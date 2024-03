Novas do mercado, união, cores... Sextou!

Foto: Thiago Freire/ Divulgação Diego Villar, CEO da Moura Dubeux

Mercado I

A Moura Dubeux, maior incorporadora da região Nordeste, destacou-se mais uma vez no Ranking INTEC das Maiores Construtoras do Brasil. Empresa alcançou a 12ª posição entre as 100 maiores construtoras do País na edição de 2024 do indicador.

E mais: pela quarta vez consecutiva, conquistou o 1º lugar na categoria Regional Nordeste. O ranking, que é um indicador do desempenho das empresas do ramo, destaca aquelas que construíram mais metros quadrados durante o ano base (2023).

"O reconhecimento reflete a tradição de 40 anos de excelência operacional da Companhia e o investimento contínuo em inovação e sustentabilidade", comemora Diego Villar (foto), CEO da Moura Dubeux, que vem a Fortaleza em 3 de abril para cerimônia de entrega do Artiz Meireles, empreendimento alto padrão - VGV de R$ 100 milhões - na Rua Carlos Vasconcelos, a poucos metros da Beira Mar. Sucesso!

Mercado II

Construtora Dasart concluiu as obras do Azure Flecheiras, condomínio de casas duplex no Trairi, litoral Oeste. Empreendimento segue o conceito "Casa do mar" e ocupa terreno com quase 35 mil m², onde estão as 68 casas duplex. Projeto arquitetônico uniu o escritório Projeto Idea com Interiores de Racine Mourão.

União

Fim de tarde dos mais românticos marcou a união religiosa, na Igreja do Líbano, do vereador Pedro Gomes de Matos com a arquiteta Maria Isabel Miranda. O noivo é filho de Raimundo Gomes de Matos e Verônica; e a noiva de Marcelo Miranda e Caroline Braga. Noiva trajou Cajaz, arrematado com buquê da Souza Floricultura e beleza assinada por Alex Pinheiro. Para a posteridade...

Maria Isabel Miranda Crédito: Léo Soares/ arquivo pessoal Maria Isabel Miranda e Pedro Gomes de Matos Crédito: Léo Soares/ arquivo pessoal Maria Isabel Miranda e o pai Marcelo Miranda Crédito: Léo Soares/ arquivo pessoal O beijo dos noivos Crédito: Léo Soares/ arquivo pessoal

Dupla mostra: cenas...

Mais presenças de quem compareceu à prestigiada vernissage das exposições "Centelhas em Movimento", com obras da Coleção Igor Queiroz Barroso; e "Colecionando Afetos", dedicada à trajetória de Totonho Laprovitera em 50 anos de criações artísticas.

Carolina Figueiredo e Victor Eleotério Crédito: JoaoFilho Tavares Marcia Teixeira e Gláucia Andrade Crédito: JoaoFilho Tavares Racine Mourão e Branca Crédito: JoaoFilho Tavares Claudinho Queiroz, Carine Aragão e Élcio Batista Crédito: Joao Filho Tavares Rafael Xerez, Lena Marcilio e Carlos Pinheiro Crédito: JoaoFilho Tavares

Zoom

Maria Lúcia Carapeba: charme fashion na Índia Crédito: ARQUIVO PESSOAL

...E ainda pelos paraísos naturais, históricos e arquitetônicos da Índia, que recebem muitos cearenses nos últimos dias, zoom na empresária da Maria Lúcia Negrão (marca feminina Lenita), que apostou numa versão étnico-chic para um dos jantares do roteiro, articulado pelo projeto "Viagem Alem do Olhar" e executado pela Wee Travel. Essa entende, bem demais, do mètier fashion, em qualquet lugar do planeta.

Cores da escritora

Lançado, em noite de autógrafos na Galeria Multirate, o livro "Bionírica, uma biografia sonhada", nova obra da cearense Ana Miranda. Publicação revela a faceta artística da premiada escritora, com centenas de desenhos materializando seres da mente da artista, sempre figurativos, desconstruídos, sensuais, com forte poder de causar emoções, além da beleza plástica do colorido aplicado. Galeristas Max e Victor Perlingeiro anfirtrionaram a charmosa - e cult - noite. Presenças...

Ana Miranda Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Beatriz Albuquerque e Beta Fiúza Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Carolina Campos e Pablo Manye Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO José Augusto Bezerra, Élcio Batista, Vando Figueiredo, Klevisson Viana e Fernando França Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Lúcia e Roberto Galvão Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Manoela Queiroz Bacelar, Max Perlinjeiro, Sara Queiroz Bacelar e Victor Perlinjeiro Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Max Perlinjeiro, Ana Miranda, Rosely Nakagawa e Victor Perlinjeiro Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Priscila e Daniel Blume Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Ricardo Bezerra, Bete Dias e Francois Sauvagnarguis Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Bitoca e Lauro Fiúza Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO Adriana Helena, Ana Valeska, Tania Vasconcelos e Fernanda Rocha Crédito: MULTIARTE/ DIVULGAÇÃO

Brinde

Ricardo e Aparecida Alencar, Liliane Pereira, Jô Rabelo e Bruno Benício Crédito: arquivo pessoal

Celebrando novo ciclo de vida, a sempre querida e requisitada chef Liliane Pereira realizou brinde diurno, com a lista do coração, em seu restaurante O Banquete. Menu: a famosa feijoada da casa. Na foto, Ricardo e Aparecida Alencar, chef Lili, Jô Rabelo e Bruno Benício.