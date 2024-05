No bar todo mundo é igual... segundou!

Foto: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ DIVULGAÇÃO Kildary Fernandes e Vanessa

NO BAR TODO MUNDO É IGUAL

Hoje é segunda-feira e, portanto, não é dia de falar em bebida. Mas o assunto aqui é memória cultural fortalezense. Os tradicionais espaços da boemia na Capital, com seus personagens, as canções que inspiraram, as receitas da casa, os encontros promovidos entre figurões da política, da economia, da intelectualidade e de cidadãos no geral, passarão a ser resguardados em uma série audiovisual.

Por iniciativa do bar-restô Giz Cozinha Boêmia, com produção da Caos Audiovisual e Casco Criativo, será apresentado esta noite, início às 18 horas, no próprio Giz, o primeiro episódio da iniciativa, percorrendo um dos espaços mais tradicionais da Cidade: o Raimundo do Queijo.

Ponto histórico e cultural do Centro, Seu Raimundo (foto) será o primeiro homenageado e estará presente na ocasião, lembrando que o bar Giz, sempre às segundas-feiras, recebe o Sarau dos Músicos, momento em que instrumentistas, de fino repertório, unem-se numa grande mesa, promovendo momentos de intensa beleza poética.

Sobre o Raimundo do Queijo, tem a proeza de reunir, especialmente aos domingos, público dos mais diferentes níveis sociais, econômicos e culturais, indo de acadêmicos, parlamentares e empresários de expressão aos transeuntes do bairro, algumas vezes travestidos de ícones da música, como Roberto Carlos e Waldick Soriano, materializando o trecho da canção de Reginaldo Rossi: "no bar todo mundo é igual".

Merecidíssimo esse doc memorial. Viva o Raimundo do Queijo!

Mundo Running

Comitiva cearense, composta por 35 corredores, alunos do treinador Rossman Cavalcante, esteve em Madri para participar da tradicional Meia (21km) e Maratona (42km) da cidade espanhola. No registro, Rossman e Carla Cavalcante, Julio Saraiva e Luciana Lobo, Igor e Carla Gondim, Dedé e Marita Albuquerque, Pedro e Mayra Albuquerque, Gustavo e Tassia Vianna.

Reconhecimento

Em cerimônia no Palácio da Luz, promovida pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ), empresária Graça Dias Branco da Escóssia foi homenageada com a Medalha Rachel de Queiroz - Honra ao Mérito Feminino. Na mesma ocasião, Geraldo de Lima Gadelha Filho assumiu como titular da Cadeira nº 31. Registros...

Zoom

...Ainda pela solenidade de entrega da Medalha da Abolição, maior comenda do Governo do Estado, zoom na presença sempre terna, discreta e elegante de Ellen Pessoa, sra. Ariston Pessoa Filho.

Internacional

Por ocasião da realização do 10º Congresso Internacional do Direito na Lusofonia, iniciativa da Universidade do Minho (Braga, Portugal), a Universidade de Fortaleza, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, recebeu homenagem pela parceria constante com aquela Universidade. No registro, Flávia Loureiro, Mário Monte, Cristina Dias (Universidade do Minho); Gina Pompeu (professora da Unifor) com o reitor Randal Pompeu e os professores Nestor Santiago e Eduardo Dias (Unifor).

Inauguração

Aberto, na útima sexta-feira, o mega complexo esportivo do nutricionista, educador físico e empresário Kildary Fernandes, no Mucuripe, próximo à Igreja da Saúde. Diferencial: funciona 24h, oferecendo inúmeras modalidades, além de uma das maiores salas de musculação da Capital. Na foto, com esposa Vanessa Fernandas, momento em que era homenageado, na Assembleia Legislativa, pelo Dia do Educador Físico.

Últimas

A nova moda entre médicos e advogados é criar cursos e escrever livros que ensinam como profissionais dessas áreas podem se dar muito bem financeiramente. Ou seja, tratam clínicas e escritórios como espaços de negócios e não como ambientes de prestação de um serviço humanizado, de excelência e diferenciado, de onde viria um reconhecimento natural de pacientes e da sociedade. Quem frequenta consultórios médicos já deve ter percebido...

Ainda vou mostrar e contar, na coluna de amanhã, como foi a brilhante noite celebrativa do Dia da Indústria. Mas já que falei de atitudes arbitrárias e prepotência na nota acima... pegou mal a postura de um determinado vereador, que decidiu sentar-se na mesa principal do evento, destinada ao governador, prefeito, presidentes das casas legislativas e autoridades máximas do Judiciário.

E mais: mesmo com sinalizações e pedidos do correto cerimonial, ele se abancou e de lá não saiu. Ato contínuo, ao invés de ser visto como alguém mais importante do que o resto da festa, como eram, de fato, ali as autoridades com lugar nominal marcado, passou a ser visto como um intruso inconveniente.

Neste mês, que católicos dedicam a Maria, o sacerdote jesuíta Eugênio Pacelli vai realizar, durante a celebração da tradicional Noite da Misericórdia, o III Tributo Mariano, hoje à noite, na Igreja Cristo Rei, a partir das 19 horas. Cantores Marcos Lessa, Phillipe Dantas, Vivian Fernandes, Gustavo Serpa, Marcio Campos, dentre outros se apresentam para Nossa Senhora.

