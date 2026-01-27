Centenário em cena: emoções que atravessam gerações

Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Morena Baccarin

Grupo São Luiz deu início às comemorações de seu centenário com uma noite simbólica e emocionante. No Teatro RioMar Fortaleza, Fernando e Severino Ramalho receberam colaboradores, fornecedores e parceiros para celebrar a trajetória construída ao longo de um século no mercado cearense.

Com direção artística de Giovana Bezerra, o musical Gerações São Luiz foi pensado como uma experiência sensível e envolvente, conectando passado, presente e futuro do conglomerado.

Narrativa valorizou a história da empresa, da família fundadora e das pessoas que ajudaram a construir o negócio ao longo do tempo, reforçando os valores da marca. Momento também foi marcado pela apresentação da campanha dos 100 anos.

Presenças...

Adrenalina

Fãs dos filmes de ação aguardam a estreia, em 5 de fevereiro, de "Destruição Final 2". Estrelado por Gerard Butler, Morena Bacarin e Willian Abadie, produção traz a sequência da família Garrity, que sobreviveu aos eventos do filme anterior e agora luta pela viver em um mundo pós-apocalíptico. Até então seguros em um bunker, são obrigados a enfrentar o caos que tomou conta da Europa. Na foto, a carioca Morena em momento de charme e na cor marrom, tom que fincou o pé com força na moda.

Medicina

Foto: Marcelo Cavalcante/ arquivo pessoal Marcelo Cavalcante

Uma das referências em Medicina Reprodutiva no Estado, médico cearense Marcelo Cavalcante acaba de retornar de Londres onde participou de imersão na Assisted Reproduction and Gynaecology Centre (ARGC UK), clínica fundada em 1995 e reconhecida por apresentar taxas de gravidez em ciclos de reprodução assistida acima da média nacional na capital inglesa.

Ao longo de uma semana, especialista esteve ao lado dos médicos Mohamed Taranissi, fundador da instituição, e Sapna Ahuja, médica assistente, conhecendo novos protocolos e tecnologias voltados à reprodução assistida, com aplicação prevista na rotina em Fortaleza, onde atende na Clínica Conceptus Reprodução Assistida.

Almoço empresarial

Diretor superintendente do Grupo Farias Brito, Tales de Sá Cavalcante foi o palestrante do último almoço empresarial da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza). Em encontro no Coco Bambu Iguatemi, educador falou sobre o tema "O Ceará no ITA e na vanguarda tecnológica", abordando aspectos como inovação, competitividade estadual, formação de alto nível e o papel estratégico da educação no desenvolvimento do Estado. Registros...

