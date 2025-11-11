Logo O POVO+
Fiec: lideranças em festa
Foto de Clóvis Holanda
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Muitos nomes do mundo empresarial e político compareceram na sexta-feira, 7, à cobertura da sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará para abraçar Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, e Edgar Gadelha, diretor Financeiro da instituição e presidente do Sindcarnaúba-CE e do Centro Industrial do Ceará (CIC).

Líderes da indústria celebravam novos ciclos em almoço que já se tornou um dos encontros mais tradicionais dos poderosos das searas público e privada no Estado. Como de costume, cerimonial, conduzido por Norma Zélia, foi momento para manifestações de gratidão e reconhecimento aos feitos dos aniversariantes em prol do setor e da economia cearense e nacional.

Com a palavra, Fernando Cirino Gurgel (ex-presidente da Fiec e conselheiro fiscal da CNI); Carlos Prado (1° vice-presidente da Fiec); Amílcar Silveira (presidente da Faec); Rhoden Queiroz (presidente do TCU); Chagas Vieira (secretário-chefe da Casa Civil), representando o governador Elmano de Freitas; e, na sequência, Ricardo agradeceu as homenagens em nome dele e de Edgar Gadelha.

Registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

(Foto: JoaoFilho Tavares)Nazareno Albuquerque e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Nazareno Albuquerque e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina
(Foto: JoaoFilho Tavares) Carlos Prado, Carlos Rubesn e Chico Esteves (Foto: JoaoFilho Tavares) Carlos Prado, Carlos Rubesn e Chico Esteves
(Foto: JoaoFilho Tavares)Lauro Chaves e Joaquim Cartaxo (Foto: JoaoFilho Tavares)Lauro Chaves e Joaquim Cartaxo
(Foto: JoaoFilho Tavares)Harley Carvalho, Marconi, Ricardo Cavalcante e Rholden Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Harley Carvalho, Marconi, Ricardo Cavalcante e Rholden Queiroz
(Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Alexandre Medina
(Foto: JoaoFilho Tavares)Vilma Freire, Chagas Vieira, Igor Queiroz, Leda Maria e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Vilma Freire, Chagas Vieira, Igor Queiroz, Leda Maria e Rosangela Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Sofia, Maria Vitoria, Daniel, Ricardo e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Sofia, Maria Vitoria, Daniel, Ricardo e Rosangela Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Igor Queiroz e Custodio Almeida (Foto: JoaoFilho Tavares)Igor Queiroz e Custodio Almeida
(Foto: JoaoFilho Tavares)Domingos Filho, Franze Gomes e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Domingos Filho, Franze Gomes e Edgar Gadelha
(Foto: JoaoFilho Tavares)Familia feliz (Foto: JoaoFilho Tavares)Familia feliz
(Foto: João Filho Tavares )Leo Couto, Ricardo Cavalcante, Evandro Leitao , Julio Ventura e Amarilio Cavalcante (Foto: João Filho Tavares )Leo Couto, Ricardo Cavalcante, Evandro Leitao , Julio Ventura e Amarilio Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosangela Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Os dois aniversariantes apagando velinhas (Foto: JoaoFilho Tavares)Os dois aniversariantes apagando velinhas
(Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosângela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosângela Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina
(Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Leal e Virgilio Araripe (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Leal e Virgilio Araripe
(Foto: JoaoFilho Tavares)Cândido Quinderé, Domingos Filho e Carlos Rubens (Foto: JoaoFilho Tavares)Cândido Quinderé, Domingos Filho e Carlos Rubens
(Foto: JoaoFilho Tavares)Momento do parabéns (Foto: JoaoFilho Tavares)Momento do parabéns
(Foto: JoaoFilho Tavares)Franzé Gomes, Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Franzé Gomes, Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Chagas Vieira e Rholden Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Chagas Vieira e Rholden Queiroz
(Foto: JoaoFilho Tavares)Silvio Frota, Carlos Prado e Edmilson Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Silvio Frota, Carlos Prado e Edmilson Lima
(Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e João Dummar Neto
(Foto: João Filho Tavares )Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha (Foto: João Filho Tavares )Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha

Trend

Segue sendo aplaudido por "Monstro: A História de Ed Gein" o ator Charlie Hunnam, que na série interpreta serial killer inspirado nos crimes de Ed Gein, norte-americano condenado por dois homicídios e suspeito de outros seis. Na foto, o astro surge, na première da produção, no Netflix Tudum Theater, Los Angeles, trajando duas das tendências mais fortes da alfaiataria masculina atual: o marrom e o costume de seis botões transpassado, muito conhecido como jaquetão. Corte clássico vive novo hype na moda masculina.

Revista Pause: mais cenas...

Lançamento da revista "Pause Por Clovis Holanda", como venho mostrando, reuniu nomes de vários segmentos em solenidade & coquetel na CasaCor Ceará. Seguem mais registros de quem foi conferir a publicação e cumprimentar a mim e aos demais profissionais e diretores do Grupo O POVO pela publicação. Cenas...

(Foto: JoaoFilho Tavares)Janaína Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Janaína Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Graziela Veloso, Clovis Holanda e Bernardo Veloso (Foto: JoaoFilho Tavares)Graziela Veloso, Clovis Holanda e Bernardo Veloso
(Foto: JoaoFilho Tavares)Augustin Herrero, Cecilia Seligman e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Augustin Herrero, Cecilia Seligman e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Jorge, Bia e Camila Soares (Foto: JoaoFilho Tavares)Jorge, Bia e Camila Soares
(Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Seligman e Agustin Herrero (Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Seligman e Agustin Herrero
(Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Dib e Marcelo Gondim (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Dib e Marcelo Gondim
(Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Clovis Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Marcelo Gondim, Luciana Dib, Candice e Marcello Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcelo Gondim, Luciana Dib, Candice e Marcello Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Momento do dicurso de apresentação da revista (Foto: JoaoFilho Tavares)Momento do dicurso de apresentação da revista
(Foto: JoaoFilho Tavares)Renato Brasil, Vanessa Viana e Aloisio Silvestre (Foto: JoaoFilho Tavares)Renato Brasil, Vanessa Viana e Aloisio Silvestre
(Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Tiago Romano (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Tiago Romano
(Foto: João Filho Tavares )Clovis Holanda, João Dummar Neto, Alexandre Medina e Wagner Mendes (Foto: João Filho Tavares )Clovis Holanda, João Dummar Neto, Alexandre Medina e Wagner Mendes
(Foto: JoaoFilho Tavares)Dirceu Medeiros e Patricia Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Dirceu Medeiros e Patricia Ferreira
(Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Miranda e Mirian Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Miranda e Mirian Saraiva
(Foto: JoaoFilho Tavares)Giovana e Jordana Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)Giovana e Jordana Mourão
(Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Miranda e Mirian Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Miranda e Mirian Saraiva

