma mulher, com a qual cruzou num elevador, sem que nada aconteça?

A lista de pretendentes ao cargo de senador pelo Estado continua sendo essa com nomes de décadas atrás na política local?

O mundo ainda permite que regimes ditatoriais (semi) velados, como na Rússsia, sigam fazendo vítimas para se perpetuar no poder?

O que me salvou, desse transe - deprê - retrô, foi ler sobre o sumiço de Kate Middleton, que deu um tempo na tarefa de se equilibrar sobre os saltos naqueles "calçamentos" centenários de Londres, acenando e recebendo flores. Calçou as pantufas reais, pediu um chocolate quente (diet) e foi ler um livro. Sorry, turistas súditos.

Se os tabloides ingleses estiverem corretos (e numa boa parte das vezes estão), a Princesa de Gales estaria recolhida em virtude de affair, extra-conjugal, do Príncipe William. Assim como o pai, Charles, ele teria trocado a "perfeitinha" - porém, complicada, como na canção dos Raimundos - por algo mais carnal, menos cenográfico e estético.

Embora a "gossip news" seja atualizadíssima, tem algo mais vintage - e kitsch - do que acompanhar novelinha vazada dos castelos?

Ainda bem que, na geladeira, havia um último pedaço de um ovo de Páscoa com recheio de pistache, o sabor da vez nas docerias artesanais da Cidade.

Ele, o chocolate trufado, aplacou o amargo do café e também dos dias, que diferentemente do mercado de doces, sempre em renovação, parecem ter ficado no passado... com gosto de mofo, já que a chuva, infelizmente, não deixa ir embora os fungos mais resistentes.

Flores... novas.

Pelos caminhos de Shah Jahan

Requisitada advogada, mas também muito conhecida por seu ímpeto desbravador do planeta, sempre percorrendo roteiros diversificados e exóticos, Rebecca Albuquerque organizou tour indiano com amigas cearenses.

Integram o grupo Maria Lúcia Negrão, Geórgia Vieira, Alessandra Cysne, Melissa Cysne, Natália Abreu (da Wee Travel, que organizou a viagem), Alessandra Fontes, Georgia Fontes, Ana Virgínia Martins. E também Monique Barreira, Ane Alcântara, Ana Vládia Sales, Hilda Pamplona, Vera Passos, Ivana Mendonça, Denise Pinheiro, Elles Pinheiro, Lygia Villar, Meire Torquato e Lilian Porto.

O roteiro foi desenhado Ana D`Áurea Chaves (mãe de Rebecca), que já tem tradição em formar grupos para imersões turísticas e culturais, via projeto "Viagem Além do Olhar". Na foto, posam com o icônico Taj-Mahal.

Zoom

Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Sofia Vergara: festa pós-Oscar

Sempre atraindo todos os holofotes por onde passa e ainda gozando do sucesso de "Griselda", seriado que produziu e protagoniza na Netflix, Sofia Vergara surgiu assim, com esse pretinho nada básico, para a festa pós-Oscar da Vanity Fair.

Estrela recebeu por esses dias, em sua casa de Los Angeles, a estilista brasileira Martha Medeiros, que foi presenteá-la com um corset branco. Recém-separada de Joe Manganiello e diante de uma peça branca de renascença, declarou: "Esse é para meu próximo casamento. Martha, me arruma um marido brasileiro. E rico, por favor!", alguém se candidata?

Dupla vernissage

Aberta ao público, no Espaço Cultural Unifor, as exposições "Centelhas em Movimento", com obras da Coleção Igor Queiroz Barroso, montagem visitada por milhares de pessoas enquanto esteve exposta no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e também a mostra "Colecionando Afetos", dedicada à trajetória de Totonho Laprovitera, que comemora cinco décadas de sua prolífica carreira como artista visual. Vernissage reuniu muitos nomes de expressão em vários segmentos. Mais fotos na coluna especial do domingo e em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram. Presenças...

Últimas...

Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realiza, 23 de março, no Zoi Restaurante, entrega da 2ª edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias.

Psicóloga Rafaelle Sobreira, muito requisitada no mundo corporativo, está em São Paulo para planejamento no FitBank, uma das empresas que atende, atualmente com 580 funcionários e 5 escritórios espalhados pelos estados de SP, CE e GO.

Presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias; e o vice-presidente, Clausens Duarte, reforçaram, em reunião com o secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, Max Quintino, parceria com foco no Programa Moradia Ceará, voltado à moradia de qualidade para a população carente.

Boa quarta-feira!