coluna sexta

Foto: Globo/ Divulgação Lulu Santos

Hoje são...

...12 de dezembro e jurava que, a esta altura, eu já estaria comendo bem tranquilamente meu panetone de pistache, a semente gourmetizada e onipresente de 2025, com cappuccino, enquanto escrevia, a caneta e numa agenda analógica, as metas para 2026...

- Abandonar a coca zero

- Ler 12 livros

- Reduzir para duas horas por dia o tempo de redes sociais

- Tomar banho de mar uma vez por semana

- Juntar dinheiro....

Que ilusão a minha, a nossa... Às vezes esquecemos que somos brasileiros e, portanto, o fundo do poço nunca chega.

Como estourar espumantes, ensejando um lindo e esperançoso Ano Novo, quando sabemos que estamos à deriva como cidadãos e, pior, prestes a entrar em mais um período eleitoral?

Na verdade, o jogo do poder nos colocou em permanente disputa extra-palácios, um "não-lugar" perfeito para o marketing político e péssimo para as pautas de interesse da coletividade - comentei sobre isso ontem.

Bem que tentei sustentar, nos últimos dias, a positividade natural que emana nesta época, publicando as fotos das confraternizações, os lançamentos das docerias, os chics & bacanas belíssimos circulando por aí..., mas é impossível não atentar para a gravidade dos últimos dias protagonizada por aqueles que são pagos com nossos impostos.

Como pano de fundo, mas não menos trágico, uma epidemia assustadora de feminicídios, facções criminosas e suas relações intra-palácios ampliando seu raio de ação e ameaçando trabalhadores, uma economia de pernas bambas (hello, política de juros do BC), adolescentes e jovens, supostamente o último suspiro da mudança, perdendo o gosto pela vida...

Desejo para 2026: juntar-me à "Bancada dos Foragidos", recebendo salário, sem trabalhar e sob aplausos inexplicáveis de alguns, enquanto traço um Aperol Spritz à moda romana ou um hambúrguer com Tio Patinhas...

...pena que, para nós, o povo brasileiro, só sobrou o café, fraco e amargo.

Flores... "Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo...".

Então é Natal!

Sucesso, mais uma vez, o espetáculo "Natal, Música e Fé", ato ecumênico e concerto musical natalino articulado pela minha colega jornalista Lêda Maria e realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. No palco da praça de alimentação do RioMar Fortaleza, Frei Ricardo Régis (OFMCap), reverendo Munguba Jr. (Igreja Batista Seven Church) e Hugo Mendonça (Centro Espírita Paz e Bem) proferiram mensagens acerca do nascimento de Cristo, seguidos da apresentação de orquestra sob regência do maestro Poty Fontenelle, coral com 50 vozes e solistas como Paulo José Benevides, Ricardo Máximo e Saulo Ribeiro, e a soprano Adrianne Moreno. Plateia em êxtase com tamanha beleza. Cenas...

Sem filtros

Um dos artistas mais emblemáticos da música brasileira, com amplo repertório de clássicos que atravessam o tempo e as gerações, Lulu Santos é o entrevistado desta sexta-feira, 12, no "Conversa com Bial". Em um papo de tom intimista, ele fala sobre os cuidados com a saúde, as escolhas que tomou ao longo da vida e os caminhos futuros de sua carreira. Atração vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 23h45 no GNT , e após o 'Jornal da Globo' na TV Globo.

Reconhecimento

Em sua 53ª edição, Noite das Personalidades Esportivas, considerado o Oscar do Esporte no Ceará, reuniu nomes do segmento, autoridades e jornalistas da área na segunda-feira, 8, na cobertura da Fiec. Promovida pela rádio O POVO CBN e idealizada e coordenada pelo jornalista Sérgio Ponte, cerimônia reconhece nomes de expressão e relevância no mundo esportivo. Entre os homenageados de 2025, principal comenda foi destinada à cearense Eveliny Almeida, ex-árbitra Fifa e filha do ex-árbitro Assis Almeida. Registros...

Últimas

Um dos estilistas mais requisitados do Ceará, Kallil Nepomuceno é meu entrevistado desta tarde, a partir das 16 horas, no programa Pause, com exibição no Youtube do O POVO, Facebook e Instagram.

Sociedade Cearense de Pediatria (Socep), presidida pelo médico João Borges, encerra as atividades do ano nesta sexta feira, com palestra da psiquiatra Nayara Holanda sobre TDAH, seguida de confraternização com associados. Vai ser na sede da entidade, a partir das 18 horas.

No dia 17 de dezembro, Sâmia Farias será reconduzida ao cargo de defensora pública geral do Ceará em posse solene na sede da instituição, em Fortaleza, às 9 horas.