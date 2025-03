Bethânia e Eduardo Bolsonaro: o sonho dos adultos mortais...

Foto: Fernando Young/Divulgação Show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Fortaleza acontece no dia 16 de novembro de 2024

Olha...

...sem querer reclamar, mas já o fazendo...

Como dá trabalho ser adulto, ainda mais no Brasil e no mundo de 2025. Quando as preocupações se juntam, sem a retaguarda do prazer, dá muita vontade de fazer como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), largar tudo e ir para os EUA.

Se pudesse escolher, Orlando, a cidade-fantasia, onde não é necessário nenhum nível de raciocínio ou senso crítico para além do planejamento de como aproveitar melhor um dia de parque da Disney de acordo com os horários menos cheios das filas nos brinquedos.

Também invejei Maria Bethânia no show do Rio de Janeiro no último fim de semana. Estava lá trabalhando, a poderosa voz da MPB, cantava "As Canções que Você Fez Para Mim". Após um defeito no microfone, rapidamente trocado, ela continuou achando que algo não estava correto no som e deu seu star-piti: "Não dá para cantar com esse som, não! Me respeitem! Não vou cantar com esse som…", colocando as mãos "nos quartos", como diríamos por aqui, em pose de "resolvam".

Já pensou se, no dia a dia, pudéssemos fazer isso diante do defeito de um computador ou do mal feito de um chefe ou subordinado? "Não vou mais trabalhar, me respeitem!". O mundo seria um caos, mas acho que os índices de câncer cairiam bastante.

Ademais, Eduardo e Bethânia, guardadas as colossais diferenças que os separam, têm algo em comum: eles podem! Ela por ser um mito vivo da música brasileira, um orixá dos palcos, uma lenda aclamada, adorada por qualquer gesto e cujo legado artístico já é suficiente para passar borrachas imaginárias sobre quaisquer antipatias ou deslizes. Ele porque conta com seus seguidores convictos, sem qualquer nível de questionamento, em permanente estado de adoração e aplausos, independentemente do que aconteça.

Mas voltando ao mundo dos mortais...

Tenho um ex-amigo (sim, existe essa categoria) que, após a vitória de um político poderoso (cearense, abafa o caso) para o qual ele e esposa trabalhavam, anunciou que estava dando um tempo da "real". Refizeram o roteiro de Julia Roberts em "Comer, Rezar, Amar" (2010), só que monogamicamente, até onde eu sei, e por 12 meses. Sendo que, depois de Itália, Índia e Indonésia, como no longa, deram um pulinho de dois meses em Londres, só para lubrificar o "english" - "Sorry, periferia".

Lembrei disso porque vai abrir esse ano, em São Paulo, a "L`Antica Pizzeria de Michele", pizzaria que ficou mundialmente famosa após uma cena do filme. Pizza é sempre uma ótima forma de dar fim ao que não tem saída.

Vou indo... um pouco alegre, às vezes triste, em outras revoltado, noutras conformado... Ouvindo "Gimme your love (Vamos fugir)", de Gilberto Gil, com show dia 15 de novembro em Fortaleza. Pedirei uma pepperoni, bem picante, mas sem fugas da realidade, será mesmo a da esquina...

Flores...

CULT

Neste sábado, das 10h às 14 horas, galerista Leonardo Leal abre seu espaço de arte, homônimo, para apresentar a exposição "Metamorphosis de José Rufino" (na foto), com curadoria da historiadora de arte Tereza de Arruda. Recorte da obra, do reverenciado criador, apresenta um compêndio de duas décadas de sua produção artística.

De extra, personas interessantes, de vários segmentos e gerações circulando pelas salas da Galeria Leonardo Leal, um dos espaços mais interessantes para quem se interessa por artes visuais em Fortaleza. Vernissage restrita a convidados.

Made in Ceará

Fortaleza, reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa do Design, esteve presente na Semana de Design de São Paulo (DW! 2025), finalizada no último dia 16 de março. Com o objetivo de compartilhar a riqueza e a inovação do design local, a delegação promoveu rodas de conversa nos dias 14 e 15, na Galeria Metrópoles. Discussões abordaram o design como ferramenta de transformação social, destacando projetos e iniciativas que impactam positivamente a realidade da cidade. Registro...

Zoom

...E quem veio ao Brasil, a convite da V Magazine e Ray-Ban, foi a modelo Ashley Graham, considerada a Gisele Bündchen do universo plus size. No Instituto Brando Barbosa, Jardim Botânico (RJ), a top model participou de jantar e festa onde foram apresentadas a revista e lançado o modelo Mega Balorama da famosa marca de óculos. Além de Ashley, estavam presentes Candice Swanepoel, Fernanda Motta, Frida Aasen, Patrick Ta, Jonathan Bailey, Marina Ruy Barbosa, Malu Borges, Jordanna Maia e Enzo Celulari. Resumo da ópera: brilho! Cobertura do evento em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

A dois

Arquiteto René Parente e empresário Émerson Araújo Oliveira deram pausa nas agendas para dias de relax, boa gastronomia e romantismo nos EUA.

Mercado

Tatianne Teófilo, CEO do Grupo Avançar, e o sócio José Teófilo participaram da Conferência da Medical San no Rio Grande do Sul. Empresários destacam palestra do escritor best-seller, Joel Jota, que também é mentor de Tatianne na área de empreendedorismo. Cearenses também conheceram os lançamentos da Medical San para o setor de estética e saúde, atualizando seu portfólio de produtos no moderno espaço da marca no BS Design. No registro, Joel Jota, Tatianne Teófilo, José Teófilo e Larissa Cieslak.

Inauguração

Arquidiocese de Fortaleza inaugurou, no último dia 17, o Estúdio São José, espaço dedicado à comunicação e à propagação das informações, mensagens e pregações da Igreja Católica. Cerimônia contou com a presença do arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, além de membros da arquidiocese, parceiros e colaboradores. Na foto, padre Vanderlúcio Souza e Don Gregório Paixão.