É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
A egípcia Anok Yai foi eleita "A Modelo do Ano 2025" no tradicional Fashion Awards, espécie de Oscar do mundo da moda, promovido pelo British Fashion Council. No Royal Albert Hall, em Londres, a beldade foi aplaudida por sua extensa trajetória, repleta de campanhas e desfiles para as grifes mais badaladas do planeta. Tanto pelo sucesso como pela performance, é comum que Anok seja comparada com a emblemática Naomi Campbell, a supermodelo que quebrou preconceitos e alçou voos inéditos para mulheres negras na cena fashion, como quando abriu um desfile da Prada, posto também experimentado pela aclamada top da vez. Brilha!
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.