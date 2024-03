Queria ser hoje o Agostinho, mas segundou!

Foto: Divulgação Denyse Queiroz, Juliana e Renata Carneiro: reconhecimento mundial para a AN Beauty

E aí?

Comeram muitos ovos de Páscoa? Conseguiram superar o almoço de domingo, aguentando aquueeeele "cunhadão" inconveniente? A melhor saída é focar no bacalhau - ou na sardinha. Já ensinei isso aqui, no meio do furdunço das útimas eleições presidenciais, por isso não repeti o "guia" da convivência tolerável.

Na época, 2022, as pessoas ainda tinham bastante energia disponível para defender seus ídolos políticos a qualquer custo, ímpeto esse que murchou, murchou, murchou... até chegar na atual letargia, onde os assuntos estão todos velados.

- Pega essa cerveja do fundo, que está mais gelada!

- Vou te servir um branco australiano, refrescante, que acaba de receber um prêmio internacional de vinhos na Itália.

Isso mesmo! Vão por aí que, garanto, dá mais certo.

Mas nessa de ser o cunhado Agostinho Carrara, de "A Grande Família", tenho um conhecido, gente com estirpe, que já nasceu fino nos modos. Sempre recebe a família para almoços nessas datas especiais e o irmão da esposa faz, com requintes caricatos, esse tipo meio personagem de filme cômico brasileiro.

Termina sempre por dormir, estendido no sofá, encharcado de cerveja e com a barriga (pança) vazando pela camisa. Ao sair, sempre pede pra levar um pouco da sobremesa a fim de, na segunda-feira, aplacar a ressaca.

Esse meu amigo, coitado, assiste tudo elegantemente com seu "43" geladinho, seguido do espresso, enquanto aguarda a "cena" se desfazer.

Fiquei lembrando disso ao ver o ex-PR chegar, pelas imagens do internacional NY Times, à sede da Embaixada da Hungria em Brasília, com seu travesseiro e o lençol. A pauta diplomática era tão extensa, com os subordinados do primeiro-ministro Viktor Orbán, que o capitão se precaveu para a necessidade de uma soneca entre as muitas horas de análises geopolíticas mundiais, em pleno Carnaval...

E o Lula 3.0 hein? Parece que resolveu - messssssssssssssssmo - adotar a linha influencer digital. Muita imagem e pouco conteúdo. Blá, blá, blá... As fotos com o presidente francês Emmanuel Macron na Amazônia, ensejando uma manhã de extrativismo à moda Brasil Colônia, com as camisas em linho muito bem passadas, ficou mais para ensaio pré-casamento entre engenheiros florestais. Eu, hein!

A forma de articular e consolidar relações entre países anda tão diferente...

Enquanto escrevo, procuro ali na geladeira qualquer vestígio do último chocolate da temporada, bem tímida em guloseimas, diga-se de passagem, cenário bem diferente do que deve ter sido o vai-vem de deliveries com mimos pascais na porta da senadora - de saída - Augusta Brito, nova super-poderosa do Abolição. Que carreira meteórica na política ela fez!

E vou indo...

...absolutamente sem saco pra acompanhar as dezenas de plenárias, conchavos, reuniões, mensagens indiretas e cifradas entre os nomes postos, ainda informalmente, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Queria mesmo era me esparramar no sofá, de cerveja na mão, como se ainda fosse o domingo de Páscoa. Isso eles podem fazer até em prédios de representações diplomáticas, já nós...

Segundou... flores.

Sucesso perfumado

Foto: Divulgação Denyse Queiroz, Juliana e Renata Carneiro: reconhecimento mundial para a AN Beauty

Uma das fragrâncias femininas mais vendidas no mundo, o La Vie Est Belle está também consolidado no gosto das cearenses. Prova disso é que a rede de perfumarias AmericaNews Beauty acaba de receber um troféu, vindo direto da França, reconhecendo o grupo local como um dos quarenta maiores parceiros mundiais da Lancôme, marca francesa de cosméticos do Grupo L'Oréal.

As sócias Denyse Queiroz, Juliana e Renata Carneiro (juntas na foto) foram surpreendidas com um frasco do l´eau de parfum, artesanalmente confeccionado por uma designer de joias e banhado em ouro de dezoito quilates, honraria que destaca a excelência e o comprometimento da empresa com a qualidade em vendas e inovação, conforme a carta anexa ao prêmio.

Made in Ceará

Foto: Adriana Barbosa/ divulgação Pedro Franco assinou o conceito e ambientação da cearense Granos na Expo Revestir 2024

Um dos eventos mais importantes do setor de revestimentos e acabamentos na América Latina, a Expo Revestir 2024 contou, mais uma vez, com estande da Granos, empresa cearense de referência no mercado de rochas ornamentais.

Uma das principais expositoras no evento na categoria de Pedras Naturais, marca aproveitou a ocasião para lançar a rocha Terracotta, um material alinhado às tendências mundiais de design. O responsável pelo ambiente na mostra foi o premiado designer Pedro Franco (foto), um dos mais reconhecidos profissionais do País no métier,

Almoço empresarial

Empresário Luis Carlos Queiroz, CEO da B&Q Energia e presidente do Sindienergia-CE, foi palestrante de almoço empresarial promovido pela CDL Jovem Fortaleza, última terça-feira, no Giz Cozinha Boêmia. Sucessor na presidência de empresa cearense, com 36 anos de mercado, ele compartilhou a trajetória do grupo e o caminho trilhado pela B&Q até atingor o recinhecimento no mercado nacional e internacional. Presidente a entidade, Guilherme Colares anfitrionou. Registros...