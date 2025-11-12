Mundo das corridas está precisando de um freio de arrumação

Foto: Leo Rosario/ Globo Caco Barcellos vem a Fortaleza para palestra

Animais sociais

Só deu isso nas telas dos celulares. Cenas de participantes de uma grande corrida no último domingo, - 12 mil pessoas no total -, com uma minoria se digladiando na disputa por brindes de patrocinadores, em especial sacos de arroz, bebidas isotônicas e garrafas de cerveja.

Embora tratadas em tom jocoso, embaladas no "jeitinho cearense de ser", ou em uma perspectiva de esperteza, as imagens da prova revelam o quanto as massas são emocionais, irracionais e impulsivas, comprovando a teoria clássica deixada por Gustave Le Bon em "Psicologia das Multidões" (1895).

O estudioso demonstra que os sujeitos, quando entram em uma multidão, perdem sua individualidade e senso crítico, agem em manada, contagiando uns aos outros com muita facilidade. São ligeiramente influenciados por líderes carismáticos e por emoções coletivas. A massa não tem cérebro.

Além dos vídeos deprimentes de seres humanos em "estado bruto", o evento também acumulou registros de desorganização, narrados amplamente nas redes sociais.

Dias atrás, cortando na própria carne, já que sou corredor de rua, comentei aqui sobre a poluição sonora desnecessária e o desvio de finalidade que vinha ocorrendo nas provas de corrida. O que por muitos anos se manteve como uma competição esportiva cedo da manhã migrava para balada fora de hora, causando problemas na convivência urbana.

Os relatos do último domingo vêm se repetindo e avançando a cada fim de semana. Os setores de Marketing das empresas parecem não conseguir pensar em outra ação que não seja uma corrida de rua, mesmo que não haja qualquer aderência entre as corporações e esse tipo de ativação.

Passou da hora de o poder público dar um freio de arrumação neste cenário, revendo critérios para as licenças concedidas, repensando a quantidade de agentes públicos e privados necessários para a segurança dos participantes, encontrando alternativas aos locais de realização das provas e, ainda, atualizando os limites que definem e diferenciam uma corrida de rua de outros eventos para grandes públicos, como shows musicais.

As massas são amorfas e, mesmo num contexto de gente esportista, colorida e de bem com a vida, não dá para confiar no bom senso do enxame humano.

Flores...

Ode ao mestre!

Foto: divulgação Mestre Espedito Seleiro entre Liana Feingold e Laura Rios na CasaCor Ceará 2025

...E quem ainda não conferiu a edição 2025 da CasaCor Ceará tem até este domingo, 16 de novembro, para contemplar a criatividade, a inovação e o talento dos profissionais da arquitetura, decoração, design e paisagismo na mostra. Dentre os destaques, o Espaço Girassol, ambiente assinado pelas arquitetas Laura Rios e Liana Feingold, do escritório Estar Urbano, que na foto posam com o mestre Espedito Seleiro, homenageado do evento.

Com 50 m² divididos entre áreas interna e externa, o espaço foi concebido sob a ótica da neuroarquitetura, integrando estímulos visuais, táteis e sonoros em um ambiente de aconchego e descoberta.

A identidade visual do projeto é fortemente influenciada pela arte de Seleiro. Impossível não admirar o piso emborrachado reproduzindo os contornos em couro colorido que deram a fama ao artesão. Anti-impacto e desenvolvido pela Mendonça Borrachas, foi produzido com resíduos reciclados de pneus e correias industriais, unindo segurança, conforto e responsabilidade ambiental. Com tecnologia 100% cearense, o material dialoga com o conceito ESG e simboliza a união entre inovação e consciência ecológica, pilares da mostra deste ano. Adorei!

