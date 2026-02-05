Livro reflete sobre traumas da autoimagem e alerta: há cura!

Foto: Ceka Fotografia/Arquivo pessoal Gil Santos, Vanessa da Matta e Rodrigo Jereissati

Autoimagem: questões

Foto: Karine Saraiva/ Divulgação Médico Roney Gonçalves Fechine Feitosa lança o livro "Por trás da máscara: O que o espelho não conta".

Um dos cirurgiões plásticos de referência no Ceará, com agenda dividida entre os atendimentos na Ellevate Clínica (BS Design) e em São Paulo, Roney Gonçalves Fechine Feitosa lança hoje, na plataforma Amazon, o livro "Por trás da máscara: O que o espelho não conta".

Inicialmente na versão e-book, obra desvela a fragilidade da autoimagem humana e o caminho para a redenção pessoal, a partir do compartilhamento de experiências de cura emocional para traumas causados por julgamentos estéticos, rejeição social e a busca incessante pela perfeição.

Mais do que falar de aparências superficiais, o livro trata da jornada interior rumo à autenticidade, um convite à reflexão profunda sobre identidade, aparência e reconstrução interior, entrelaçando histórias inspiradoras de personagens que enfrentam o peso das "máscaras" impostas pela sociedade, pela beleza idealizada e pela dor da desfiguração.

Através de narrativas tocantes, vividas em consultório, no antes e no pós-cirurgia, autor explora como remover essas camadas pode levar à verdadeira liberdade e ao autoconhecimento, um convite, portanto, ao protagonismo na própria reconstrução, encontrando beleza na vulnerabilidade inerente a todas as pessoas.

Em tempos nos quais os padrões de imagem parecem estar cada vez mais fortes no imaginário coletivo, promovendo insatisfações, inseguranças e traumas, publicação oferece um caminho inverso, abre espaço para uma jornada interior em busca de autoconhecimento e autenticidade.

Tradição em movimento

Foto: Mailton Rodrigues/ divulgação Henrique Vasconcelos

Presidente do Náutico Atlético Cearense, Henrique Vasconcelos cuida dos últimos detalhes para 58ª edição do Carnaval da Saudade, um dos bailes mominos mais longevos do Carnaval no Brasil.

Neste sábado, 7, a partir das 21 horas, o Alviverde abre suas portas, em noite de encanto e fantasia, numa edição especial da festa em homenagem ao multicultural Fausto Nilo.

No repertório, as clássicas marchas, frevos e sambas que contam a história da folia brasileira, incluindo as composições carnavalescas do arquiteto, poeta e músico cearense como os sucessos atemporais "Bloco do Prazer", "Chão da Praça", "Coisa Acesa" e "Zanzibar".

Palco será conduzido pelo performático Rômulo Santaráy e banda Xerus e Beijos, que estrearam em 2025 no evento sob total aprovação do público. Noite segue com a cantora Lídia Maria e o Bloco do Prazer, projeto da artista voltado ao eternos Carnavais de salão.

Quem for no sábado, nos vemos pelo salão!

Em tempo: Mesas à venda na Secretaria do Náutico (sem taxa) ou on-line pela Outgo. Informações pelo WhatsApp: 85 99215-8532.

Esquenta privê

Já virou tradição nos sábados que antecipam o Carnaval. Thiago Nóbrega e Catarina Cavalcante reúnem amigos, em seu charmoso - e sempre animadíssimo - apê, para feijoada, drinks & samba em clima de bloquinho, um esquenta privê para os agitos de Pré-Carnaval pela Cidade. Presenças...

Foto: Clovis Holanda Sandra Colaço, Denise Castelo, Rosanne Bezerra, Catarina Cavalcante, Dani Quinderé, Leila Menezes, Lucila Mendonça, Kaila Lima, Lina Fiúza, Priscila Medeiros, Josy Aguiar e Joana Moreira

Musa de Inverno

Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Laura Pausini

Ícone global da música, Laura Pausini será uma das estrelas da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, que acontece nesta sexta-feira, 6, no Estádio Olímpico San Siro, em Milão. Única artista italiana contemporânea a alcançar reconhecimento e premiações em escala mundial, Laura leva há décadas a música italiana além das fronteiras do país, tornando-se embaixadora de uma linguagem universal capaz de unir e emocionar públicos ao redor do globo. Ao longo dos 30 anos de carreira, a artista vendeu mais de 70 milhões de álbuns, conquistou um Grammy, um Globo de Ouro e recebeu uma indicação ao Oscar. Brilha!

Dia de azul e branco

Famosa decoradora Gil Santos, radicada no Ceará, foi a Salvador, sua terra natal, para agenda de celebrações, festivas e religiosas, em torno do Dia de Iemanjá, 2 de fevereiro.

Na tarde do dia 1º, último domingo, ela e Denise Bezerra receberam dezenas de amigos em mansão no Horto Florestal.

Decorada com flores brancas, motivos de religiões afro e com farto buffet de comida baiana, casa virou point de badalação, recebendo nomes como Vanessa da Mata, Flora Gil, Luis Salém, Paulo Borges, Mart'nália, dentre outros famosos, moderninhos & afins.

Do Ceará, as presenças de Rodrigo Jereissati, Valter Costa Lima, Karine Studart e Renata Santos, Natália Fernandes, Helrson Dias, Luis Mafrense e Felipe Jatahy, Everardo Andrade, dentre outros nomes. Cenas...

