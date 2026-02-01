Sob o charme do velho oeste

Foto: Sebastien DUPUY / AFP Dua Lipa

Em clima de alegria & glam, Branca Mourão, o marido Racine Mourão e as três filhas do casal, Analiz, Anik e Chate, receberam convidados no Iate Clube, noite de sexta-feira, 23, para comemorar a nova idade da famosa decoradora.

Sob o tema "BM Rodeio Party", anfitriã promoveu uma festa temática inspirada no mundo country, transformando os ambientes numa imersão conceitual desse rico, lúdico e poético universo.

Violões, mobiliário em couro marrom, baús e cordas remetiam ao tema do evento, que teve a décor assinada pela própria aniversariante e sua equipe. Um dos destaques do cenário foi a réplica de um cavalo, em tamanho real, que virou selfie point. O cerimonial, conduzido com maestria, foi de Roberto Alves, da Celebre.

Fila A

...E dentre as muitas estrelas internacionais que compareceram ao desfile da coleção de Alta Costura Feminina Primavera/Verão 2026 da Chanel, zoom na presença da cantora Dua Lipa. Ela até trajou um corte bem tradicional da maison, muito famosa por seus casaquetos com saia, mas em animal print amarelo, com a bolsa na mesma estampa. Sentada na fila A, entre nomes como Penélope Cruz, Fernanda Torres, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Anna Wintour, ela coloriu o ambiente dominado pelos chiques - e monótonos - branco, preto e bege. Brilha!

Celebrar

Cercada pelo carinho e as boas energias de familiares e amigos, Maria Lúcia Negrão ganhou festa surpresa, no Iate Clube, organizada pelas amigas Geórgia Fontes, Martinha Assunção, Claudiane Borges e Cris Figueiredo. Diretora criativa da marca Lenita, que celebra 40 anos de mercado em 2026, ela comemorou a chegada dos 6.0 ao lado da família em Orlando, em 30 de dezembro. Cenas...



