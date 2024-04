Tem gente que nem uma "air fryer humana" deixa crocante

Foto: @agfotosite/ DIVULGAÇÃO SPFW Ticiana Pinheiro retornou à passarela da SPFW, 27 anos depois, desfilando para Lino Villaventura

Sextamos...

...e fiquei pensando, num jantar que fui última quarta-feira, o quanto nós, pessoas, somos diferentes em termos de intensidade na forma como vivenciamos as experiências na vida.

Há aqueles sujeitos que basta um copo de água, bem gelado ou nem tanto, para expressar uma sensação de prazer, gratidão e conforto. Chegam a revirar os olhos entornando o copo de uma vez, gole único, buscando sensações mesmo num líquido incolor, inodoro e insípido.

E isso independe de dinheiro...

Sempre fico magnetizado com aqueles que, mesmo tendo muito e já tendo vivido inúmeras oportunidades ao longo da jornada, não perdem o brilho do agora. Ao entrar no mar, sempre manifestam as maravilhas de um água com poderes relaxantes, detox do corpo e da mente e, até, descarrego salino das energias invejosas e pesadas.

Num bolinho com café, em break de reunião na sua mega-empresa, conseguem compartilhar energia, gratidão, sabor com a copeira.

Podem ter visitado o mundo inteiro, mas não se acostumam com o esplendor do sol, ao nascer ou ao se por, com o brilho da lua e das estrelas, parece que lembram daqueles que não possuem a dádiva da visão.

Na outra ponta estão os comedidos ou, em última análise, desgostosos...

Demonstram, com sua maneira amorfa de interagir, que nada, nem ninguém, os levará a ápices emocionais, sejam eles motivados pela música, pela comida ou bebida, pelo sexo, pelo humor, pela inteligência, pela beleza.

Vieram à vida pagando a meia passagem do bilhete único e inexoravelmente transitório, fugaz. Estão meio ou até menos que isso em tudo, nunca com os dois pés.

O que mais me instigava, quando eu ainda gastava neurônios para tentar interpretar esse tipo de gente, era o ar de desconfiança, independentemente da circunstância e do assunto à baila, como se o outro estivesse ali à espreita, tentando arrancar o que ela, na verdade, não tem e talvez nunca terá, posto que não se compra vitalidade, energia.

Tem umas figuras que, nem se existisse uma air fryer para humanos, conseguiria sair crocante, assadinha, suculenta e gostosa. Nasceu na ala dos sem sal, mal chorou na maternidade, transita com sentimentos e emoções tão bem organizados, parametrizados em excel, tudo temendo parecer suscetível, frágil. Viraram borracha.

Ainda bem que não foi o caso desse verdadeiro banquete, no qual sentei com figuras intensas por natureza, para as quais, cada mínimo detalhe, dos vinhos, das carnes, da sobremesa, mereciam apontamentos, brindes, sorrisos, análises.

Falando nos rótulos servidos, teve um que me chamou atenção pelo tom lúdico, chama-se "Alice no País das Maravilhas", da vinícola Enos (RS), que costuma nomear seus vinhos com personagens da literatura mundial.

Daí que lembrei de uma das inúmeras frases deixadas por Lewis Carroll nesse clássico cheio de lições para todas as idades. Aquele momento em que o Chapeleiro Maluco diz para a menina que caiu na toca mágica do coelho:

"O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, e só então, que você estará no País das Maravilhas".

Bom sextou para vocês!

Reconhecimento

Foto: AURÉLIO ALVES Assis Machado: construtora Mota Machado é a primeira do Norte e Nordeste a ter inventário de carbono divulgado seguindo metodologia GHG Protocol.

Presidente da Construtora Mota Machado, Assis Machado comemora importante reconhecimento para a empresa que fundou há 56 anos.

Reforçando o compromisso com práticas de ASG (ambiental, social e governança) em sua atuação no mercado imobiliário, grupo se tornou a primeira construtora do Norte e Nordeste a ter inventário de carbono divulgado seguindo metodologia GHG Protocol.

A distinção é concedida a organizações que comprovem um compromisso sólido com a transparência e gestão de suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), que realizam a verificação e divulgam os resultados no Registro Público de Emissões do programa.

