coluna segunda

Segundou...

...e queria ter acordado como Iuliia Velcheva, empresária búlgara que vive na Espanha, seguida por quase seis milhões de pessoas, uma verdadeira "Encantadora de Adultos", num trocadilho com o best-seller "A Encantadora de Bebês", de Tracy Hogg.

No @by_velcheva, via Instagram e TikTok, ela surge com seus pijamas em seda na cozinha de uma mansão digna dos romances de Danielle Steel. Ambiente preferido: a cozinha, um projeto arquitetônico ultraclean, onde ela abre gavetas com os talheres, louças, temperos e utensílios de última geração e beleza para fazer o prato do dia.

...E é aí, na execução do menu, que ela pegou o planeta de jeito!

Não é um filezinho bovino com um molho da casa ou uma massa ao funghi, um risoto que o seja... Iuliia demonstra que a elegância e a leveza podem ser superiores às leis da física. De luvinhas pretas e pulseiras de diamantes, ela trata polvos gigantes, limpa peixes complexos, cheios de espinhas e escamas.

Também quebra ossos de grandes animais de caça - seriam javalis? -, depena (com pinça) aves enormes, como perus para três ceias de Natal, retirando miúdos, peles...

...tudo na suavidade de quem prepara um café espresso na máquina e sem deixar UMA GOTA de sujeira cair na bancada hospitalar da desejada "kitchen".

Enquanto os alimentos ficam prontos, ela surge com flores variadas, faz arranjos como o mestre Antonio Neves da Rocha, distribui entre os ambientes da casa, com destaque para a mesa onde servirá a refeição, que geralmente é no jardim igualmente novelesco da mansão.

A trilha sonora é envolvente, canções belíssimas, em vários idiomas, perfeitamente adequadas para as cenas em que a "pluma" Velcheva abre, por exemplo, um queijo parmesão de 20kg para o preparo de uma pasta. As notas musicais só não abafam o som dos utensílios em ação, deixando clara a veracidade do momento, como uma bailarina que enfrenta a dor das sapatilhas para flutuar como um cisne no palco.

Por fim, ela se senta calmamente perante o prato milimetricamente montado, na manhã de uma vida completamente sem burnout, estresses, cobranças, WhatsApps, dívidas, ansiedades... e desfruta de seu momento.

Escrevo esse texto após a tentativa de uma "tapioca harmônica", para começar a semana numa aura de positividade e equilíbrio, mas estou achando que encontrarei vestígios da goma até no estacionamento do prédio.

Flores... segundamos.

Férias no CE

Top model internacional, cearense Valentina Sampaio retornou à terra natal para justa temporada de férias. Vivendo no Exterior há anos e consagrada na história como a primeira transgênero a desfilar como angel para Victoria's Secret, ela visitou parentes em Aquiraz, onde nasceu, e seguiu roteiro pelo Ceará, curtindo as belezas naturais da Taíba e Paracuru. Nascida em uma vila de pescadores, Valentina também foi a primeira modelo trans a estrelar uma capa da "Vogue Paris", edição emblemática da bíblia mundial da moda. Na foto, a beldade em aula de kitesurf pelo nosso litoral.

Evidência

Vivendo a Estela, na novela "Êta Mundo Melhor", Larissa Manoela comprova, mais uma vez, que nasceu com vocação ao sucesso, desde a personagem Maria Joaquina, em Carrossel (SBT).

Folhetim da Globo, das 18 horas, é um case dentro da emissora, que amarga fracassos de audiência nessa faixa horária, na qual as pessoas costumam ainda estar fora de casa em atividades pós-trabalho.

O sucesso da trama só cresce e chega a bater os mesmos índices da tradicional "novela das 8", por volta das 21 horas. Na foto, ela na première da produção.

Mercado

Grupo MDNE (Moura Dubeux) realizou, no dia 22 de janeiro, no Cinépolis do Shopping RioMar Papicu, a apresentação oficial dos resultados consolidados de 2025 no Ceará. Ano passado, conglomerado superou a marca de R$ 1 bilhão em vendas na Capital. Novidade: vem aí o Mood Shopping, novo empreendimento da marca Mood, um dos braços da MDNE localizado na Avenida Cearenses, Presidente Kennedy, nas proximidades do Shopping RioMar daquela região. Serão três torres residenciais, com 17 pavimentos cada, totalizando 318 unidades. À frente do momento com o mercado local, Eduarda Dubeux, Diretora Comercial, de Marketing e CX do Grupo MDNE. Registros...

Brinde ao Oscar!

Chef com passagem em grandes casas da França, Geórgia Santiago em registro, no seu Muá Tuá Bistrot, com os atores Geane Albuquerque e Robério Diógenes, cearenses que integram o elenco do super-premiado "O Agente Secreto".

Aplaudidos por seus papéis no longa de Kleber Mendonça Filho, ela como a atendente Elisângela e ele como o delegado Euclides, artistas foram celebrar, com as delícias do menu, a indicação do filme a quatro Oscars.

Sobre o local do brinde - charmosíssimo -, costuma receber chiques, moderninhos & afins, incluindo famosos nacionais em visita à Cidade. Do elenco do filme estrelado por Wagner Moura, também já estiveram por lá Alice Braga e Hermila Guedes.

Fica na rua Torres Câmara, 600, tem clima intimista, cardápio bem elaborado e enxuto, seleção cuidadosa de vinhos e atraente carta de drinks. Geórgia domina várias técnicas da cozinha clássica e contemporânea, além de ser uma restaurateur de marca maior.

Dupla da Sétima Arte também foi recebida por mim no penúltimo episódio do programa Pause, quando os dois artistas compartilharam bastidores e percepções do set de filmagem de "O Agente Secreto", refletiram acerca de seus propósitos no mundo como artistas, dentre outros temas. Entrevista disponível no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.