Romances invisíveis... Freud explica

Sextou...e o novo desejo no ringue do amor é, em caso de traição, que seja como a vivida pelo cantor Belo, drama conjugal que praticamente retirou o artista do ostracismo para o estrelato num piscar de olhos. Agora, o pagodeiro - last season - lota casas de show, se utilizando da figura de traído para se conectar com o público, ávido por alguém que fale do que o coração sente.

Isso é para a turma pré-Geração Z, que ainda cultiva ou cultivava sentimentos, apegos, sonhos. Hoje em dia o rala e rola é infinitamente mais prático e descolado. Escuto cada narrativa, de gente quase grisalha que, após anos fora da pista, volta ao mercado e instala os apps de "só se for agora".

Um amigo encontrou numa dessas hot-navegações sua grande paixão platônica dos tempos da escola. Separada, desiludida, vagando, igual a ele, só que homens fingem melhor. Estava aloirada, a nuance pós-40, se fazendo de independente, sem disposições sentimentais. Pois bem...

Fez um único pedido, que ele levasse, nessa mesma noite, um saco de gelo, porque só estava faltando isso, o resto ela tinha.

Daí que depois de alguns Aviations, o drink clássico de gim - ela fez curso de barista em Londres, sorry -, o lance evoluiu até a manhã do dia seguinte, onde ele foi embora após dois pães de queijo requentados e um espresso de máquina.

- E aí, amigo, deu liga?

- Nada, só isso mesmo, um momento, ninguém tem tempo não, macho.

Conversa vai, conversa vem, apelidei essas brechas de fantasia e luxúria de "Romances Invisíveis", talvez nunca tenham existido, objetivamente, nem para as partes envolvidas.

Intensos, livres de paranoias dos relacionamentos burocratizados e dos padrões sociais, sem papas na língua e no corpo. Ui, ui, ui... O antigo bordão "lavou está novo", em tempos de Internet, ganhou novos contornos.

Joga gelo aí turma... nessa parte do texto, vou precisar sair do rolê erótico (prometo contar outros) e trazer uma questão suscitada em meio à mutitragédia do Rio Grande do Sul.

Casais, antigos e recém-formados ali mesmo, na dor, estão sendo julgados pelo apetite sexual no cenário de destruição. Importante frisar que estou lidando com as relações consensuais.

Pois bem, em contextos de absoluta ausência de bens estruturais, de muita carência, de perda da esperança e desânimo, a energia libídica e sua consumação é um dos refúgios e, ao mesmo tempo, um meio de reconexão dos sujeitos com a força de suas humanidades.

Quem traçou esse entendimento, em contextos bélicos e de muita convulsão social, foi Sigmund Freud, médico neurologista e eterno pai da Psicanálise.

Em um trecho do seu texto "A Moral Sexual Cutural e a Doença Nervosa Moderna" (1908), escreve o seguinte:

"...a restrição da atividade sexual de um povo vem acompanhada, em geral, de um aumento do temor da morte, que perturba a capacidade de fruição dos indivíduos e suspende a sua disposição para, através de quaisquer metas, enfrentar a morte...".

Dito isso, o povo gaúcho precisa de apoio e incentivos verdadeiros, não politizados e nem marketeiros, ficando dispensados, portanto, os julgamentos morais daqueles que seguem dormindo em brancos lençóis.

No mais, se não pode agregar com solidariedade e nem tem com quem dividir um Aviaton, fique quietinho em sua solitária e ranzinza invisibilidade.

Aplausos em Berlim

Artista visual cearense Francisco de Almeida recebeu aplausos, da crítica especializada e da imprensa alemã, por conta da exposição "O vulcão de meu peito explodiu", em cartaz na Embaixada do Brasil em Berlim. São sete obras inéditas do criador, explorando o universos lúdicos, oníricos, mitológicos, sagrados, profanos, em xilogravuras gigantes e riquíssimas em detalhes. No registro, ele de branco, entre Markus Loerward, Mike Karstens, Tereza de Arruda (a curadora), e o embaixador do País em Berlim, Roberto Jaguaribe. Galerista Leonardo Leal representa o artista e também compôs a comitiva internacional da mostra.

...E na capa da edição impressa da Glamour Brasil, quem surge assim, brincando de esconder o top less, é a atriz Alice Wegmann, atualmente brilhando na Globoplay como uma das personagens da série de sucesso "Justiça 2". Em entrevista, revela estar escrevendo um livro, obra que vem sendo gestada interiormente há anos. "A vida inteira pensei sobre, mas achava que ainda era uma menina, então sobre o que poderia falar? Mas, no fim, quanto mais mulheres se sentarem na frente de um caderno e colocarem o que passa nas suas cabeças, melhor será o mundo. Estou nesse movimento, indo devagar, ainda não conversei com editoras". Ela brilha!

Em romântico fim de tarde, do último dia 10, selaram sua união, pela Lei dos Homens, Priscilla Bonorandi e Valmir Torres. A noiva é filha de Angela Bonorandi e Ricardo Nóbrega Teixeira e o noivo de Maria Diva Bezerra e Rogério Evangelista Torres. Restrito às famílias e amigos mais íntimos, momento foi marcado pelo elegância nos detalhes e pelo afeto em torno do casal. Seguem registros para a posteridade.

CURSO DE EDUCAÇÃO POLÍTICA

Estão abertas até esta sexta, 17, as inscrições para o curso de extensão "Educação Política para Cidadania", parte do projeto Político, Eu?!?, da Fundação Demócrito Rocha. O conteúdo, disponibilizado gratuitamente na modalidade de ensino a distância (EaD), inclui temas como democracia, participação, estado e instituições políticas, educação para cidadania, entre outros. Com carga horária total de 70 horas, o curso é composto por seis módulos e oferece certificado pela Uece e Uane/FDR para os aprovados. Inscrições pelo site https://fdr.org.br/politicoeu/

Ao lado do paulista Dib Carneiro Neto e dos pernambucanos Leidson Ferraz e Renata Pimentel, o jornalista Magela Lima, ex-secretário da cultura de Fortaleza e pesquisador de referência nas artes cênicas, é um dos convidados do programa Olhares Críticos, uma das novidades da programação de retomada do Festival Palco Giratório, que acontece em Recife até o próximo dia 1º de junho. Ao todo, 46 espetáculos de todo o país compõem a mostra promovida pelo SESC.