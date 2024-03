Sobre silêncios cotidianos... em cartaz no streaming

Foto: Reprodução/Diamond Films "Anatomia de uma queda" vence Melhor Roteiro Original no Oscar

Turma do cinema em polvorosa com a chegada, ao streaming, do filme "Anatomia de Uma Queda" (Prime Video).

Acumulando dezenas de prêmios e estatuetas, como o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro Original e vencedor do Palma de Ouro, o longa francês discorre sobre a investigação e o julgamento de uma queda doméstica e a consequente morte de um dos personagens.

A história em si não tem nada de muito novo, podendo deixar o espectador menos absorto até um tanto decepcionado. A grandeza da obra - e a isso se deve tamanho reconhecimento - está nos diálogos e silêncios das relações familiares, todas elas.

A escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) vive com o marido Samuel (Samuel Theis) e o filho do casal de 11 anos, parcialmente cego, em uma casa isolada nos alpes franceses, cenário investigado a partir do momento em que o corpo do pai é encontrado ensanguentado sobre a neve.

Homicídio? Suicídio? Acidente? Isso é o mais importante e, ao mesmo tempo, o que menos importa em um relacionamento cheio de hiatos emocionais, instalados ao longo dos muitos anos de convívio.

Disputa de espaço e poder entre cônjuges, desejos reprimidos, adultérios de minutos, quase fugas da realidade.

Imputação de culpas, cobranças veladas, disfuncionalidades de um (ex) amor que ficou no passado ao som da canção "P.I.M.P.", originalmente do 50 Cent, numa versão instrumental sofisticadíssima pela Bacao Rhythm & Steel Band.

O simples ato de lavar a louça ou dividir uma massa com vinho no balcão da cozinha ganha um peso dramático, belicoso, absurdamente pesado sobre as costas de vidas que, mesmo com o sangue (ainda) correndo nas veias, se perderam...

Entre similaridades e dissimilitudes, há algo de humano ali, que bate em qualquer pessoa e sejam quais forem as circunstâncias da jornada da vida. E é nessa capacidade da diretora Justine Triet, de levar o cinema ao mais próximo da realidade - nua e a crua - onde está o brilhantismo e a dureza de uma passagem, com quedas, chamada vida.

Para quem estiver disposto a esse mergulho, uma "queda" emocional eu diria, fica a dica para o fim de semana de feriado. E só mais um detalhe: às vezes quem não enxerga bem com os olhos, torna-se muito mais atento aos sinais de esgotamento e os pedidos

de socorro do outro.

Sobre lutos e renascimentos

Hoje é Sexta-feira da Paixão, data em que a Igreja Católica rememora o sacrifício e a morte de Jesus na cruz, seguida do ápice da Semana Santa, o domingo de Páscoa. Nesse clima de meditação acerca de morte e vida, lutos e renascimentos, o programa Pause convida a refletir sobre os momentos da vida, pelos quais todos passamos, em que nos vemos diante de perdas, dificuldades físicas e emocionais, desafios que parecem ser intransponíveis.

Comigo estarão o psicólogo clínico Tom Trajano, uma referência da área no Ceará, e o empresário Dimas Barreira que vivenciou, em 2020, trágico acidente com sérios riscos de falecimento. À mesa: uma conversa franca e, imagino eu, inspiradora, para aqueles que se permitem observar, com mais afinco, seu percurso terrestre.

Às 16h no canal do Youtube no O POVO e, a partir de terça-feira, 2 de abril, nos aplicativos de áudio.

LAYOUT 50 ANOS

As cinco décadas de publicação da coluna Layout, do O POVO, reuniram nomes do mercado publicitário, no Museu da Imagem e do Som, para o lançamento do projeto "Layout 50 anos", parceria entre o Grupo de Comunicação, o Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará e o MIS. Caderno especial de 12 páginas, programas especiais na rádio O POVO CBN , O POVO CBN Cariri, rádio Nova Brasil, uma série audiovisual sobre as agências cearenses e programas com debates sobre a Publicidade compõem a iniciativa.

Cliff Villar e Evandro Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Eliziane Colares e Juliane Pereira Crédito: JoaoFilho Tavares Giacomo Brayner, Silas de Paula e Paulo Fraga Crédito: JoaoFilho Tavares Rudney Feital e Andre Mota Crédito: JoaoFilho Tavares Rudney Feital, Paulo Fraga, Giacomo Brayner e Cliff Villar Crédito: JoaoFilho Tavares

Pelos mares - e agitos - do Caribe privê

Turma de bacanas do CE escolheu St. Barth, a ilha caribenha que mais parece um pedacinho da França em meio às águas cristalinas, para os feriados dos últimos dias. Com clima de verão europeu, seja nos beach clubies diurnos ou nos restaurantes - dançantes - das noitadas, Saint Barthélemy é point de chics e famosos do planeta. Nossos conterrâneos não fizeram por menos e capricharam no charme para os dias de sol & champs. Cenas...

Mariana Mota, Nicole Pinheiro Bayde, Isabele Temóteo, Cyndra Potigar, Fernanda levy e Caroline Ribeiro Crédito: arquivo pessoal Francisco Marinho e Netinho Bayde Crédito: arquivo pessoal Fernanda Levy e Omar Macêdo Crédito: arquivo pessoal Cyndra Potiguar, Joacir Potiguar, Francisco Marinho, Fernanda Levy, Isabele Temóteo, Caroline Ribeiro, Cristiano Ribeiro, Xand Avião, Omar Macêdo, Netinho Bayde, Nicole Pinheiro e Marianaa Mota Crédito: arquivo pessoal Mariana Mota e Isa Temóteo Crédito: ARQUIVO PESSOAL

Últimas

Fim de semana promete ser bem cheio no Marquês da Varjota, reconhecido como o melhor bacalhau de Fortaleza. De sobremesa: a doçura da portuguesa Berta Castro Lopes.

GFT Credmais, empresa com foco na área de crédito consignado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, anuncia Julian Silva como novo sócio do empresário e fundador Leonardo Albuquerque.

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante recebeu o título de Cidadão de Itaitinga, iniciativa do atual prefeito da cidade, Antônio Marques Tavares.

Sindienergia-CE implantou sua Diretoria Regional Sul, em Juazeiro do Norte, no Cariri, e empossou o empresário e engenheiro Henrique Grangeiro como gestor da seccional. No comando, Luis Carlos Queiroz, presidente da cada vez mais dinâmica entidade.

Desde já, uma boa Páscoa a todos vocês. Um abraço afetuoso.