Alô, o sr Sigmund Freud se encontra?

Foto: Only Lusca/ Divulgação Lívia Nunes, Milão

Fetiche...

...só pode. Já notaram as pessoas se revelando em novas versões e colocando a "culpa" na Inteligência Artificial?

Por meio desse "bichinho" danado, que ainda estamos nos acostumando a lidar, é possível carregar uma foto real, com todas as características de um ser humano carnal, como poros dilatados, marcas no rosto, gordurinhas contornando o corpo, e receber de volta uma versão como uma pintura renascentista, uma busca da fantasiosa perfeição.

As peles ficam sem qualquer sinal de vida, de oleosidade, de desproporção. As medidas se tornam harmônicas, num jogo de sombra e luz que nem os melhores estúdios conseguiriam proporcionar...

Há, contudo, um "quê" a mais a ser investigado...

Mulheres super-discretas, dessas que andam sempre de calça pantalona e mangas longas, vêm apresentando suas versões selvagens, com decotes, franjas, muita sensualidade, uma lance meio "mãezinha" em dia de Moulin Rouge.

Homens igualmente sóbrios, desses de barriga de chope, gola polo listrada e camisa de botão quadriculada, têm postado fotos cheios de músculos falsos e com camiseta regata ou numa atmosfera de galanteio "noir", um neo-Don Juan 2.5.

Toda brincadeira tem um fundo de verdade e simulações de si mesmo, ainda que numa máscara usada no fervo do Carnaval, sempre resguardam desejos explícitos e implícitos, reprimidos, em elaboração, prestes a explodir...

Alô, Sigmund Freud, precisamos atualizar suas premissas sobre a psique humana. Há sempre um fenômeno novo a ser melhor compreendido.

Flores... de plástico, das que não morrem, mas que também nunca viveram de verdade.

Medicina: inauguração

Com 27 anos de dedicação à Medicina Reprodutiva, a Clínica Conceptus dá hoje um novo passo. Será inaugurada, com solenidade seguida de coquetel, a nova sede do centro médico, na Rua Antônio Augusto, número 1160.

Com ainda mais conforto e sempre investindo em tecnologia de ponta para o atendimento aos pacientes, clínica tem 450m² e oferece avaliação completa de fertilidade masculina e feminina, fertilização in vitro, inseminação intra uterina, preservação de fertilidade e congelamento de óvulos, dentre outros protocolos, exames e procedimentos.

À frente, os médicos Marcelo Cavalcante e Marcelo Gondim, diretores do equipamento, na foto entre Paula Bruno, Ivana Pontes, Luciana Dib e Isadora Lima, compondo o quadro clínico da Conceptus.

Jubileu de Estanho

CEO do Grupo Dasart, Vitor Frota reuniu parceiros e mercado, no restaurante Esttaleiro, para noite celebrativa pelos dez anos de atuação do conglomerado empresarial. Momento também foi marcado pela apresentação da nova identidade visual da holding cuja atuação, estratégica e diversificada, reúne três verticais de negócios: Dasart Incorporações, Nortis Energia e Vertis Capital.

Entre os braços de atuação, a Dasart Incorporações segue como carro-chefe do grupo, posicionando-se como uma plataforma de negócios imobiliários, com empreendimentos de alto padrão, como o Wave Beira Mar e o Mansão Diogo.

Além dessa atuação, a empresa desenvolve e gerencia shopping centers e empreendimentos no modelo de Build to Suit (BTS), como o Terrazo Shopping e o Grand Shopping.

Na área de energia, a Nortis Energia atua com soluções sustentáveis em geração distribuída, impulsionando a transição energética por meio de dez usinas solares localizadas no Ceará.

"GRASS bag"

Livia Nunes foi a única brasileira convidada para assistir a premiére de "The Tiger", apresentação da Gucci marcando a estreia do designer Demna à frente da direção criativa da maison.

Evento aconteceu dentro do calendário oficial da Semana de Moda de Milão, temporada Verão 2026. Para a ocasião, Livia trajou look Gucci com styling de Pedro Sales, dando destaque à bolsa - apelidarei de Grass Bag (bolsa grama) -, peça recém-lançada pela grife e que promete ser o próximo objeto de desejo das it girls pelo planeta.

CULT

Pinacoteca do Ceará abre neste sábado, 27, a exposição "Corpos explícitos, corpos ocultos", a partir das 17 horas. Com curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, mostra reúne artistas de diversas gerações e regiões do Brasil em torno da investigação do corpo como entidade política, simbólica, subjetiva e tecnológica. A exposição — uma realização do Ministério da Cultura e do Governo do Ceará, com patrocínio do Itaú e da Cagece — segue em cartaz até 26 de abril de 2026 e tem acesso gratuito. No registro, Adolfo Montejo Navas e Agnaldo Farias, curadores, com Rian Fontenele, diretor geral e artístico do equipamento.

Enquanto houver sol...

Teve charme & glam, último fim de semana, em Quixadá. Patrícia e Danilo Dias receberam grupinho animado em seu Dom Luxury Glamping, hotel de charme encrustado em meio aos monólitos e outras formações exuberantes da natureza do Sertão Central cearense. Na foto, Branca Mourão e a anfitriã.

Últimas...

Cofundadora da Somapay, empresa que atua no mercado financeiro e de tecnologia, Nayana Branco compartilhou sua trajetória no último almoço empresarial da CDL Jovem Fortaleza.

Neste sábado, 27, a Roval Farmácia de Manipulação, em parceria com a Faculdade Longevidade Saudável, realiza no BS Design masterclass para médicos. Tema: "Menopausa e Inflamação Silenciosa: a chave clínica para promover longevidade da sua paciente".



