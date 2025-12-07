mirela bessa:Cinco décadas em vermelho

Foto: CARLOS JASSO / AFP Modelo Anok Yai foi eleita a modelo de 2025 pelo Fashion Awards

Uma das decoradoras de eventos mais requisitadas do Ceará, Mirella Bessa usou e abusou de seu talento e transformou o Ideal Clube no Moulin Rouge para celebrar seus 50 anos.

Ao lado do marido Marcelo Barros, empresário do ramo de eventos, recebeu familiares e inúmeros amigos em festão que teve, dentre as atrações musicais, Vicente Nery e a banda Noda de Caju.

Também se apresentaram ao longo da noite DJ Itaquê e a cantora Vivian Fernandez. Muitos nomes de expressão, sobretudo do mundo de eventos e entretenimento, compareceram.

Seguem cenas com o desejo de felicidades à família!




