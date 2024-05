Moura Dubeux apresenta a marca Mood para o Ceará

Foto: arquivo pessoal A fotógrafa Maria Lobo

Na manhã da última quarta-feira, 22, a Moura Dubeux, há 17 anos atuando no Ceará, apresentou ao mercado local sua nova bandeira: Mood.

CEO da construtora, Diego Villar ressaltou, em evento para convidados, que o propósito da nova marca é atender a classe média, reafirmando a promessa do Grupo de manutenção do padrão de qualidade da construtora, a preços acessíveis e localização privilegiada dos imóveis, frizou.

A Mood já está presente no Rio Grande do Norte e Pernambuco e inicia sua trajetória no Ceará, atualmente o principal mercado da incorporadora, que apenas no primeiro trimestre de 2024 registrou em números gerais (incluindo lançamentos e imóveis já lançados anteriormente) VGV de R$ 164 milhões e 366 unidades comercializadas.

Cannes

...E o Ceará fez uma bela passagem, última quarta-feira, pelo Festival de Cinema de Cannes, quando o premiado diretor cearense Karim Aïnouz apresentou o filme "Motel Destino", todo gravado no Estado, com direito a canção de Dorgival Dantas em versão de Aviões do Forró, enquanto cineasta e artistas atravessavam o red carpet.

O zoom vai sobre a atriz Nataly Rocha, uma das protagonistas, que apostou em modelo do estilista Lino Villaventura, com pegada menos glamour e mais drama, veia teatral pulsante materializada em módulos geometrizados, feitos um a um, montados em moulage, num processo de três meses e várias etapas, look desfilado na SPFW 2023.

CE no red carpet

Ainda pelo tapete vermelho de Cannes, mais cearenses que foram aplaudir os conterrâneos em um dos momentos máximos da Sétima Arte.

Lançamento na AL

Nesta segunda, 27, às 15 horas, ministro do Trabalho Luís Marinho participa na Assembleia Legislativa do lançamento do Programa Momento do Trabalhador, que será exibido pela TV Assembleia através do seu canal, da sua rádio e de suas plataformas digitais. Atração abordará pautas da vertente trabalhista e alcançará os 184 municípios cearenses semanalmente.