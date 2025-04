...E no red carpet da première de "The Last of Us", segunda temporada, zoom na passagem do astro Pedro Pascal, que protagoniza o sucesso da HBO ao lado de Bella Ramsey. Produção, que atingiu números de impacto em sua primeira fase e é inspirada em um sucesso do mundo dos games, retorna ao streaming em 13 de abril. Sobre Pedro Pascal, chileno, vem de uma sequência de trabalhos aplaudidos e goza do status de galã quarentão no atual cenário hollywoodiano. De quebra, é ícone fashion das grifes masculinas, mesclando clássico, casual e ousadias, como esse visual Saint Laurent, com total desenvoltura e segurança. Ele brilha!