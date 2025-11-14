Sorrir virou sinal de fraqueza?

Foto: Divulgação Adriane Galisteu detalha sua relação com o piloto Ayrton Senna em nova série da HBO

É tão esquisito...

...mas ao que parece, sorrir, demonstrar alegria, euforia, sentimentos, virou sinal de fraqueza nos tempos atuais.

Nem os noivos e noivas, ali no bolo, envoltos na magia do romântico e eterno "SIM" - enquanto dure - estão mais colocando os dentes para fora, já perceberam? Lembram modelos de lojas de aluguel posando para o catálogo 2026 ou mesmo os nubentes da parte final do filme argentino "Relatos Selvagens" (2014), com sorrisos falsos em meio à uma traição descoberta.

Será que a estética "red carpet", muito disseminada pelas redes sociais, com as celebridades fazendo seus carões para o universo, contaminou a normalidade da vida cotidiana dos mortais?

Tenho visto, inclusive, mentores de oratória para mídias sociais sugerindo uma postura menos acolhedora nas colocações. Tudo precisa vir como uma imposição de ideias, sem espaço para a reflexão serena, sincera, aberta.

Homens, forjando uma agenda absolutamente lotada, precisam fazer vídeos guiando seus carros cheios de testosterona, enquanto no pulso exibem os relógios da vez. Mulheres têm um botão interno no qual a fala só acontece enquanto se maquiam ou espalham cremes no rosto frente às câmeras.

Políticos, então, estes se tornaram o combo palestra de vendas coach pregação religiosa vendedor do centro da cidade com megafone na mão.

Há um ódio no olhar, os dentes cerrados, dedos em riste para a audiência, como apresentadores de programas policiais.

Aquela figura caricata do passado, sorrindo entre feirantes com pastel na mão, perdeu um pouco o brio... notaram?

Sinais dos tempos... Eu hein... só digo o seguinte...

...o sorridente Zohran Mamdani, prefeito recém-eleito de New York, apostou numa curva diferente, na qual a vulnerabilidade e a franqueza ganham status de "new power". Ele lembra o personagem "boa praça" que se passa pelo presidente americano na comédia "Dave - Presidente por um Dia" (1993). O formato desarmado gerou conexão com quem está cansado de um cenário, no "on" e no "off", dominado pela estética poderosa e fabricada do Kardashian`s Style, onde apenas pouquíssimos saem ganhando muito e o resto...

...bom, esses perderam o gosto por sorrir.

Flores...

e sorrisos, afinal, sextamos!

Reconhecimento

Última terça-feira, 11, empresário João Carlos Diógenes Parente, CEO do Grupo Arte Produções, foi agraciado com a medalha Boticário Ferreira, comenda concedida pelos anos, trajetória e dedicação ao desenvolvimento econômico e cultural de Fortaleza por meio de sua atuação. Cerimônia reuniu nomes do showbusiness, amigos, empresários e artistas na Câmara Municipal de Fortaleza. Homenagem é fruto de requerimento do vereador Marcelo Tchela. Presenças...

Senna para sempre!

Faz sucesso na plataforma de streaming HBO Max a série documental "Meu Ayrton por Adriane Galisteu". Produção foi lançada em 6 de novembro último e apresenta a perspectiva da apresentadora acerca de seu sempre polêmico relacionamento com o piloto. Em entrevistas, Adriane sempre destacou que sentia falta de um olhar seu mais direto e aprofundado em outras obras sobre o ídolo, como a série da Netflix. Agora, ela assume o controle da narrativa, entrecortada por depoimentos de outros personagens que conviveram com Senna.

"Dei Valor"

Instituição financeira cooperativa, há 33 anos atuando no Ceará e há mais de 100 anos no Brasil, o Sicredi reuniu associados e parceiros no evento "Dei Valor", jantar-palestra no L`Ô 142, tendo como atração da noite o jornalista Caco Barcellos, que falou sobre a força e o impacto do cooperativismo no Brasil, compartilhando dados e reflexões sobre a realidade social e as grandes questões da contemporaneidade.

Noite também marcou novo momento da cooperativa financeira, que passa a se chamar Sicredi Veredas, contemplando, portanto, a atuação do grupo em outros estados. À frente, presidente Hegel Nóbrega, anfitrião do momento.

Cobertura completa em Experiência Pause, formato multimídia com fotos, vídeos e entrevistas no instagram @pauseopovo e outras mídias do O POVO. Presenças...