Mercado

Foto: Divulgação Raimundo Dantas, sócio-fundador do restaurante Entre Amigos

Previsto para inaugurar em janeiro, o Restaurante Entre Amigos, com mais de 30 anos de tradição em Recife, vai ocupar 1.600 m² de área no Shopping Riomar Fortaleza, espaço onde por anos funcionou o Hard Rock Café. Raimundo Dantas (foto), sócio-fundador, explica que Fortaleza tem uma conexão forte com a cultura de valorização da gastronomia, da hospitalidade e da tradição. "Sentimos que era o momento certo de levar nosso conceito para outro estado", diz á coluna. Especialista em comida regional, a unidade recebe investimento estimado em R$6 milhões e capacidade para cerca de 400 pessoas.

Presença

Foto: Globo/ Bob Paulinho Caco Barcellos vem a Fortaleza para palestra

Hoje, em Fortaleza, o reconhecido jornalista Caco Barcelos (TV Globo). Veio a convite do Sicredi Ceará para proferir a palestra "Investir para transformar: o impacto da cooperação", abordando como o trabalho coletivo e o investimento consciente podem impulsionar transformações positivas na sociedade. Hegel Nóbrega, presidente da Sicredi Ceará, e diretores da cooperativa anfitrionam o momento, voltado a cerca de 100 convidados, dentre investidores da cooperativa, jornalistas e parceiros.

Lançamento

Foto: Divulgação Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem debates com jurista Wálter Fanganiello Maierovitch, que lança o novo livro "O mercado da morte: conexões e realidade"

Grupo de Comunicação O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem, nesta quarta-feira, dia 12, o lançamento do mais recente livro do jurista Wálter Fanganiello Maierovitch, "O mercado da morte - Conexões e realidade".

Às 16h, o autor participa de um debate exclusivo com um grupo selecionado de 30 convidados do O POVO no Espaço O POVO. Participarão autoridades de vários segmentos, personalidades locais e cidadãos.

Às 19h, o lançamento será aberto ao público na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO e da FDR na CasaCor Ceará 2025, reunindo juristas, jornalistas, autoridades locais e demais interessados em refletir sobre os temas abordados na obra.

O livro comenta a violência e sua relação com o Estado, incluindo a atuação de organizações terroristas e conflitos recentes. Na obra, é apresentada a forma como a indústria da guerra, produtora de violência e altamente lucrativa, se relaciona com os países e se ancora em setores como a espionagem dos estados.

Wálter Maierovitch é jurista e professor de Direito Penitenciário e Constitucional. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e é reconhecido internacionalmente por sua atuação no combate à criminalidade organizada e seus impactos na sociedade.

Entre nós I

Depois que passar toda essa agitação promovida na COP30, com direito a shows musicais, memes, polêmicas, críticas à estrutura e alimentação, dentre outros temas centrais e paralelos, o que ficará, de prático, como encaminhamentos a serem cumpridos pelas nações?

Entres nós II

É compreensível que as imagens dos indígenas continuem sendo muito usadas em quaisquer contextos que envolvam o debate sobre o futuro planetário, mas essa simbologia, embora válida, mantém sempre a distância entre nós, os habitantes das metrópoles, e as grandes questões ambientais, como se apenas moradores das florestas fossem atingidos pelo colapso do planeta.

Últimas

Os 200 anos de nascimento de D. Pedro II, a serem completados em 5 dezembro próximo, motivam recepção nos jardins da residência de Mirian e João Batista Holanda, recebendo, à ocasião, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Vai ser nesta quarta-feira, 12 de novembro, às 19h.

Com mais de 40 anos dedicados ao entretenimentoe CEO do Grupo Arte Produções, João Carlos Diógenes Parente foi contemplado com a medalha Boticário Ferreira, maior comenda da Câmara Municipal de Fortaleza.

Advogado criminalista e professor Titular da UNIFOR e UFC, Nestor Santiago estará na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) nesta quarta-feira para compor a banca examinadora que avaliará a promoção funcional para professora titular da docente Simone Schreiber, docente daquela instituição e Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



