Badalação no privê "Tamo Junto"

Um dos eventos mais concorridos do Pré-Carnaval privê em Fortaleza, Bloco Tamo Junto, da Advance Comunicação, reuniu mais uma vez muitos nomes de expressão, beldades, moderninhos & afins para seu esquenta na sede da agência, na Praia de Iracema.

À frente, os sempre queridos Evandro Colares e Eliziane, que recebem com alegria e generosidade uma verdadeira multidão de foliões, com direito a engarrafamento de bacanas no hall de entrada do prédio que, na festa, funciona como uma natural sala VIP.

Início da noite, turma toda sai em cortejo pelas ruas do entorno, em clima de total alegria. Cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

"O" cara

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bad Bunny

Natural de Porto Rico, Bad Bunny saiu como artista consagrado da 68ª edição do Grammy, maior premiação da música nos EUA. Ele levou o grande prêmio da noite, o de "Melhor Álbum" por "Debí Tirar Más Fotos", uma homenagem à sua terra natal. É a primeira vez que um artista latino consegue esse feito. Cantor pop também fez história com o traje escolhido. Usou o primeiro look masculino já criado pela Schiaparelli em seus quase 100 anos de Maison. No discurso, protestou contra a política adotada por Trump em relação aos imigrantes.

Conexões

Foto: ARES SOARES/Divulgação (Da esquerda para a direita) as Profas. Dras. Adriana Helena e Gina Pompeu, a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz, a cônsul honorária da Alemanha, Marlene Pinheiro Gonçalves, e o reitor da Unifor, prof. dr. Randal Martins Pompeu

Cônsul honorária da Alemanha nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, Marlene Pinheiro Gonçalves, egressa da Universidade de Fortaleza (Unifor), visitou a sede da instituição de ensino, em momento articulado pelo Núcleo de Estratégias Internacionais (NEI), com foco no fortalecimento das ações de internacionalização da universidade e na ampliação de conexões institucionais.

A diplomata esteve com a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz; com o reitor da Unifor, Randal Martins Pompeu; com a diretora do Núcleo de Estratégias Internacionais (NEI), Gina Pompeu; a vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária (Virex), Adriana Helena; e com a diretora de Comunicação, Marketing e Comercial, Ana Quezado, juntos na foto.

Já como resultado do encontro, a Unifor irá recepcionar, entre os meses de março e abril, a mostra itinerante internacional "Energy in Transition - Powering Tomorrow", que aborda a transição energética global. A exposição é organizada pelo Ministério Federal de Assuntos Exteriores da Alemanha, em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e realizada em cooperação com embaixadas e instituições locais em diversos países.

Últimas

Diretora-presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), médica cearense Virgínia Silveira assume como diretora de Estudos e Novos Associados da entidade. Nacime Salomão Mansur, atual superintendente do Hospital São Paulo e das Instituições Afiliadas da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina é a nova presidente.

Diretora de marketing do Grupo Nayane, Ana Lima, e a responsável pelo estilo da marca, Samantha Perim, retornaram do Salon International de la Lingerie, Interfilière Paris, uma das mais relevantes feiras do segmento no mundo.

Rumo às cinco décadas, Cecília Seligmann (Grupo L`Ô) já envia "salve a data" para amigos, informando festa das boas vindo aí.

Padre Eugênio Pacelli articulando ações para o Mosteiro dos Jesuítas. Às quintas-feiras, a Noite da Luz já e tradição, levando muitas pessoas, inclusive de Fortaleza, para a celebração semelhante à Noite da misericórdia, no Cristo Rei, em Fortaleza, às segundas-feiras.

Empresários Gleyci Sousa e Maximiliano Ferreira celebram os dez anos da Nega Palito Jeans. Empresa opera uma das maiores fábricas de atacado do segmento e registra faturamento anual médio de mais R$ 30 milhões, com produção superior a 540 mil peças por ano. Sucesso!

Cabelereiro e visagista Jô Rabelo articula, no sábado, 7, bloquinho do Jô, com a participação dos artistas Dina Leia e Darligton Mesquita, cantando músicas carnavalescas, axé e marchinhas de todos os tempos. A folia começa meio-dia e promete animação para clientes do salão.



