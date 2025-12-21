Lançamento

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Para marcar os dez anos do Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver), entidade social de atendimento médico a crianças com doenças oculares e de baixa renda, a fundadora da organização, médica oftalmologista Islane Verçosa, lançou os livros "E assim tudo começou…", onde revisita a história da prevenção da cegueira infantil no Estado, e "Ver a Esperança Renascer", que reúne dados, depoimentos e registros da atuação do Caviver na última década. Muitos nomes de expressão compareceram à sessão de autógrafos, precedida de missa gratulatória na Paróquia de Santa Luzia, celebrada pelo padre Eugênio Pacelli. Presenças...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.