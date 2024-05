Pinóquio foi dar um giro no Planalto, sem Gepeto

Foto: Sergio Lima / AFP O deputado brasileiro Arthur Lira fala durante uma sessão plenária para eleger o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília em 1º de fevereiro de 2021. - O Congresso brasileiro elegeu na segunda-feira Rodrigo Pacheco e Arthur Lira como oradores do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, ambos aliados da extrema direita Presidente Jair Bolsonaro. (Foto Sergio Lima / AFP)

Quando o italiano Carlo Collodi publicou, em 1881, o clássico da literatura internacional "As Aventuras de Pinóquio", talvez imaginasse que, séculos depois, as lições deixadas pela jornada do carismático personagem já tivessem sido transmitidas de geração em geração de forma que a verdade se consolidasse como um valor humano incontestável.

A Bíblia Sagrada, livro cada vez mais citado em quaisquer circunstâncias da vida e das redes sociais, especialmente em contextos político-eleitorais, diz que o Diabo "é o pai da mentira", declaração de Cristo narrada em João 8:44.

O Alcorão, texto sagrado do Islamismo, exorta que os mentirosos "sofrerão um castigo doloroso" por suas inverdades.

Há uma citação, de autor desconhecido, mas muito atribuída a Buda, segundo a qual "uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro".

O mestre espírita Allan Kardec escreveu: "É melhor rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira".

No Candomblé, vem do orixá Xangô o alerta sobre a necessidade de prevalência da verdade na vida. Considerado o orixá que não apenas pune os injustos, mas também recompensa os virtuosos, tem nas mãos o machado de duas lâminas, que simboliza a dualidade entre o certo e o errado, separando a verdade virtuosa da mentira degradante.

Pois bem, no Olimpo de Brasília, onde quase tudo é relativizado em favor dos interesses de deuses partidários, coube ao presidente da Câmara dos Deputados a defesa ao "direito" dos parlamentares de proferirem mentiras e tratarem notícias falsas como verdades em plenário.

Em análise à onda de mentiras relacionadas à tragédia do Rio Grande do Sul, Artur Lira disse que é "preciso tolerância", pois nem todos os parlamentares pensam da mesma forma.

Francamente... a que nível de homens públicos chegamos.

Tenho visto, na Globoplay, um seriado que defini como "Suco de Brasil". Chama-se "Justiça 2", da brilhante escritora e roteirista Manuela Dias. Gravada em Brasília e Ceilândia, a produção tem como um de seus personagens principais um influente e perverso senador, interpretado por Marco Ricca, casado com a personagem de Maria Padilha.

Em determinada cena, após uma vida inteira tentando encobrir as artimanhas do marido político, ela se nega a declarar mais uma narrativa criada por ele, no intuito de se livrar da Polícia e da Justiça. Com sua excelente interpretação, ela sussurra: "Estou cansada de mentir".

Fico imaginando se essas pessoas de visibilidade e poder, que cada vez mais vêm sendo desmascaradas em suas declarações fantasiosas, feitas para tumultuar e pôr em xeque as instituições, de forma inconsistente e sem propósitos republicanos, ainda têm, dentro de si, algum mínimo compromisso ético com a própria consciência. O mesmo vale para aqueles que reproduzem e aplaudem esses conteúdos, muitas vezes sabendo da falta de apuração, de procedência e da veracidade.

A pandemia trouxe à tona e a tragédia climática gaúcha reconfirma que nem a morte, em massa, é capaz de sensibilizar e frear aqueles que perderam os parâmetros basais da humanidade.

Como disse Pinóquio: "Consciência é aquela voz grave e baixinha que ninguém quer ouvir. Esse é o problema do mundo de hoje".

No caso do Brasil, a culpa pelas mentiras e suas graves consequências, pelo visto, vai acabar ficando para o Gepeto.

Flores...

Homenagem e Bodas

Foto: Joao Filho Tavares Cristiano Maia e Luzia

Um dos agraciados com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec em solenidade na última quinta-feira, 9, empresário Cristiano Maia (Grupo Samaria) teve a oportunidade de, mais uma vez, rever a história de esforço e sucesso que o fez sair ainda adolescente da vida simples no Interior em busca de vencer na Capital, jornada muito bem contada em biografia recém-lançada. Na foto, posa com Luiza, companheira de toda uma vida. Casal comemora Bodas de Ouro em 2025, com festão já programado. Vai ser no La Maison, sob os cuidados da cerimonialista Ivana Castro.

Reconhecimento

Diretor de Incorporação da Moura Dubeux, Fernando Amorim recebe esta noite o título de Cidadão de Fortaleza, às 19 horas, na Câmara Municipal. Solenidade atende a projeto de autoria do vereador Márcio Martins.

Zoom

Foto: João Filho Tavares Vanessa Almada Queirós na noite de entrega da Medalha do Mérito Industrial da Fiec

...Ainda pela mais do que badalada cerimônia do Dia da Indústria, zoom na presença da educadora e empresária Vanessa Almada Queirós, sempre cheia de energia, charme e seu bronze, que já virou marca registrada. Apostou no pretinho, cor predominante entre as bacanas do evento, e levou os diamantes para passear.

Big Apple

Foto: arquivo pessoal Ivo Jucá Machado e Gabriella Ventura, Natalya e André Farias, Aline e Igor Queiroz Barroso

No icônico The Plaza Hotel, em Nova York, Banco Safra recebeu nomes de expressão do empresariado brasileiro para o Safra Dinner, um dos eventos mais glamourosos e disputados da agenda paralela em torno do prêmio Person Of The Year, promoção da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que em 2024 homenageou o empresário Alexandre Birman. No registro, casais cearenses Ivo Jucá Machado e Gabriella Ventura, Natalya e André Farias (de Pernambuco), Aline e Igor Queiroz Barroso.

Mercado

Foto: Divulgação Adriano Pinheiro, Lúcio Salazar e Roginaldo Silva: Extrema Jaguar Land Rover recebe premiação e segue em 1º lugar como melhor concessionária da marca no Norte e Nordeste

Extrema Jaguar Land Rover - que faz parte do Grupo AGP - foi reconhecida pela terceira vez consecutiva como a melhor concessionária da marca no Norte e Nordeste e entrou na lista das quatro melhores concessionárias da marca no Brasil. A premiação foi concedida durante a cerimônia anual do JLR Royal Award, realizada em São Paulo. No registro, Lúcio Salazar, representando o Grupo, entre os executivos Adriano Pinheiro e Roginaldo Silva, durante a cerimônia.

Últimas

Presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Rholden Queiroz, será agraciado com a "Medalha General Assis Bezerra", maior comenda da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). A solenidade de condecoração será realizada dia 16/5, às 16 horas, no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), na avenida Aguanambi, 2600.

Até 31 de maio está em cartaz a exposição fotográfica "Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo", no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia (CE), equipamento do Instituto Myra Eliane, realizador da mostra. Com entrada gratuita, apresenta 27 fotos dos bastidores da vida do industrial cearense de projeção nacional, Edson Queiroz, em homenagem aos seus 99 anos, in memoriam.

Aberta, na Ana Bilhar, 966, unidade da famosa rede de padarias carioca Nema, conhecida pelo frescor e crocância dos pães e bolos.