Entre brindes e amizades

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Odontólogo e empresário, Fernando Novais reuniu amigos, em seu charmoso apê, comemorando nova idade. Esposa do anfitrião, arquiteta Ana Virgínia Furlani cuidou de tudo com esmero, sendo um dos destaques a elogiada feijoada do almoço, assinada pelo serviço de catering Feiju. Dentre as presenças, destaque para os componentes da Confraria Amis et Vins, grupo de apreciação enogastronômica do qual o aniversariante faz parte. Presenças...
