O amor estava no ar

Foto: JoaoFilho Tavares Rholden Queiroz e Catarina

Foi uma noite marcada pelo romantismo, pela beleza, pelos afetos, pela verdade.

Em cerimônia na Igreja do Cristo Rei, celebrada pelo carismático e muito querido padre Sales, Filipe Dummar e Sueleny Caetano firmaram matrimônio após seis anos de namoro.

A noiva é filha de Cirilo Jerosalem Caetano Barros e Marta Helena Caetano Barros e o noivo de André Avelino de Azevedo e Luciana de Alcântara Dummar, presidente do Grupo de Comunicação O POVO.

Dois momentos elevaram, sobremaneira, a emoção da assembleia: a entrada das mães dos nubentes com uma imagem de Nossa Sra. de Fátima e, ao final, os votos dos noivos, expressando em palavras a força e as razões para o elo ali firmado perante as famílias e a Igreja.

Inspirada nas tendências recém-apresentadas na Feira do Móvel e do Design em Milão, decoradora Branca Mourão transformou o La Maison Buffet num grande lounge, em tons de bege e flores brancas, intercalando mesas, sofãs, pufes, poltronas e ilhas gastronômicas, de forma que circular pelo ambiente se tornava um passeio de encontros e delícias.

Falando nelas, não teve dieta que resistisse ao caprichado e farto menu servido, contando com o acompanhamento rigoroso e atento da empresária gourmand Izabela Fiúza, que herdou da mãe e grande banqueteira Aurideia Gualberto, o bom gosto e o tino para servir e encantar, vem daí o sucesso e a tradição da casa das Dunas.

Em grande palco, bandas se revezaram ao longo da noite(ada), com repertório prezando pela música brasileira em vários ritmos.

Além dos familiares e amigos do coração dos noivos e genitores, festa reuniu nomes de expressão do mundo empresarial, político, institucional, jornalístico, cultural, dentre outros segmentos.

Noiva Sueleny Caetano trajou elogiado modelo exclusivo da Maison Lisblu, arrematado por beleza assinada por Dudu Make. O buquê era de orquídeas brancas. Com fino modelo rosa seco, da estilista Elianinha Macêdo, Luciana Dummar circulou com a leveza e a forma afetuosa no trato, uma marca do saudoso Demócrito Dummar.

Cerimonialista Roberto Alves, da Celebre Eventos, conduziu com maestria todo o evento, trazendo na lapela sua marca fashion: um broche. O escolhido foi uma libélula vintage, garimpado em antiquário europeu.

Na saída, uma irresistível mesa de cafés, chocolate quente, bolos e biscoitos acolhia, como um desjejum dominical, os inimigos do fim, ainda animados com os hits da pista.

Noite bela, elegante, sincera. Cenas... com o desejo de felicidades aos noivos.