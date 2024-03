Ode ao amor e outras notas...

Foto: Divulgação Wilson Sá e André Adolfo: jantar empresarial

Ode ao amor

Ainda repercute, na web, a entrevista da última sexta-feira no programa Pause, atração no canal do Youtube do O POVO que tenho a honra de comandar.

À mesa, a médica ginecologista e sexóloga Débora Britto e a mentora de mulheres, coach e mestre em Psicologia Bianca Sales, juntas na foto. Recomeços amorosos, relacionamentos de longo prazo e desejos eróticos, demandas femininas quando o assunto é sexo, novos códigos da paquera, enfim, foram 55 minutos de conversa percorrendo um panorama, bem atual e realista, quando o assunto é o amor, seja ele romântico ou nem tanto...

Quem perdeu, pode conferir no Youtube do O POVO, buscando pelo Programa Pause, ou nos aplicativos de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts.

Brinde & afins...

Sempre emanando alegria de viver, Fátima Duarte convida para seus "40 30" no dia 5 de abril, às 12h30min, no Bar do Ideal Clube.

Academia Cearense de Teatro será instalada hoje, com cerimônia às 19h, no Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras. Nomes como Fernanda Quinderé, Carri Costa, Humberto Cunha, Jane Azeredo, Rejane Reinaldo, Ricardo Guilherme e Magela Lima compõem a primeira formação do colegiado.

Consultor Ernesto Antunes lança, em 17 de abril, às 17h, o livro "Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso", no Auditório do Sebrae.

Casa D`Alva, de José Guedes, firmou parceria com o empreendimento Origem Fortim, A&B Incorporações. Ao adquirir uma das 8 unidades restantes, das 43 casas no total, o futuro proprietário recebe voucher no valor de

R$ 50 mil para escolher obras de arte na galeria.

Sobre o empreendimento

alto padrão, vale lembrar,

foi reconhecido pelo Sinduscon/CAU como o melhor projeto arquitetônico realizado no Ceará em 2023. De fato, é completamente disruptivo e diferenciado.

Ftrade Brasil patrocina a primeira etapa do Circuito Brasileiro Master de Bodyboarding 2024, que acontecerá nos dia 29, 30 e 31 de março no Pico Tom Morey, no morro do Chapéu, Taíba.

"Guia dos Bens Tombados do Ceará", livro que documenta patrimônio edificado do nosso Estado será lançado hoje à noite, às 19h, na Fundação Waldemar Alcântara. Textos são de Beatriz Diógenes e Romeu Duarte Jr.

Diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito, professor Tales de Sá Cavalcante esteve presente na aula inaugural do projeto 'CMCB rumo ao ITA', realizado em parceria com o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB) e a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc). A parceria que o FB faz parte visa preparar os alunos do CMCB para o ITA, a partir do 1º ano do Ensino Médio.

Sócio fundador da PWR Gestão, Wilson Sá recebeu nomes do mercado em jantar empresarial no Coco Bambu Meireles. "Liderando Mudanças - Como Liderar na Incerteza" foi tema central. André Adolfo, CEO da BWA Global proferiu palestra, juntos na foto.

Gil Santos e Denise Bezerra passaram o feriado no endereço e Miami onde se encontraram com Abelardo Targino e Fernando Costa Targino.

Médica, sócia-proprietária e diretora técnica da Be.u Clinic, Jeovana Mourão e a dermatologista Fernanda Cassain (medica do staff da clínica) participaram, a convite de Mário Neto e Cinthia Reys, da aula ministrada pelo professor José Wilson Accioly Filho. Tema: acne ativa e o tratamento via Epiduo, da Aesthetics by Galderma Brasil.

Itália-CE: encontro

Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará e a multiplataforma Trends, em conjunto com o Consulado da Itália em Fortaleza, recepcionaram o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que veio pela primeira vez ao Ceará desde que assumiu a função. Almoço, no Iate Clube, teve como propósito o estreitamento de laços comerciais entre as nações, bem como de fomentar novas oportunidades de negócios para o Ceará. Registros...

Marca italiana Gucci desembarcou no Brasil para celebrar a coleção Ancora, apresentada recentemente durante a semana de moda de Milão, uma das mais importantes do mundo. Para a ocasião, Sabato de Sarto, novo diretor criativo da maison, escolheu cinco personalidades do Brasil para vestirem peças exclusivas que cruzaram a passarela prêt-à-porter da label. Dentre as embaixadoras figuraram Sabrina Sato e Lívia Nunes (juntas na foto), além de Silvia Braz, Giulia e Carol Trentini. Elas brilham!

Contagem regressiva

Respeitado médico hematologista Lucas Castelo e a arquiteta Pamêla Arruda reuniram a lista do coração, em charmoso fim de tarde, para o Chá de Fraldas do bebê Guilherme, primeiro filho do casal para a alegria dos avós paternos André Castelo e Fernanda e dos avôs maternos, Daniel Arruda e Veruska. Seguem registros com o desejo de muita saúde ao bebê, com nascimento previsto para 20.04.