Uma das personagens mais icônicas da história das telenovelas brasileiras foi a ambiciosa Maria de Fátima Acioly, vivida por Glória Pires na primeira versão da novela "Vale Tudo" (Globo). No remake da trama, com estreia na segunda-feira, 31, no horário nobre da emissora, quem vai interpretar a filha da bondosa Raquel (Taís Araújo) vai ser a atriz Bella Campos. Para a festa de lançamento do folhetim, a estrela apostou neste vestido - mostra e esconde - da estilista asiática Grace Ling, radicada em NY e conhecida por trajar celebridades internacionais como Kim Kardashian e Jennifer Lopez. As joias são Bvlgari. Brilha!