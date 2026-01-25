mpce: Ritos de uma sucessão

Foto: Stefano RELLANDINI / AFP Alex Consani para DSquared2

Solenidade na sexta-feira, 16, deu posse ao promotor de Justiça Herbet Santos como procurador-geral de Justiça do Ceará para o biênio 2026-2027.

Tônica central do momento, prestigiado por autoridades de todos os poderes, foi a relevância do Ministério Público do Ceará no enfrentamento estratégico ao crime organizado e na defesa da sociedade, um dos focos do dircurso do novo "pgj".

Procuradores de Justiça Maria Neves Feitosa, corregedora-geral do MPCE, e Laércio Melo, subprocurador-geral de Justiça Jurídico, conduziram Herberth à Mesa Solene, ato que simbolizou a transição de comando da instituição. A leitura do Termo de Posse e Exercício foi realizada pela promotora de Justiça Ana Cristina Parahyba, secretária dos Órgãos Colegiados.

Governador Elmano de Freitas; ministro da Educação, Camilo Santana; vice-governadora Jade Romero; presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri; presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Heráclito Vieira; e o ministro do STJ Teodoro Silva Santos encabeçaram a lista das poderosas presenças...

Padrões

...E terminada a Semana de Moda de Milão, analistas do cenário fashion avaliam o que ficou de mais forte das passarelas.

Desfile da moderninha & chic DSquared2 deu o que falar. Inspirada nos trajes usados para a prática de ski, grife propôs um street colorido e cheio de estilo, quebrando a monotonia dos tons quase sempre sóbrios e "acinzentados" que pautam - e limitam - a elegância no Velho Mundo.

Na foto, em seu catwalk premiado, a top model Alex Consani, uma das modelos de maior evidência no mundo hoje e expressão de uma "lógica" que parecia, nos últimos anos, ter sido superada no mundo da moda: a exaltação à extrema magreza. Voltou com tudo.

Jubileu de Álamo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) realizou, na sexta-feira, 16, sessão solene em comemoração aos 90 anos de fundação da autarquia.

Cerimônia, no Praiano Hotel, reuniu autoridades, lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua, representantes de entidades, parceiros institucionais, imprensa e profissionais da engenharia, agronomia e geociências.

Durante o evento foram homenageadas pessoas e instituições que se destacam por contribuições relevantes ao setor e ao interesse público.

Dentre o contemplados com o distintitvo, José Cláudio Barreto de Sousa, Comandante-Geral Corpo de Bombeiros Militar do Ceará; Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE; Jorge Dennis Pinto Dantas, presidente do Instituto de Inovação da Indústria da Construção Civil (Inovacon-CE).

Também Bruno Vieira Bertoncini, diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Carlos Pimentel de Matos Júnior, superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, Ministério do Trabalho e Emprego, além de outros nomes.

À frente do Conselho, Fernando Antônio Von Paumgartten de Galiza, presidente do Crea-CE. Registros...