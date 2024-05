Reconhecimentos, aguardado altar e 30 anos depois...

Foto: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Adriane Galisteu: homenagem a Nicole Kidman no 49º AFI Life Achievement Award, no Dolby Theatre, Los Angeles

Reconhecimento

Diretor de Engenharia da Mota Machado, Cláudio Barreira Crédito: SAULO BÁZILIO/ divulgação

O empreendimento Península 280, assinado pela construtora Mota Machado, apresentou o melhor desempenho geral entre 480 canteiros de obras espalhados pelo Brasil. A premiação é concedida pela ferramenta Agilean, maior plataforma de Gestão Lean do Brasil e identifica as boas práticas implementadas pela marca nas obras do empreendimento, que resultaram em um alto índice de produtividade, qualidade e segurança. Na foto, diretor de engenharia da Mota Machado, Cláudio Barreira, com o reconhecimento em mãos.

Inauguração

José Airton Boris e Fátima Crédito: ÓTICAS BORIS/ DIVULGAÇÃO

Óticas Boris, empresa com mais de 50 anos no mercado, inaugurou mais uma unidade no centro de Fortaleza, próximo a Praça do Ferreira, ponto de encontro dos cearenses e repleto de histórias. O momento de bênção sacerdotal sobre o negócio e celebração pela abertura contou com a presença de José Airton Boris, fundador da rede de óticas; sua esposa, Fátima Boris e dos filhos do casal. Sucesso!

Dia da Indústria

Na coluna de ontem publiquei os empresários homenageados na cerimônia do Dia da Indústria de 2024, dia 9 de maio próximo, faltando registrar que os contemplados com a comenda em 2023 também serão medalhados na ocasião, são eles: Cristiano Maia, presidente do Grupo Samaria; Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú e presidente e fundador da Emape; e Aline Telles Chaves, presidente do Grupo Telles.

Altar

Filipe Dummar e Sueleny Caetano: altar Crédito: JoaoFilho Tavares

Selam matrimônio neste sábado, seguido de recepção aos convidados, Filipe Dummar e Sueleny Caetano. A noiva é filha de Cirilo Jerosalem Caetano Barros e Maria Helena Caetano Barros e o noivo de André Avelino de Azevedo e Luciana de Alcântara Dummar, presidente do Grupo de Comunicação O POVO.

Da árvore genealógica que, há 96 anos, deu início ao respeitado O POVO, Filipe compõe o time ouro de diretores da Casa, respondendo pela área de Estratégia Digital. Sueleny é do corpo executivo da Fundação Dom Cabral.

Amigos da família e dos noivos, residentes em outros estados e também no Exterior, já começaram a chegar ao Ceará para o aguardado enlace. No registro, momento da união civil, com o desejo de felicidades ao casal na nova etapa.

Medalha da Abolição

Ana Lúcia Bastos Mota recebe Medalha da Abolição nessa sexta-feira Crédito: AURÉLIO ALVES

Presidente da indústria de cerâmicas e revestimentos Cerbrás, empresária Ana Lúcia Bastos Mota foto) é uma das homenageadas com a Medalha da Abolição, em solenidade conduzida pelo governador Elmano de Freitas e sua vice, Jade Romero, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Palácio da Abolição.

Também serão contemplados com a comenda, a mais importante do Executivo Estadual, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará Camilo Santana; o bispo emérito de Limoeiro do Norte, dom Edilsom Cruz; o jornalista e escritor Lira Neto; o cineasta Luiz Carlos Barreto, e a Congregação Franciscana de Canindé.

30 anos depois...

Adriane Galisteu: homenagem a Nicole Kidman no 49º AFI Life Achievement Award, no Dolby Theatre, Los Angeles Crédito: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

...E por ocasião dos 30 anos da morte de Ayrton Senna, sempre vem à tona a imagem de Adriane Galisteu, modelo que namorava o piloto.

No que pesem as críticas, à época, pela forma como ela tratou o episódio, deixando sua imagem disponível para a exploração midiática, a loira tem o mérito de ter conseguido, a partir do drama, alçar a fama.

Na foto, ela atravessa o red carpet do Dolby Theatre, em Los Angeles, onde se uniu a estrelas mundiais do cinema num tributo à carreira da icônica Nicole Kidman, homenageada pelo AFI Life Achievement Award.

Iate Cube: 70`

Fim de semana de celebrações, no Iate Clube, que comemora sete décadas de fundação. Programação festiva teve início no feriado do dia 1º, com a inauguração do Rooftop Comodoro e a vernissage da exposição "Mar.Iate", do artista visual e médico cirurgião plástico Isaac Furtado.

Agenda festiva de sócios e convidados segue até domingo, com destaque para show nesse sábado, início às 19h, reunindo Paulo Benevides, Luis Marcelo de Gabriel, Juliana Barreto e DJ Thiago Camargo. Ingressos à venda no site Efolia e na Ibyte da Dom Luís.

À frente, dinâmico comodoro Pompeu Vasconcelos, bem acompanhado pela namorada e empresária Mariana Dafonte, cumprindo bem seu papel como primeira-dama do importante equipamento da nossa orla. Seguem presenças do feriadão no Iate.

Últimas

As mulheres estão no poder na cirurgia robótica! Durante o Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Cirurgia Robótica, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, de 16 a 18 de maio, a cirurgiã Paula Volpe será eleita presidente nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, organizadora do evento. No Ceará, a entidade já é presidida pela médica Kathiane Lustosa.

Artista visual, escultor, designer e ilustrador, Juca Máximo agora faz parte do time de profissionais da Time Two Coffee, startup para conectar pessoas em busca de orientação e aconselhamento com experts de diferentes áreas.

Diretores do Meza Grupo Gastronômico (Asttorre Forneria, Medit Restaurante e Zaiko Sushi), integraram o "Encontro Nacional de Donos de Bares e Restaurantes", maior imersão para alavancar os resultados dos negócios na área de alimentação.