Na Semana - nada Santa - teve um lance...

E o espírito...

...da Páscoa parece que passou do ponto em pelo menos uma das baladas (de chics e famosos) que agitou o feriadão, nada santo.

Muitos de vocês devem ter recebido o vídeo-fight pelo "Zap", mostrando, em HD, que não adianta saia de franja com pedrarias ou transparências deluxe, cravejadas de pontos de luz Swarovski sobre body gold, se o comportamento, na saída, mais parece com a "tchurma" do forró da Vovó Sileide após encher a cara de Dreher com Coca-Cola. Só faltou a batata frita na mesa - lembram daquele caso num restaurante da Varjota?

Pois é!

Os "pitbulls" trocando socos e as "pitgirls" num arranca rabo de cabelos, que horas atrás estavam milimetricamente onduladas e sensuais. Pelo visto, sobrou vinho e faltaram ovos, de chocolate, no "balacobaco".

E falando no WhatsApp, o app consolidou-se, de vez, como o canal direto de Satanás com o planeta Terra. Foi desgraça, fofoca, injúria, violência, luxúria, calúnia, maldade: se espalha em frações de segundos, já para conteúdos evoluídos...

E nesse contexto, diria que o Telegram é o inferno digital, uma vez que acolhe e acoberta as tramas mais impensáveis, oriundas da parte pior da raça humana.

O X, antigo Twitter, seria como o "Limbo", expressão do Espiritismo que refere-se a uma colônia espiritual onde ficam espíritos que perderam a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva ou se paralisaram em seus processos evolutivos. Tudo sem filtro, sem ponderação, sem limite, sem noção...

E a vida real, hein?

Para essa, haja franja para dar conta dos babados, brocados e afins... sem batatas fritas e muito menos chocolates no final..., mas tapa na cara tem de sobra.

Flores... cheirosas, daquelas de início de festa.

Reconhecimento

Muito prestigiado o almoço empresarial, da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, com o presidente do Grupo M. Dias Branco, industrial Ivens Dias Branco Júnior, que recebeu os convidados na sede da empresa.

Presidente da entidade, Davi Macêdo fez um balanço do trabalho ao longo de sua gestão, seguido pelo anfitrião, Ivens Jr., com panorama sobre as décadas de sucesso e expansão no mercado, desde quando o avô, Manuel Dias Branco, abriu a Padaria Imperial, e o pai dele, Ivens Dias Branco, convenceu-o a montar uma pequena fábrica, junto à padaria, para produzir biscoitos.

Presente ao momento, presidente da Fiec, industrial Ricardo Cavalcante, foi surpreendido com homenagem, do Grupo M. Dias Branco, em reconhecimento aos serviços prestados pela Federação ao Ceará e às indústrias cearenses.

Na foto, registro de entrega da placa, sob aplausos de muitos nomes de expressão, como o vice-Presidente da Fiec, André Montenegro; Assis Cavalcante, Presidente da CDL Fortaleza; Daniel Gutierrez, vice-Presidente Jurídico, de Governança, Riscos e Compliance do grupo M. Dias Branco; Paulo André Holanda, diretor do SENAI e Superintendente do SESI Ceará; diretores, associados e convidados da AJE Fortaleza.

Eterno olhar

A importância e o legado do jornalista Alan Neto meus colegas definiram bem no caderno especial que acompanha essa edição. Aqui, peço licença para compartilhar meu último encontro com esse colega tão querido, que sempre tratou com muita generosidade meu trabalho. Alan tinha passado uns dias em casa após uma gripe e ainda estávamos todos de máscaras, resquícios da pandemia. Chegamos juntos ao jornal e só pelos seus olhos, levemente lacrimejados, consegui ver a alegria de voltar ao trabalho que tanto amava. O Alan jornalista já é eterno, mas em mim ficará para sempre também aquele olhar de profundo amor à vida, às pessoas, à jornada. Paz e luz.

Fazer o bem II

Hospital Infantil Filantrópico SOPAI, referência de cuidados pediátricos de alta complexidade no Ceará, celebra seus 65 anos de dedicação à saúde infantil com um Jantar Beneficente, dia 20 de maio, às 19 horas, no Vasto Restaurante (Av. Senador Virgílio Távora, 511 - Meireles). Cantores Waldonys e Philipe Dantas se apresentam. Ingressos pelo telefone: (85) 99134.1050.

Lessa

canta

Elis

Com seu timbre único, razão pela qual é bastante comparado em talento vocal com o icônico Emílio Santiago, Marcos Lessa realiza um desejo antigo, como profundo apreciador da música popular brasileira.

Dia dia 12 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza, com início às 21h, apresenta o show "Saudades do Brasil: Marcos Lessa canta Elis Regina", tributo à cantora, com direção musical de Tito Freitas e Eduardo Holanda e direção artística de Marcos Lessa e Beatriz Lessa.

No espetáculo inédito, Lessa debruça-se sob a carreira de Elis e canta os principais sucessos da mítica cantora, assim como interpreta músicas que marcaram sua trajetória pessoal e artística, em diálogo com trechos de entrevistas da cantora, traçando um roteiro sobre a carreira de Elis Regina. Promete!

Ingressos na bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 14h às 20h) e na plataforma Uhuu.com

Patrimônio: livro

Lançado, em solenidade na Fundação Waldemar Alcântara, o livro "Guia dos Bens Tombados do Ceará", publicação que reúne textos, fotos e plantas arquitetônicas traçando um verdadeiro raio-x dos bens tombados do Estado. Assinado pelos professores Beatriz Helena Nogueira Diógenes e Romeu Duarte Júnior, responsáveis pela pesquisa que resultou na obra, com fotos de Jarbas de Oliveira e com pesquisa das editoras Dora Freitas e Sílvia Furtado, livro é um documento precioso na salvaguarda do patrimônio cearense. Registros...

Mercado

WR Engenharia lança nesta quinta-feira, com café da manhã no Hard Rock Cafe, o GranVista Cocó, empreendimento com vista privilegiada para nosso Central Park. Serão duas torres com apartamentos de 93m² ou 130 m², ampla estrutura de lazer e desporto, como piscina adulto com raia de 25m, hidromassagem, quadra poliesportiva, playground, academia, pet place, dentre outros itens, como wi-fi na área comum e bicicletário. Na foto, o executivo Mauro Clark, diretor de Vendas de Marketing da empresa, e um dos anfitriões do evento.