Bem-vindos ao Trópico das Intolerâncias

Trópico das Intolerâncias

A sociedade tem dedicado bastante tempo, mais do que justificadamente, à discussão e à reflexão sobre os malefícios que a polarização política promoveu no Brasil.

Se o clima bélico entre extremistas, de esquerda e direita, não se arrefeceu em nada após as eleições e o 8 de janeiro, há, de forma paradoxal, em ambos os lados e no centro do espectro político, a compreensão de que esse cabo de guerra paralisa, ainda mais, a agenda das grandes discussões públicas, a gênese de novas lideranças e os necessários avanços para o Brasil.

Sinto em informar que a permissividade violenta que a arena política abriu nos últimos anos parece ter migrado para outras áreas da convivência humana, fazendo com que o espírito de civilidade decaia diante de qualquer oportunidade do homem de revelar o descontrole de seu animal - irracional e desgovernado - interior.

Pensei sobre isso ao ler os comentários de internautas nas postagens que noticiavam o nascimento, nesta segunda-feira, da bebê Marcela, filha do CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e da vice-governadora Jade Romero.

A "arenga" entre torcedores adversários faz parte da cultura futebolística, as cenas de violência entre torcidas são criminosas, contudo envolvem outros fatores de segurança pública para além do torcedor que frequenta os estádios. Mas não é nada razoável um sujeito, ao ver uma família feliz pelo nascimento de uma aguardada bebê, se sentir motivado e à vontade em atacar de forma grossseira e vulgar os pais da criança pelo resultado de um campenato de futebol.

O mesmo tom de autopermissividade temos visto em relação a religiões, orientações sexuais, padrões de educação dos filhos, estilo de vida, enfim... O Brasil, vendido nos folders de turismo como uma nação de gente feliz e hospitaleira, tem se demonstrado um Trópico de Intolerância, onde cada vez mais, o silêncio (coletivamente opressivo) se torna o único lugar de conforto aos que desejam viver em paz.

Qual o caminho para combater um vírus social, que se alastra de forma mais profunda e estruturalmente ancorada do que as as endemais e pandemias?

É bom essa vacina começar a ser buscada por aqueles que ainda têm, dentro de si, o compromisso com a cidadania e a civilidade, antes que a barbárie se alastre, de vez, pelos espaços ainda preservados da ignorância do homo sapiens.

Flores...

Seja bem-vinda!

Foto: arquivo familiar Marcelo Paz e Jade Romero celebram chegada da bebê Marcela

Marcelo Paz e Jade Romero com a bebê Marcela, aguardada segunda filha do casal, pais de Mateo, de um ano e sete meses. A vice-governadora tem também um filho de 19 anos, Igor. E o CEO da SAF do Fortaleza é pai de Marcel, de 15 anos, frutos de relacionamentos anteriores. Muita saúde aos pais e à princesinha que acaba de chegar.

SP-ARTE: presenças

Finalizado, último domingo, em São Paulo, a SP Arte, megaevento de artes visuais, que reúne galeristas, artistas, marchands e o público interessado em conhecer e adquirir trabalhos, que vão de telas executadas por nomes clássicos às jovens revelações dessa seara. Do Ceará, destaque para o estande do galerista Leonardo Leal, representando muitos criadores contemporâneos, e também para o espaço da Pinakotheke, dos galeristas Max e Victor Perlingeiro, com preciosidades de artistas consagrados como Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Roy Lichtenstein. Registros...

Victor Perlingeiro e Maria Braz. Crédito: arquivo pessoal José Guedes entre Antônio Almeida e Carlos Dale Crédito: GALERIA LEONARDO LEAL/ DIVULGAÇÃO Leonardo Leal e José Guedes Crédito: GALERIA LEONARDO LEAL/ DIVULGAÇÃO Marcos Novaes e Cadeh Juaçaba Crédito: GALERIA LEONARDO LEAL/ DIVULGAÇÃO

Zoom

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Susana Fiúza assina o Granvista Cocó, empreendimento alto padrão da WR Engenharia lançado em evento no Hard Rock Café

...E pelo café da manhã de lançamento do Granvista Cocó, empreendimento alto padrão da WR Engenharia, zoom na presença sempre elegante, inteligente e dinâmica da arquiteta Susana Clark Fiúza, que assina o projeto de interiores, perfeitamente em harmonia com o paisagismo de Thiago Borges e a estrutura egressa das pranchetas do escritório Projetar. Evento, muito prestigiado pelo mercado imobiliário, aconteceu no Hard Rock Café. Mais fotos em @pauseopovo, perfil a coluna no Instagram.

HOMENAGEM

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Luciana Dummar recebe homenagem em Brasília

Presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar receberá a Ordem do Mérito Judiciário Militar. A comenda a ser entregue terá o grau Distinção, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Militar da União.

Homenagem acontece nesta quarta, 10 de abril, no Clube do Exército, em Brasília (DF). Solenidade será comandada pelo ministro-presidente e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, que é cearense.

A Ordem do Mérito Judiciário Militar, que foi criada pelo Tribunal em 1957, homenageia pessoas e instituições que prestaram apoio relevante aos trabalhos da Justiça Militar da União. A Ordem tem quatro graus: Grã-Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços.

Últimas

Nesta quarta (10), às 18 horas, a Academia Cearense de Letras (ACL) promove a palestra "Fortaleza: de pequena vila a grande metrópole", a ser ministrada pelo professor Artur Bruno. O evento, tocado pelo presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, será realizado na sede da Associação (Rua do Rosário, 1, no Centro), em homenagem aos 298 anos de Fortaleza.

Completando dez anos de atuação exclusivamente na advocacia criminal, o escritório Nestor Santiago Advocacia Criminal Especializada está em nova sede, na Av. Washington Soares, 855, sala 303, bairro Edson Queiroz.

Influenciador digital do mundo gourmet, Luiz Victor Torres fez o que pouca gente tem coragem: mostrou que Fernando de Noronha, não obstante ser uma ilha paradisíaca e com questões naturais de logística, tem praticado valores que mais parecem uma pegadinha do antigo Domingão do Faustão, de tão exorbitantes, tornando destinos, até internacionais, muito mais atraentes e justos. E mais: os serviços, no geral, deixando a desejar em relação aos preos cobrados. Resumiu o programa como um "perrengue chique".

Em Geneve, na Suíça, o empresário Alexandre Leitão, em nome de sua tradicional Tânia Joias. Foi a convite do Grupo Richemont, conhecer novo modelos de relógios-desejo, que prometem fazer sucesso no planeta deluxe.

Jordana Mourão, CEO da be.u Clinic esteve presente, ao lado de Roberta Carbonari e Silvane Castro na aula prática do 1° MBA de Marketing, empreendedorismo e gestão de clínica médica do Brasil, que aconteceu em São Paulo. A be.u Clínic fica sediada no BS Design e oferece tratamento faciais, corporais e médica íntima feminina, além de vasto portfólio de procedimentos capilares.