A empresa cearense foi certificada com o Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. O método tem como objetivo estimular as empresas e os governos a quantificarem e gerenciarem as suas emissões de gases na atmosfera. Esse fator reflete diretamente o comprometimento das marcas com práticas empresariais ambientalmente responsáveis. Aplausos!

SPFW

Foto: @agfotosite/ DIVULGAÇÃO SPFW Ticiana Pinheiro retornou à passarela da SPFW, 27 anos depois, desfilando para Lino Villaventura

Após intervalo de 27 anos longe das passarelas, Ticiane Pinheiro voltou em grande estilo. Beldade compôs o casting do desfile de Lino Villaventura na São Paulo Fashion Week, tarde da quarta-feira.

Apresentadora trajou vestido preto com as formas elaboradas que marcam o trabalho único do estilista, no qual os bordados e aplicações resultaram em um desenho inteligente e tecnológico.

Dividiu a catwalk com Isabella Fiorentino, Pedro Scooby, Thiago Oliveira, Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes, dentre outros nomes da cena fashion. Brilhou!

Fortaleza 298 anos

Nomes da literatura, das artes, da política e da intelectualidade compareceram na última quarta-feira, 10, à Academia Cearense de Letras, para a palestra "Fortaleza: de pequena vila a grande metrópole", ministrada pelo professor Artur Bruno. Presidente da entidade, o educador Tales de Sá Cavalcante foi o anfritrião e articulador da noite permeada por inteligência e o resgate de capítulos importantes da história da Capital. Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Artur Bruno e Natércia (Foto: JoaoFilho Tavares)Beatriz e Lucio Alcântara (Foto: JoaoFilho Tavares)Leda Maria, Ada Pimentel e Edite Bringel (Foto: JoaoFilho Tavares)Seridiao Montenegro, Julio Lima Verde, Verônica e Raimundo Gomes de Matos (Foto: JoaoFilho Tavares)Évila Herculano e Beatriz Alcantara (Foto: JoaoFilho Tavares)Pio Rodrigues, Julio Lima Verde e José Augusto Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Juarez Leitao, Marilia Lovatele e Batista de Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Júlio Lima Verde, Jose Augusto Bezerra, Seridião Montenegro, Flávio Leitão e Osório Silva (Foto: JoaoFilho Tavares)Artur Bruno, Lauro Fillho e Ana Dáuria Chaves (Foto: JoaoFilho Tavares)Batista de Lima e Tadeu Castelo Branco (Foto: JoaoFilho Tavares)Artur Bruno, Juarez Leitão e Tales de Sá Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda, Ana Carla e Luciano Montenegro (Foto: JoaoFilho Tavares)Ada Pimentel, Artur Bruno e Leda Maria (Foto: JoaoFilho Tavares)Guilherme Nobre, Luciana Weine, Ericka Carvalho, Aline Lima e Ruth Leandro

Últimas...

Fundação Edson Queiroz realiza homenagem, in memoriam, aos 99 anos do chanceler Edson Queiroz. Programação inclui bate-papo sobre o livro "Edson Queiroz - Uma Biografia", do escritor e jornalista Lira Neto, e apresentação do esquete "O Amor é Filme". Vai ser nesta sexta, 12 de abril, a partir das 9h30min no Espaço Cultural Unifor.

Será aberta no sábado, dia 13 de abril, aniversário da Capital, a exposição "As Cores de Fortaleza", mostra coletiva com trabalhos dos artistas Andréa Dall'Olio, Edmar Goncalves, João Belo, Fernando França, Lia Sanders, Mano Alencar, Sílvio Rabelo e Vando Figueiredo.Trabalhos ficarão divididos em dois espaços, no Flores Arte Bistrô e posteriormente no Centro Cultural Belchior.

Agendado para 24 deste mês o jantar de abril da Confraria de Vinhos Amis Et Vins. Vai ser no restaurante Ponza, sob batuta do chef Chicão.

Hoje às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza, Marcos Lessa apresenta seu aguardado show em homenagem a Elis Regina.

Bom fim de semana!