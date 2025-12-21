Um dos filmes mais aguardados da Sétima Arte em 2026, "Nuremberg" chega em fevereiro ao Brasil e é baseado no livro best-seller "O Nazista e o Psiquiatra" (originalmente "The Nazi and the Psychiatrist") de Jack El-Hai. Longa narra a atuação do psiquiatra Douglas Kelley, vivido pelo premiado Rami Malek (foto), médico encarregado de avaliar a sanidade dos 22 principais líderes nazistas capturados, para determinar se eram mentalmente aptos para serem julgados por seus crimes de guerra. Trata-se, portanto, de um olhar por nova ótica sobre um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade.