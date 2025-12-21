Logo O POVO+
Estreia
Comentar
Foto de Clóvis Holanda
clique para exibir bio do colunista

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Estreia

Comentar

Um dos filmes mais aguardados da Sétima Arte em 2026, "Nuremberg" chega em fevereiro ao Brasil e é baseado no livro best-seller "O Nazista e o Psiquiatra" (originalmente "The Nazi and the Psychiatrist") de Jack El-Hai. Longa narra a atuação do psiquiatra Douglas Kelley, vivido pelo premiado Rami Malek (foto), médico encarregado de avaliar a sanidade dos 22 principais líderes nazistas capturados, para determinar se eram mentalmente aptos para serem julgados por seus crimes de guerra. Trata-se, portanto, de um olhar por nova ótica sobre um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade.

Foto do Clóvis Holanda

Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?