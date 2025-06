"O melhor anti-vírus é você mesmo", mas como assim?

Foto: Pexels / Pavel Danilyuk Ser educado com a inteligência artificial tem um custo e um efeito direto na qualidade das respostas

Segundamos

Cena corriqueira. Comprei um novo computador e levei ao técnico que me atende para fazer as devidas instalações.

Na conversa, indaguei acerca dos riscos de segurança dos meus dados na máquina, afinal, quem somos nós, os humanos, perante toda a parafernalha tecnológica que criamos para nos substituir em breve, não é mesmo? Veio a resposta:..

- Nunca esqueça que o melhor antivírus é você mesmo.

Óbvio que a intenção era alertar sobre o fato de que a maior parte das invasões indevidas se dão por conta de links falsos que abrimos, mas a construção da frase me pegou, ou "me atravessou", como diriam nas esquinas do Benfica...

Tenho feito, há cerca de dois meses, uma limpeza em minhas redes (anti)sociais, deixando de seguir perfis que não contribuem com minha rotina e nem são pessoas amigas, conhecidas.

Nesse processo de faxina digital - RECOMENDO A TODOS - tenho me deparado com uma série de sujeitos e empresas que não me recordo, sequer, em qual circunstância passaram a fazer parte desse hall de escolhidos para eu acompanhar as rotinas laborais, de propagandas e de vida, tamanho é o distanciamento entre essas personas virtuais e minha atual mentalidade.

A frase do técnico de informática bateu certinho com a auto-observação que tenho feito de minha vida digital, muitas vezes mais potente e impactante do que a realidade.

Meu Instagram estava conectado, opcionalmente, a uma série de cabeças, em sua maioria interessados em me vender produtos, soluções mágicas para todos os meus desafios e problemas, fórmulas infalíveis para o casamento perfeito, a barriga tanquinho, o envelhecimento sustentável, renda extra, o alcance do primeiro milhão, um lugar no céu bíblico prometido... formando um excesso de tomadores de tempo e foco. E pior, vírus contemporâneos muitas vezes adoecedores da mente, destruidores do bem-estar.

Como não perco a viagem, de uma boa "maionese" filosófica e existencial, ampliei o raciocínio para outras dimensões da vida e fui listando, mentalmente, todos os vírus e viroses que aceitamos ou até escolhemos manter por perto, diabinhos de estimação, na vida extra-telas. Vou ser bem coach agora, taokey? Psicologia de botequim...

...amizades cuja convivência é tóxica, marcada por sintomas de inveja e energia carregada, mas que insistimos em preservar...

...relações familiares sem respeito, repleta de julgamentos e pouquíssima empatia e solidariedade...

...casamentos (esse é o líder) emocionalmente terminados, sustentados por pilares que causam sofrimento, como a traição assistida e a solidão a dois....

...a submissão a gestores e esquemas organizacionais, que promovem adoecimento físico, mental...

...paixões unilaterais, que colocam pessoas numa condição de dependência e humilhação.

Juntando tudo num balaio, real e virtual, tem sido revelador e até divertido dar esse "limpa geral" nos caminhos. Quer saber a melhor? Às vezes, ao deixar de seguir alguém que julgávamos ter alguma conexão conosco, vem a revelação: ele ou ela nem nos seguiam mais faz tempo. Receba!

...E para não deixar de falar nela, a temida Inteligência Artificial, o Oráculo do Futuro, li reportagem mostrando novo interesse, no mundo dos altos executivos, CEOs de grandes fundos, pelo conhecimento clássico, cursos de Filosofia, História, Literatura, Geopolítica...

A lógica é a seguinte, num cenário comandado por dados, dashboards e algoritmos, no qual a IA faz uma boa parte das análises táticas, resta aos humanos o pensamento contextual, a visão ampliada e aguçada para as tendências, a postura ética e o julgamento moral. Em outras palavras, estamos entrando numa era onde o casamento de Tecnologia e Pensamento Analógico aprofundado, crítico, sensível e multilateral estarão encabeçando as trincheiras da marcha civilizatória, ainda podemos chamar assim?

Vou indo... tentar dominar as novas ferramentas da minha máquina, mas com um olho no tela e o outro para dentro, para a alma, tentando ser meu próprio anti-vírus nas várias dimensões. E vocês?

Flores...

Fabriquée au Ceará

Foto: Apex Brasil/ Divulgação Celina Hissa, fundadora da marca Catarina Mina, em Paris com modelos que desfilaram suas peças a convite da Apex Brasil.

Estilista e empresária da moda de impacto social e estético, Celina Hissa entre modelos de seu desfile da grife handmade deluxe Catarina Mina, em Paris. Cearense foi uma das cinco designers selecionadas pela Apex Brasil para o fashion show "O Brasil, criativo por natureza", no Café de i`Homme, perante mercado da moda internacional. Brilha!

Altar

Foto: Robério Castro/ Divulgação Amenhotep Rodrigues desfila para Balreis

Realizado, com sucesso, mais uma edição do Colosso Wedding, evento que reúne fornecedores do mundo dos casamentos e noivinhos sedentos e ansiosos por tudo o que envolve o dia do "sim". Dentre os desfiles, tradicional loja de trajes masculinos Balreis, que trabalha com venda e aluguel, apresentou sua coleção Noivos 2025, de onde pincei a passagem do apresentador, ator e modelo Amenhotep Rodrigues, usando composição superatual, jovem e elegante. Blazer canela com t-shirt e tons neutros, ideal para um enlace diurno ou vespertino mais leve e menos formal, como cerimônias na praia ou na serra.

Embalo retrô

Germano Albuquerque e Micheline realizaram, com sucesso, a terceira edição da Festa do Mano, balada retrô reunindo amigos no La Maison Buffet. Hits que marcaram as boates e festas dos anos 80-2000 dominaram a pista, conduzindo os presentes a uma verdadeira viagem no tempo, nostalgia e animação em alta voltagem. Mais fotos em @pauseopovo. Cenas...

abrir (Foto: divulgação)Micheline e Germano Albuquerque (Foto: divulgação)Danielle Albuquerque, Hilda Pamplona e Renata Torquato (Foto: divulgação)Danielle e Arthur Albuquerque (Foto: divulgação)Débora Karbage e Daniel Távora (Foto: divulgação)Edilson e Michelinne Pinheiro (Foto: divulgação)Lisandro e Eveline Fujita (Foto: divulgação)Elinaldo e Leda Diniz, Bebel e Evandro Pessoa (Foto: divulgação)Ana Luiza e Ricardo Girão (Foto: divulgação)George e Martinha Assunção, Letícia Studart e João Mendonça (Foto: divulgação)Bruno e Juliana Queiroz (Foto: divulgação)Haroldo e Bianca Maia (Foto: divulgação)Breno, Juliana, Rachel e Leonardo Melo (Foto: divulgação)Natália Moraes Corrêa, Paulo Magalhães, Morgana Moraes e Alexandre Medina (Foto: divulgação)Bernardo e Graziela Veloso, Rafaela e Dudu Melo (Foto: divulgação)Miguel e Érika Figueiredo, Anice e Roberto Castro, Manuela e Francisco Brandão (Foto: divulgação)Adriana e Eduardo Pinheiro (Foto: divulgação)Letícia e Alexandre Leitão (Foto: divulgação)Camila Cavalcante e João Jorge