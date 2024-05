Entre amigas

Foto: ARQUIVO PESSOAL Rosele Nogueira

Rosele Nogueira reuniu amigas na noite da última quarta-feira, 9, para brinde pela nova idade. L'Ô foi palco do charmoso momento, ao som de Paduo e DJ Gilvan Magno, com decoração de Victor Oliveira. Entre as presenças, Martinha Assunção, Maira Silva, Inês Benevides, Maria Lúcia Negrão, Cristina Carneiro, Adriana Miranda, Elisa Oliveira, Cristine Feitosa, Liane e Lara Fujita, Talynie Mihaliuc e Tais Pinto. Cenas...

Vice-governadora Jade Romero, presença de total evidência, ao lado do marido Marcelo Paz, na cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial da Fiec e a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, último dia 9, no La Maison Buffet.

Ainda em estado de graça pela recente chegada da bebê Marcela Romero Paz, já retomou quase que integralmente à rotina de trabalho, tendo como um dos focos de sua atuação o "Ceará por Elas", programa da Secretaria das Mulheres, considerado o maior programa de políticas públicas de proteção e apoio às mulheres da história do Ceará.

Operando em parceria com os municípios, o programa já tem a adesão de 123 de 184 cidades, construindo uma grande rede de apoio e proteção às mulheres cearenses. Brava!

Alta Gastronomia

Em 25 de maio, o Jaguaríndia Village dá início a uma jornada na alta gastronomia. Desejado destino no Fortim, hotel lança, com primeiro banquete, o projeto "JAG Convida". Até o final de 2024, equipamento alto padrão realiza uma série de jantares especiais assinados por renomados chefs de cozinha nacionais e internacionais.

Estreando o programa, o JAG Restaurante recebe o chef Ivan Prado (foto), reconhecido por sua criatividade em trazer modernidade à essência ancestral da gastronomia cearense. Atualmente, Ivan atua como chef executivo do Complexo Beach Park e compõe time de colunistas de gastronomia do O POVO.

O jantar será oferecido em cinco tempos. Informações e reservas pelo Whatsapp: (88) 98145.0841.

Presença

Em passagem por Fortaleza, onde celebrou com a família o Dia das Mães, atriz Suyane Moreira ficou hospedada no Acqua Beach Park Resort, de onde saía para curtir as atrações do Acqua Park junto com os filhos Maria Lua e Davi. Conhecida por seu papel como Iraê em ‘Terra e Paixão’, última novela das nove da Rede Globo, e pela participação na série ‘Todas as Mulheres do Mundo’, do Globoplay, ela contou sobre sua carreira, maternidade, planos futuros, expectativas e um pouco sobre sua vida pessoal no podcast 'AgoraPod', produção do complexo de hotelaria e lazer.

Evidência

Na cerimônia de entrega das homenagens pelo Dia da Indústria, registro da presença de Isabela Fernandes, a jovem prefeita de Guaiúba, uma das promessas na cena pública do CE. Filiada ao PSB, tem Evandro Leitão como seu farol político e já é pré-candidata à reeleição. Aponta como trunfos de sua gestão a reforma das escolas municipais no projeto Amor à Escola e a finalização de todas as obras inacabadas que existiam naquele município. De quebra, sempre dá aula de estilo e adequação.

Alegria gamer

Em clima do jogo Minecraft, Victor Félix Queiroz Barroso, filho de Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso, comemorou 9 anos com animada e colorida festa nos jardins do endereço da família. Cia Mix levou os personagens do famoso game para agitar a garotada e famílias. Registros...