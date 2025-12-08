Duas décadas de publicação

Foto: Fabio Rocha/TVGlobo Silvero Pereira e Thaís Sousa são os campeões da 'Dança dos Famosos 2025'!

Associação Nacional dos Advogados da Caixa (Advocef) lançou, em cerimônia no Teatro da Caixa, em Brasília, a edição especial da Revista de Direito comemorativa pelos 20 anos da publicação.

A edição, dividida em dois volumes, presta homenagem ao ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), registrando sua trajetória jurídica e a contribuição ao Direito brasileiro.

A apresentação oficial da revista ao público foi conduzida pelo advogado Bruno Queiroz, que destacou o caráter histórico da edição e a justa homenagem ao ministro Antônio Carlos.

Evento reuniu ministros do STF, STJ, TSE, desembargadores federais, dirigentes da Caixa Econômica e diversas autoridades do Distrito Federal, com destaque a nomes de expressão do Judiciário e da Advocacia do Ceará.

Saudação ao ministro Antonio Carlos foi feita pelo ministro Andre Mendonça do STF. Registros...

Viva ele!

Num cenário real & virtual em que tantas pessoas fazem sucesso sem oferecer nada de útil, informativo, estético ou artístico à sociedade, cabe render todos os aplausos ao nosso conterrâneo Silvero Pereira.

Um dos artistas mais completos do Brasil atualmente, ele venceu a "Dança dos Famosos", disputa "multritmos" do "Domingão com Huck", recebendo nota 10 de todos os jurados nos dois números apresentados na final.

Vale aqui lembrar a entrevista que Silvero me concedeu no programa Pause (disponível no Youtube do O POVO), quando ficou claro todo o esforço e estudo diário como sustentação de uma carreira comprometida, acima de tudo, com a arte. Brilha!

Reconhecimento

Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e o Sindicato das Agências de Propaganda (Sinapro), realizou a tradicional entrega do Prêmio Aboio de Comunicação, comenda que reconhece as melhores peças publicitárias veiculadas no Ceará.

Representantes de emissoras de rádio e televisão e de agências de publicidade e propaganda se reuniram no Iate Clube para o evento, que reconhece os trabalhos em várias categorias, como VT, jingle e spot.

Durante a cerimônia foi lançado o Guia Acert de Rádio e Televisão 2025/2026, publicação que apresenta o contexto de cada emissora cearense dentro de seu município e região, incluindo características geográficas, econômicas, sociais e culturais.

No registro, João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo O POVO; Carmen Lúcia Dummar, presidente da Acert; Evandro Colares, CEO da Advance Comunicação; Milton Turolla, CEO do Sistema Jangadeiro.

Charutos & Joias

Já virou tradição. Jardins da Maison Tânia Joias recebertam, mais uma vez, amigos da casa para nova edição da noite de charutos & afins. Tânia Leitão e os filhos anfitrionaram o charmoso momento, em clima de celebração pelas conquistas de 2025. Registros...



