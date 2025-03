Para Carmen

...E no mais do que badalado Baile de Carnaval da Vogue, atriz e cantora Anttónia chamou a atenção pela profusão de joias, celebrando com a indumentária e as peças o legado de sofisticação de Carmen Mayrink Veiga, uma das figuras mais icônicas do que antes se chamava de "socialite" no Brasil.

Falecida em 2017, Carmen por décadas pontificou na lista das mais elegantes do Brasil e do mundo. Para fazer a homenagem, Anttónia estava com mais de 20 quilates em diamantes e longos colares de pérolas da Celui Jewelry.

Famosa reproduziu um dos looks mais emblemáticos de Carmen: um vestido acompanhado de um turbante usado em um baile de carnaval. Brilha!