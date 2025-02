Só dá ela! 

Influenciadora digital, atriz cearense e comunicadora Mila Costa (na foto, @nocasomila) volta a Pernambuco, no Carnaval, para a edição número 2 do Unidos pela Ansiedade (UPA), bloco momino que começou como uma celebração espontânea entre amigos e tomou as ruas de Olinda em 2024, arrastando mais de 4 mil pessoas. Agora, o UPA retorna ainda maior, com estrutura especial que promete tornar a experiência ainda mais memorável. Dentre as presenças confirmadas: Thaynara OG, Pizzane, Morgana, Max Petterson, Lucy Alves e Thiago Abravanel.