Fiec: lideranças em festa

Foto: CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Charlie Hunnam

Muitos nomes do mundo empresarial e político compareceram na sexta-feira, 7, à cobertura da sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará para abraçar Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, e Edgar Gadelha, diretor Financeiro da instituição e presidente do Sindcarnaúba-CE e do Centro Industrial do Ceará (CIC).

Líderes da indústria celebravam novos ciclos em almoço que já se tornou um dos encontros mais tradicionais dos poderosos das searas público e privada no Estado. Como de costume, cerimonial, conduzido por Norma Zélia, foi momento para manifestações de gratidão e reconhecimento aos feitos dos aniversariantes em prol do setor e da economia cearense e nacional.

Com a palavra, Fernando Cirino Gurgel (ex-presidente da Fiec e conselheiro fiscal da CNI); Carlos Prado (1° vice-presidente da Fiec); Amílcar Silveira (presidente da Faec); Rhoden Queiroz (presidente do TCU); Chagas Vieira (secretário-chefe da Casa Civil), representando o governador Elmano de Freitas; e, na sequência, Ricardo agradeceu as homenagens em nome dele e de Edgar Gadelha.

Registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Nazareno Albuquerque e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares) Carlos Prado, Carlos Rubesn e Chico Esteves (Foto: JoaoFilho Tavares)Lauro Chaves e Joaquim Cartaxo (Foto: JoaoFilho Tavares)Harley Carvalho, Marconi, Ricardo Cavalcante e Rholden Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)Vilma Freire, Chagas Vieira, Igor Queiroz, Leda Maria e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Sofia, Maria Vitoria, Daniel, Ricardo e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Igor Queiroz e Custodio Almeida (Foto: JoaoFilho Tavares)Domingos Filho, Franze Gomes e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Familia feliz (Foto: João Filho Tavares )Leo Couto, Ricardo Cavalcante, Evandro Leitao , Julio Ventura e Amarilio Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Os dois aniversariantes apagando velinhas (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo e Rosângela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)João Dummar Neto, Edgar Gadelha e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Leal e Virgilio Araripe (Foto: JoaoFilho Tavares)Cândido Quinderé, Domingos Filho e Carlos Rubens (Foto: JoaoFilho Tavares)Momento do parabéns (Foto: JoaoFilho Tavares)Franzé Gomes, Ricardo Cavalcante e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Chagas Vieira e Rholden Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Silvio Frota, Carlos Prado e Edmilson Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante e João Dummar Neto (Foto: João Filho Tavares )Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha

Trend

Foto: CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Charlie Hunnam

Segue sendo aplaudido por "Monstro: A História de Ed Gein" o ator Charlie Hunnam, que na série interpreta serial killer inspirado nos crimes de Ed Gein, norte-americano condenado por dois homicídios e suspeito de outros seis. Na foto, o astro surge, na première da produção, no Netflix Tudum Theater, Los Angeles, trajando duas das tendências mais fortes da alfaiataria masculina atual: o marrom e o costume de seis botões transpassado, muito conhecido como jaquetão. Corte clássico vive novo hype na moda masculina.

Revista Pause: mais cenas...

Lançamento da revista "Pause Por Clovis Holanda", como venho mostrando, reuniu nomes de vários segmentos em solenidade & coquetel na CasaCor Ceará. Seguem mais registros de quem foi conferir a publicação e cumprimentar a mim e aos demais profissionais e diretores do Grupo O POVO pela publicação. Cenas...