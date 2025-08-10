Trajetórias, reconhecimento, cult & afins. Segundou!

Foto: Ellevate Clínica/ divulgação Dentre as presenças: Leah Lopes, Zilda Pessoa, Carla Nogueira, Aline Bedê, Silvinha Carneiro, Germana Wanderley,Claudia Fujita, Carolina e Roney Fechine, Martinha Assunção e Claudia Alexandre

Trajetória

Engenheiro civil e presidente da construtora Mota Machado, Assis Machado é o convidado da próxima edição do Almoço Empresarial, promoção da Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovem Fortaleza (CDL Jovem). Voltado para associados, jovens empresários e lideranças do setor produtivo, o encontro acontece nesta terça-feira, 12, no Vasto Restaurante.

Foto: Tiago Lemos/ divulgação Assis Machado é o convidado do Almoço Empresarial da CDL Jovem de Fortaleza

Com mais de 300 empreendimentos entregues em três estados e mais de cinco décadas à frente de uma das maiores construtoras do Nordeste, Assis compartilha momentos importantes da trajetória marcada por visão empreendedora e compromisso com a excelência. No comando da agenda, empresária Máyra Thé, presidente da CDL Jovem Fortaleza.

Reconhecimento

Espaço de Arte Rossana Pucci, escola cearense referência em dança no Nordeste, brilhou na 42ª edição do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior evento do segmento do Brasil. Entre os dias 22 de julho e 3 de agosto, a escola esteve presente na cidade catarinense com uma delegação de mais de 150 pessoas, entre bailarinos, coreógrafos, familiares e colaboradores.

Das seis coreografias apresentadas e amplamente aplaudidas, três retornaram ao Estado com troféus, sendo um ouro, um prata e um bronze. Na foto, o coreógrafo Cid Neto exibe o símbolo da vitória, compartilhada com a mãe, Rossana Pucci e todos os demais líderes da academia.

Foto: divulgação Cid Neto: reconhecimento em Joinville

Medicina & tempo

Juntos à frente da Ellevate Clínica, no BS Design, cirurgião plástico Roney Fechine e a dermatologista Carolina Fechine reuniram mulheres de expressão da Cidade para almoço cheio de trocas de conhecimento e experiências. Tema central do encontro: "Gerenciamento Inteligente do Envelhecimento".

Entre delícias e drinks no Gran Parrilla Aldeota, os dois médicos apresentaram os avanços na área e as possibilidades de planejar, com precisão, cada etapa do cuidado estético, com foco em resultados duradouros, harmônicos e completamente personalizados.

Dentre as presenças, Ingrid Feitosa, Eliana Ximenes, Aline BD, Cláudia Alexandre, Carla Nogueira, Silvinha Carneiro, Martinha Assunção, Cláudia Fujita, Sandra Fujita. Registros...

Cult

Trinta anos após sua estreia, um dos longas mais emblemáticos da filmografia nacional retorna aos cinemas. "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" chega em cópia remasterizada, reafirmando sua atualidade e potência crítica e criativa. Dirigida por Carla Camurati e produzido por ela e por Bianca de Felippes, obra conquistou o público com sua sátira bem-humorada da formação do Brasil, aliada a uma linguagem estética inovadora. Estrelado por Marieta Severo como Carlota Joaquina, produção retorna ao circuito comercial no dia 14 de agosto. Na foto, a protagonista na première do filme. Mais fotos da noite de festa da Sétima Arte Nacional em @pauseopovo.

Foto: Cristina Granato/ Divulgação Marieta Severo na reestreia de "Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil"

Mercado I

Grupo Prohospital, um dos principais fornecedores de material médico-hospitalar do Nordeste, completa 46 anos com planos robustos de expansão nacional. Fundado em 1979, em Fortaleza, pelo casal Glauco Holanda e Angélica Holanda, o que nasceu como uma pequena distribuidora de materiais médico-hospitalares, hoje tem sua posição consolidada como líder no segmento regional e avança em mercados estratégicos do país. Na foto, José Rufino Neto, Davi Holanda (Neto), Glauco Holanda Júnior e a matriarca Angélica Holanda no centro com as noras Emanuela Rufino e Patrícia Jereissati Holanda.

Mercado II

Baladeira.Lab, laboratório criativo dos empresários Priscila e Alex Façanha, celebra o sucesso do CapiValley, atração autoral que encerrou sua temporada no Shopping Iguatemi Bosque. O parque temático, voltado para crianças de 2 a 12 anos, oferece mais de 10 espaços interativos, combinando aventura, sensorialidade e educação ambiental. A Baladeira.Lab tem 17 anos de atuação em experiências imersivas, cenografia e ativações de marca.

Lançamento

Livro "Vivências de um consultor empresarial", de Ernesto Antunes, foi lançado em sessão de autógrafos no auditório do Sebrae. Obra celebra os 40 anos de atuação do consultor e trata de temas como gestão e negócios por meio de histórias e crônicas. Na foto, autor com o deputado estadual Acrisio Sena, um dos presentes ao momento.



