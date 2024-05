Saramago às avessas...

Foto: Netflix/Divulgação Bird Box

...E o mundo da gourmetização desenfreada, que atingiu desde os botecos aos restaurantes mais sofisticados da Capital, agora vive uma onda de jantares às cegas. "Dining In The Dark", "Secret Dinner", "Blindfold Night" e "Blackout Experience" são alguns dos títulos usados para vender a "experiência".

Entendo que vale tudo para aumentar o ticket médio do negócio em eventos diferenciados e também o quanto deve ser excitante, ainda mais para casais iniciantes, esse lance de tapar os olhos e deixar os sentidos muito mais aflorados a partir da boca e das narinas. Mas fiquei pensando, também, no quanto seria útil a possibilidade de usar uma venda nos olhos todas as vezes em que nos vemos ou nos sentimos como peixes fora da água.

A vida adulta tem cada "experience"...

Aquele jantar com a esposa antipática do amigo à mesa, o colega de trabalho que não para de analisar a planilha mesmo diante de uma torre de lagostas, o sujeito inconveniente e suas perguntas desconfortáveis, o vazio das conversas pela falta de intimidade e de qualquer vínculo espontâneo...

Tem ainda aqueles períodos nos quais muitos casais passam por uma certa frieza no casamento, um distanciamento na relação, que às vezes são superáveis, em outras não. Daí o "olho no olho", o "frente a frente" torna-se tão embaraçoso. A vela, a bela taça de vinho, o fundo musical do restaurante italiano, tocando "Per Amore" na versão de Zizi Possi, tudo forma um cenário completamente destoante do sentimento verdadeiro entre as partes.

Imagino que isso também deva ser experimentado naqueles encontros para reatar laços de família perdidos ao longo do tempo, como um pai que abandonou filhos com a mãe e, 20 anos depois, deseja retomar o contato e refazer o cordão umbilical emocional. Assim como quando saímos com semi-desconhecidos e, entre uma colocação e outra, percebemos que temos opiniões políticas extremistas e localizadas nos polos inversos do cenário no Brasil e no mundo.

Gente! Bastava no menu ter a opção fixa de refeição às cegas. Sentiu que o clima pesou, que o teatro social está para muito além do suportável?

- Tive uma ideia, vamos escolher a opção "Blindly" para ficar mais interessante?

Daí o maître viria com uma bandeja de acrílico contendo os aromas das máscaras. Baunilha, verbena, lavanda, Giovana Baby, cedro... A estimulação multissensorial já começaria dali.

Nessa hora, todos os assuntos engasgados e indigestos, assim como os silêncios reveladores, já teriam sido trocados pela "experience".

- O que é isso? Sinto um azedinho de tamarindo nesse molho.

- Já eu achei mais parecido com maracujá e mel.

- Tomara que não venha nada para mim com mariscos, avisei que sou alérgico.

O imbróglio da herança, a frigidez na cama, a ausência de diálogo, a sociedade no negócio que não está dando certo, a divisão dos bens, a disputa pelos filhos, a puxada de tapete do passado, as lágrimas aprisionadas, o drama, a solidão a dois... tudo isso seria sublimado de uma forma charmosa e embalada numa expressão em inglês ou francês permitindo que nossa criança interior siga brincando, sem a necessidade de encarar a difícil realidade.

Quer saber?

Essas vendas bem que poderiam ser usadas por nós em momentos de vergonha, de arrependimento, naquelas horas em que não nos reconhecemos em nossos próprios atos.

Seria como uma máscara anticovid, guardadas numa gaveta e colocadas antes de sair de casa. Entraríamos no elevador sem a necessidade de encarar o espelho e nem mais ninguém. Os colegas do trabalho respeitariam o "experience day", não levariam assuntos complexos, entenderiam que máquina humana está em abastecimento energético, como esses carros elétricos que ficam parados sob admiração dos proprietários que aguardam, de forma tranquila e resignada, o tempo para que sua máquina possa voltar a desfilar por aí.

É como uma pausa de processamento interior, reflexões - às escuras - que nos levassem ao perdão de nossos próprios atos e dos demais, assim como ao restabelecimento de nossa energia social e laboral plena. Uma vez estando mais ou menos os nervos no lugar, tira-se a venda e retorna-se à vida como ela finge que é...

Que viagem essa que propus a vocês, a nós...

...quase um convite ao super famoso filme "Bird Box" (Netflix) ou mesmo uma releitura contemporânea da proposta de José Saramago ao escrever o "Ensaio sobre a Cegueira", com a diferença de que, no atual estágio da marcha civilizatória, não são mais necessárias metáforas nem outros recursos literários para compreender o império do ego sobre a vida e as relações.

Vou indo, de olhos absolutamente abertos, lamentando que, nas entrelinhas do cotidiano banal, os piores cegos, aqueles que não querem ver, andam fazendo escola e criando legiões

de seguidores...

Blackout, now!

Flores...no escuro.

Cannes

Tais Araujo de Lino Villaventura em Cannes Crédito: VALERY HACHE / AFP

...E depois de Nataly Rocha, que trajou vestido de Lino Villaventura para a première de "Motel Destino" no Festival de Cinema de Cannes, quem também escolheu uma criação do estilista paraense, radicado no Ceará, foi a atriz e apresentadora Taís Araújo. Para a exibição do drama francês "La Plus Precieuse Des Marchandises", a global escolheu peça da coleção primavera/verão 2025 do criador. Brilha!

Sunset

Com charmoso fim de tarde no recém-inaugurado rooftop do Hotel Gran Marquise, Renata Guimarães, ao lado de José Carlos Pontes, recebeu amigos para animado brinde por sua nova idade. Decoração, floral leve e colorida, foi assinada por Carine Moreira e DJ Thiago Camargo colocou convidados na pista ao longo da noite. Cenas...

