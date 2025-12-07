mirela bessa:Cinco décadas em vermelho

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Uma das decoradoras de eventos mais requisitadas do Ceará, Mirella Bessa usou e abusou de seu talento e transformou o Ideal Clube no Moulin Rouge para celebrar seus 50 anos.
Ao lado do marido Marcelo Barros, empresário do ramo de eventos, recebeu familiares e inúmeros amigos em festão que teve, dentre as atrações musicais, Vicente Nery e a banda Noda de Caju.
Também se apresentaram ao longo da noite DJ Itaquê e a cantora Vivian Fernandez. Muitos nomes de expressão, sobretudo do mundo de eventos e entretenimento, compareceram.
Seguem cenas com o desejo de felicidades à família!
