Novo point: inauguração

Foto: JoaoFilho Tavares Welington Oliveira e Charleane Custodio

Inaugurado, com show de Fábio Junior, o Iguatemi Hall, megaestrutura no Iguatemi Bosque montada para comportar diferentes formatos de eventos. Marcelo Rocha, sócio-diretor do Iguatemi Hall, e Wellington Oliveira, CEO do shopping, encabeçaram a lista das presenças.

"Estamos entusiasmados com o sucesso da estreia. Temos uma agenda extensa de shows para os próximos meses, com nomes como Simone, Jão, Zeca Pagodinho, Paula Toller e Diogo Nogueira", destacou Marcelo.

A programação completa com agenda e compra de ingressos pode ser conferida nas redes sociais do Iguatemi Hall (@iguatemihall). Por lá, também é possível saber como realizar um evento, seja formatura, aniversário, casamento, entre outros.



Nordeste em cartaz

Na última terça-feira, 2, a Casa Gabriel realizou a abertura da mostra coletiva intitulada "O Nordeste não é só um lugar". Com obras de 13 artistas nordestinas e curadoria de Felipe de Brito, a exposição fica em cartaz até 5 de maio. Entre as presenças, as artistas Virginia de Medeiros, Alice Dote, Beatrice Arraes, Lara Perl, Ana Sant'Anna, Milena Oliveira e Renata Vale, fundadora da Casa Gabriel.

Tennis core

Após o sucesso estrondoso de "Duna 2", fãs de Zendaya aguardam a estreia de "Rivais" (Challenges) no cinemas, prevista para

26 de abril.

Na produção, ela interpreta uma atleta prodígio de tênis, que após largar precocemente a carreira começa a atuar como treinadora de sucesso.

Um de seus alunos é o próprio marido.

Tudo ia bem até um outro jogador da modalidade entrar na história, configurando o clássico triângulo amoroso. Para as premières internacionais do longa, tem apostado no Tenniscore, estilo que remete aos trajes retrô e a símbolos das quadras, reforçando o título de uma das atrizes mais fashionistas de Hollywood. Brilha!