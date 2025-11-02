Crepúsculode charme e sorrisos

Foto: Albert Andrade/Netflix Juliana Paes

Fim de tarde do último domingo, 26 de outubro, Bruna Waleska reuniu família e amigos em charmosa white party, tendo como pano de fundo a paisagem natural do complexo Colosso. Trajando vestido vermelho, mesma cor do bolo e de detalhes da decoração, aniversariante recebeu o carinho do marido Rodrigo Frota e dos quatro filhos em clima de total animação ao som de Pedro Garcia, Thiago Camargo e Paula Lopes. Mesa de doces da Antoinette Boutique fizeram todo mundo sair da dieta. Cenas...





Estreia

Já disponível na Netflix, desde a quinta-feira, 30, "Os Donos do Jogo", série que inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, trazendo para a tela um "carioquês" autêntico. Produção mergulha em um universo repleto de luxo, ambição e disputas com elenco estrelado por nomes como Juliana Paes, Bruno Mazzeo, Chico Diaz, Otávio Muller, Xamã, dentre outros. O trailer revela o lado mais quente e perigoso da cidade e a rápida ascensão de Profeta (André Lamoglia), novo aspirante ao trono da contravenção carioca, por onde a trama se desenrola. Na foto, Ju Paes na première, no Jockey Club Brasileiro.





Puro axé!

Famosa decoradora e empresária Gil Santos celebrou, com festão na Taíba, a nova idade. Cercada de boas energias e com amigos de vários locais do Brasil, que vieram ao Ceará para o evento, ela abriu a Casa Taibaiana, sua propriedade na Taíba, em noite cheia de beleza e animação.

Ao lado da esposa, Denise Bezerra, e dos filho Bento Bezerra e Fê Sena, da mãe Noca Santos e de outros familiares, ela curtiu entre braços e abraços trajando vestido estruturado com estampa remetendo a motivos africanos.

Produção e cerimonial do evento foram assinados por Roberto Alves (Celebre), o buffet foi de Lia Freire e o bolo do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You. Martn`ália, Gretchen e Bloco Mambembe animaram a noite. Seguem registros...



