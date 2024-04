Homenagens e muita música pelos 80 anos

Foto: Quintal Fotografia 2021 João Félix de Majela Filho e Vera

Por ocasião dos 80 anos, empresário João Félix de Majela Filho ganhou charmoso almoço, articulado pela esposa Vera e as filhas do casal, Cláudia, Aline, Lívia, Adriana e Auxiliadora.

Com menu do sempre elogiado chef Rafael Sudatti, momento se estendeu até o início da noite em clima absolutamente musical e afetivo, com lista composta por família e amigos íntimo do aniversaiante e esposa.

Cantor Márcio Campos, habituè das festas da família, executou a trilha de clássicos internacionais da música, abrindo cena para a surpresa da tarde, a presença de Altemar Dutra Júnior, levando Majela e demais presentes a uma viagem poética pelo cancioneiro romântico.

Fernando Martins assinou a decoração do evento. Seguem registros com o desejo de felicidades à família!

Evidência

...E ainda pelo São Paulo Fashion Week, zoom na passagem do ator Reynaldo Gianecchini, uma das personas escaladas pelo estilista Lino Villaventura para sua sempre aguardada e aplaudida "catwalk".

Sobre o artista, após o sucesso na série "Bom Dia Verônica" (Netflix), temporadas 2 de 3, está em cartaz nos cinemas no longa "Uma Família Feliz", no qual contracena com Grazi Massafera em suspense, gênero pouco explorado pelas produções nacionais.

A trama percorre assuntos como depressão, relações tòxicas, violência doméstica, tudo sob o manto das aparências e encobrimentos para a sociedade. Sucesso!

Ode a Elis

Cantor Marcos Lessa, um dos principais nomes do cenário musical cearense, lançou na noite de sábado, 12, o seu novo show "Saudades do Brasil: Marcos Lessa canta Elis Regina". O tributo à cantora foi realizado no Teatro RioMar Fortaleza.

No espetáculo, Lessa debruçou-se sobre a carreira de Elis e cantou principais sucessos, assim como interpretou músicas que marcaram sua trajetória pessoal e artística. Com direção musical de Tito Freitas e Eduardo Holanda e direção artística de Marcos Lessa e Beatriz Lessa, o show contou com a exibição de trechos de entrevistas da cantora, traçando um roteiro emocionante sobre a carreira de Elis Regina. Deslize para presenças…